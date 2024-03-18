После череды скандалов Turkish Airlines упростила условия полетов для россиян

После ряда инцидентов с отказом в допуске граждан России и других стран на рейсы в Южную Америку турецкая авиакомпания Turkish Airlines сократила список причин для отказа. Об этом пишет РИА Новости.

До этого появились многочисленные сообщения, что Turkish Airlines уже почти три недели не принимает на борт пассажиров, включая россиян, направляющихся в Аргентину и Бразилию, по различным причинам, включая отсутствие багажа или «чистый» паспорт. Некоторые пассажиры, снятые с рейсов, намерены подать в суд на авиакомпанию.

До этого на сайте Turkish Airlines были указаны правила «дополнительного контроля» для пассажиров, летящих в различные страны Южной Америки. Однако, по последним данным, в списке условий отсутствуют некоторые пункты, упомянутые ранее. В частности, требование об обратном билете, оплаченной брони отеля на весь период поездки и ограничении пересадки до 24 часов для поездок в Бразилию больше не упоминается. Однако остается условие о наличии достаточных средств для поездки как наличными, так и на карте.

В связи с этой ситуацией некоторые пассажиры решают изменить маршрут и выбирают другие авиакомпании для полета в Аргентину через альтернативные города, такие как Дубай.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.