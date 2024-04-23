«Полный беспредел»: В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции В аэропорту Кишинева несколько часов держали участников съезда «Победа» в Москве

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождения» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В аэропорту Кишенева полицейские под разными предлогами останавливали пассажиров, которые вернулись в Молдавию после участия в съезде молдавской оппозиции в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщила депутат парламента страны Марина Таубер.

«Это большая часть делегатов съезда «Победа» из разных районов Республики Молдова. Люди прилетели в аэропорт Кишинева [из Москвы], их держат около трех часов без каких-либо объяснений», — заявила Таубер.

При этом «Sputnik Молдова» сообщил, что представители власти пояснили пассажирам, что их не пропускают из-за неработающей программы. Однако людей с других рейсов, как отмечает агентство, программа «чудесным образом» пропускала.

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован, которая находится в аэропорту, назвала и другую версию, почему пассажиров из Москвы остановили в аэропорту:

«Технические причины», «такой приказ» — кто что говорит. Другой [правоохранитель] говорит: «Я ничего не знаю, я здесь просто стою охраняю».

Она также сообщила, что людям, прибывшим из российской столицы, поначалу не выдавали багаж. Лозован отметила, что силовики удерживают инвалидов, пенсионеров и семьи с маленькими детьми. В помещении, где находятся люди, по словам депутата, очень жарко.

Ближе к 22:00, как уточнила Лозован, очередь стала двигаться — людей начали пропускать, но их все еще очень много. По сообщениям «Sputnik Молдова», некоторым пассажирам стало плохо. Им понадобилась помощь медиков.

Задержание лидера «Возрождения»

РИА Новости также сообщило, что лидера партии «Возрождение» Наталью Параску, которая вернулась со съезда в Москве этим же рейсом, задержали и доставили на допрос Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии. Параска рассказала, что сотрудники СИБ угрожали ей уголовной ответственностью за визит в Москву.

«Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали: «Почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это», — пояснила лидер партии.

По ее словам, сотрудники спецслужбы хотели знать детали о встречах молдавских оппозиционеров с российскими чиновниками. Кроме этого, Параску также спрашивали о целях политблока «Победа-Виктория» и о том, почему он был создан именно в Москве.

Параска также сообщила, что этим же рейсом в Кишинев из США прибыли три депутата правящей партии «Действие и солидарность». Однако их, в отличие от участников съезда «Победа», никто не задерживал.

«Полный беспредел»

Молдавский оппозиционный политик и председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что власти республики «по беспределу» держит людей в аэропорту Кишинева безо всяких оснований.

«Что же страшного они сделали? Они «виновны» в самом главном преступлении — по версии Санду (президент Молдавии Майя Санду — «Газета.Ru»): многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве. Теперь им всем нужно заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких! Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь. У многих сдают нервы. Стоит ли это того, Санду? Все уже поняли, что ты умеешь издеваться над людьми! Отпусти их по домам!» — написал Шор в своем Telegram-канале.

Депутат парламента Молдавии от Гагаузии и член партии «Возвраждение» Александр Суходольский также обвинил власти в беспределе. Он заявил, что силовики держат пассажиров рейса из Москвы «практически взаперти, не давая воды, еды, требуя от них непонятно каких ответов и, главное, непонятно, для чего именно».

«PAS (правящая партия Молдовы «Действие и солидарность». — «Газета.Ru») впрямую нарушает конституционные права граждан нашей страны, творя полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным!» — отметил политик.

Что решили на съезде «Победы» в Москве

21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз и курс на интеграцию с Россией. На мероприятии объявили о создании блока «Победа-Виктория». В него вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Участники блока намерены единой силой выступить на выборах в республике, которые пройдут осенью.