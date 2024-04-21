«Вся страна видела предателей нации». В Кишиневе отреагировали на съезд оппозиции в Москве Глава Гагаузии Гуцул приняла участие в съезде сторонников интеграции с ЕАЭС в Моске

Пророссийски настроенная оппозиция Молдавии провела свой съезд в Москве, на котором было принято решение объединиться и идти осенью на выборы единым блоком «Победа-Виктория». Новая политическая сила будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей страны, заявил председатель партии «Шор» Илан Шор. В Кишиневе назвали участников мероприятия «предателями нации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз и курс на интеграцию с Россией. На мероприятии было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», участники которого выступят единой силой на выборах в республике этой осенью.

В блок, в частности, вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Во главе будет стоять национальный совет.

«Разрешите объявить организационную структуру нашего политического, а в будущем и электорального блока», — заявил на съезде молдавской оппозиции в Москве председатель партии «Шор» Илан Шор.

Политик подчеркнул, что лично ответит за результаты, которые покажет «Победа» на предстоящих президентских выборах и на референдуме по интеграции с Европейским союзом.

Шор выдвинул свою кандидатуру в качестве председателя исполнительного комитета, а на пост исполнительного секретаря предложил назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул. Претендентом на пост секретаря исполкома стала депутат молдавского парламента Марина Таубер.

«С уверенностью могу сказать, что все присутствующие в этом зале, все политические команды, которые здесь, готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху. И построить в Молдове будущее», — заверил политик (цитата по «РИА Новости»).

По словам Шора, новый молдавский оппозиционный блок будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей страны, при которых республика потеряла независимость. Он пояснил, что представители оппозиции решили провести съезд в Москве, так как в Молдавии это было невозможно: это «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ», а несогласные с властями лишены права голоса.

Шор также раскритиковал ситуацию, которая сложилась из-за стремления Кишинева интегрироваться в ЕС. Молдавские министры, судьи и прокуроры вызываются «на ковер к послам США и ЕС» с докладом, утверждает он. При этом в ЕС четко дают понять, что Молдавия должна превратиться в «полигон для военных действий».

«Остается совсем чуть-чуть»

В ходе съезда Гуцул призналась, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию после съезда в Москве, так как в Кишиневе преследуют оппозицию.

«То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия «Действие и солидарность») во главе с Майей Санду — это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию — оно было с приходом PAS», — заявила она.

Гуцул выразила уверенность, что Санду боится оппозиционеров. «И сейчас нам остается совсем чуть-чуть — осенью (на парламентских выборах) победить», — добавила политик.

При этом ни Шор, ни Гуцул в силу возраста не будут участвовать в выборах президента. Согласно молдавским законам, кандидатом может стать гражданин страны старше 40 лет.

«Вся страна видела предателей»

За проходящим в Москве съездом пристально следили в Кишиневе. Вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Андрей Спыну, комментируя формирование оппозиционного блока, предложил «избавиться от них».

«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок «Виктория-Победа». Они создались рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают»,

— говорится в посте Спыну в Telegram.

Политик акцентировал внимание на том, что не все оппозиционно настроенные политики сегодня были на съезде в российской столице, «некоторые все еще прячутся в Кишиневе, за различными партиями».

«В следующие годы мы должны избавиться от них», — заключил он.

Пресс-секретарь «Действия и солидарности» Адриану Влас назвала позором съезд оппозиционеров Молдавии в Москве, когда весь мир якобы осуждает Кремль за «варварские» боевые действия на территории Украины.

«Молдова уверенно идет к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие», — отметила она.

На этой неделе президент Молдавии Санду заявила о признании конституционным референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз, голосование может быть проведено уже 20 октября.