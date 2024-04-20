«Лживая тварь получила по заслугам»: экс-кандидат в депутаты признался в убийстве жены Экс-кандидат в депутаты думы Твери Никольский признался в убийстве жены

Экс-кандидат в депутаты гордумы Твери Евгений Никольский признался в убийстве жены Екатерины, написав об этом в социальных сетях. Мужчина заявил, что «все сделал правильно» и «лживая тварь получила по заслугам», обвинив супругу в «предательстве». Сейчас он находится в больнице с травмой головы, которую ему нанес брат убитой, пытавшийся спасти женщину. По данным Mash, бывший кандидат в депутаты ранее избивал супругу, с которой прожил вместе 13 лет. У них осталась 11-месячная дочь.

Бывшего кандидата в депутаты гороской думы Твери от «Справедливой России» Евгения Никольского подозревают в убийстве супруги Екатерины. Утром 20 апреля мужчина опубликовал во «ВКонтакте» пост с признанием, в котором обвинил супругу в предательстве и заявил, что «сделал это».

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным», — написал Никольский.

В своем послании мужчина также добавил, что «лживая тварь получила по заслугам», а ему «плевать, что будет с ним». В то же время он попросил «сберечь дочку», потому что «она его последний стимул жить».

«По предварительным данным, он убил жену из-за ревности», — сообщил Рен ТВ источник в правоохранительных органах.

Что произошло

Как сообщил Mash, трагедия случилась 20 апреля в Старицком районе Тверской области. По данным канала, неделю назад Никольский избил супругу, после чего Екатерина уехала к родителям в село Емельяново. В день убийства Евгений приехал к ним «выяснять отношения». Он напал на супругу с ножом, когда та гуляла на улице с ребенком, и перебил ей артерию.

Telegram-канал Baza уточняет, что тело Екатерины обнаружили около школы в селе Емельяново. В момент убийства рядом находился брат Екатерины, он пытался оказать сестре помощь, но ему мешал Никольский, поэтому мужчина несколько раз ударил зятя домкратом. Сейчас экс-кандидат в депутаты находится в реанимации областной больницы.

Информацию об убийстве подтвердило управление Следственного комитета России по Тверской области, при этом имена нападавшего и потерпевшей в релизе не раскрываются. По данным ведомства, «житель города Твери 1988 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес супруге не менее 1 смертельного удара ножом в область шеи». Прибывший на место неназванный родственник жертвы «нанес злоумышленнику травмы в области головы», после чего нападавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Екатерине Никольской было 36 лет. У супругов осталась 11-месячная дочь.

«Черт знает что в голову могло прийти»

Депутат Госдумы и председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» также предположил, что причиной конфликта между супругами могла стать ревность, однако подчеркнул, что все факты еще должно установить следствие.

«Конечно, я его знаю. Ничего предосудительного я за ним не замечал. Сегодня он утром выехал из Твери в Старицу, там была его жена. И по непонятным пока причинам, возможно, это ревность <...> Вроде бы получилось так, что он ее зарезал, а брат жены нанес ему телесные повреждения. Он без сознания, в реанимации с черепно-мозговой травмой», — рассказал Чепа.

Он подчеркнул, что Никольский «нормальный был, уравновешенный парень».

«Вроде бы версия такая, что на почве ревности, знаете, как бывает, черт знает что в голову могло прийти. Тяжело, не знаю. Ребята все молодые относительно, активный был, общественной работой занимался. Что такое могло прийти в голову, я не знаю. Нет у меня причин, каких-то версий. Мы даже не знаем, в какой больнице он находится», — добавил парламентарий.

Знакомая убитой Екатерины заявила «Газете.Ru», что не верит в то, что та могла предать мужа. «Катю очень жаль. Она была добрым человеком, отзывчивой коллегой и прекрасным другом. Нам будет очень ее не хватать», — отметила она.

«Очень жалко Катю. Она была очень светлым и добрым и очень скромным человеком», — добавила другая знакомая Никольской.

Помимо депутатской работы, Евгений также увлекался историческими реконструкциями Средневековья. Екатерина работала в американской IT-компании специалистом по управлению персоналом, а также преподавала танцы. По информации Mash, супруги прожили в браке 13 лет, в последнее время Никольский часто ревновал жену, в семье случались скандалы.