Пенсионерка, мак, спецназ. Как в России накрыли «банду бакалейщиков» Адвокат Тугушев: россиян могут привлечь к ответственности за покупку мака

Сразу в двух регионах России работников бакалейных лавок осудили на 15 лет за торговлю кодеином и морфином. Наркотики нашли «на маковых семенах». Товар без проблем прошел таможенный контроль и продавался в заводской упаковке. Эксперты считают, что теперь на скамье подсудимых может оказаться любой покупатель мака для булочек. В деле разбиралась «Газета.Ru».

Спецназ для бакалейщиков

25 ноября 2020 года 61-летняя жительница Читы Елена Антипенская, как всегда, приехала на улицу Красной Звезды открывать свой продуктовый магазин. Уже несколько лет она продавала здесь специи, приправы, чаи, какао.

К вечеру в городе ударили морозы. Закупившись, местные спешили домой. Холода не пугали только Ивана Кирова (имя изменено. — «Газета.Ru»). Из бакалейной лавки он пошел прямиком в полицию.

Следующие два года таким же необычным маршрутом проследовали еще трое покупателей. Каждый, заходя в отдел, выкладывал на стол оперативника купленный в лавке заводской запечатанный пакетик с черными зернышками. Любителям выпечки он известен как кондитерский мак.

К маю 2022-го на руках у полицейских были показания как минимум девяти «свидетелей». Один из них уверял, что из одного пакетика кондитерского мака получил две дозы наркотика.

Владельца магазина и всех работников, вплоть до водителей, которые подвозили продавщиц со склада до работы и помогали разгружать машины, арестовали.

Задерживали злоумышленников, в том числе 61-летнюю пенсионерку, при силовой поддержке спецподразделения «Гром».

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Остановка — Чита

Возглавлял преступную группу, по версии следствия, сын Елены Антипенской Александр Старцев, на которого и была зарегистрирована лавка. Он жил в Новосибирске, заказывал пряности небольшими оптовыми партиями и отправлял матери в Читу.

Пищевой мак Старцев покупал у нескольких компаний, в том числе у крупнейшей в Казахстане ТОО «ROYAL-FOOD».

«Произведены семена в Чехии и Испании, а в Казахстане их только расфасовывают. Товар прошел таможенное оформление в России, и нигде к нему не возникло вопросов», — объяснил «Газете.Ru» адвокат подсудимых Валерий Шухардин.

Коробки с запечатанными заводскими упаковками семян и сопроводительными документами перевозились транспортной компанией до Читы. Здесь их и изъяли.

«По данным следствия, сообщники незаконно переслали и сбыли свыше 20 тонн криминального товара. Противоправный доход составил около 40 млн рублей. В ходе предварительного расследования опрошены более 70 свидетелей, проведены 44 различные судебные экспертизы», — отчитались в управлении МВД по Забайкальскому краю.

«Заводской морфин»

Изучив мак, изъятый со склада, специалист из МВД пришел к выводу, что «на поверхности семян» содержатся наркотики. В одном пакетике — 0,001% кодеина и 0,005% морфина, запрещенных к обороту веществ. Эти значения он умножил на общий вес мака.

Как и кем были «напылены» наркотики, при том что пакеты семян изъяли запечатанными, следствие не установило. Но в уголовном деле вместо коробок с семенами весом две тонны появилась «нелегальная поставка 57,763 граммов морфина и 24,677 граммов кодеина» — крупная партия наркотиков.

Вопросов к крупнейшей российской логистической компании «Деловые линии», которая перевозила «криминальный товар», у следствия не возникло. Как и к тем, кто пропустил товар через границу.

С просьбой прокомментировать расследование «Газета.Ru» обратилась в региональное управление МВД, однако в ведомстве на вопросы не ответили, ограничившись пресс-релизом.

Госконтроль над маком Ограничений на количество наркотиков в пищевом маке в России нет.



«В 2006 году в России был принят ГОСТ, по которому в пищевом маке не допускалось содержание наркотических средств и алкалоидов. Но в 2010-м произошла унификация ГОСТов стран Таможенного союза и этот пункт был исключен. Вместо него говорилось, что товары должны соответствовать регламенту Таможенного союза. А там вообще нет мака пищевого — соответственно, он не подлежит контролю», — объяснил адвокат Равиль Тугушев.



Зато строгому контролю в России подлежат кодеин и морфин. И именно эти вещества, обнаруженные в продукте даже в минимальном количестве, становятся поводом для возбуждения дел.

В конце марта 2024-го суд Читы приговорил Старцева к 16 годам колонии строго режима, его мать — к 15 годам, а остальных фигурантов — к срокам от 5 до 14 лет.

Сейчас все осужденные находятся под стражей. Юристы намерены обжаловать приговор, указывая на нарушения в расследовании.

Тысячные доли криминала

«Мы заявляли ходатайство о следственном эксперименте, чтобы специалисты проверили, могут ли наркотические вещества быть выделены из этого мака — нам отказали. Мы приложили заключение нарколога, который опроверг показания свидетелей, уверявших, что им удалось сделать две дозы из 200 грамм семечек, но и это суд проигнорировал», — рассказал Шухардин.

Приговор в Чите стал вторым делом о кондитерском маке за последние годы. Несколькими днями ранее в Башкирии к длительному заключению за пищевой мак приговорили владельцев продуктового магазина, супругов Султангировых.

Экспертиза, назначенная следствием, тоже выявила тысячные доли наркотика, которые были умножены на общую массу мака.

По словам адвоката Равиля Тугушева, защищавшего Султангировых, сама формулировка «морфин и кодеин, расположенный на поверхности маковых семян», не соответствует федеральному закону о наркотических средствах.

«В законе есть четыре категории — наркотик, аналог наркотика, прекурсор и препарат. Если наркотическое вещество содержится в составе чего-либо — это препарат, но понятия «вещество на поверхности чего-то» там нет», — пояснил Тугушев.

Игра формулировок

Юристы уверены, что такие формулировки в экспертизах используются сознательно, так как семена мака, согласно международным документам, считаются «не содержащими наркотиков».

«По Единой конвенции о наркотических веществах 1961 года, ратифицированной в России, семена мака не являются наркотическим средством. Поэтому эксперты сочли, что раз внутри морфина нет, значит, он на поверхности. Научно обосновать свои выводы они не смогли», — рассказал адвокат Шухардин.

О том, что такая трактовка неверна, на судебном заседании в Башкирии заявила приглашенная защитой эксперт-химик.

«Эксперты микроскопическим способом посмотрели на семена и убедились, что они зрелые. В Единой конвенции и методических указаниях сказано, что зрелые семена любых сортов мака не относятся к наркотическим средствам. На этом они должны были поставить точку», — сказала кандидат химических наук Марина Кушнерук.

Вместо этого, по ее словам, специалисты вышли за рамки полномочий и продолжили искать наркотики, которые являются составной частью цветка, а на семенах содержатся в виде «следовых остатков». И если технологии, позволяющие их обнаружить, есть, то способа их извлечь и полностью очистить продукт — нет.

Противоречий нет

В последний раз с такой юридической коллизией в России сталкивались в 2010-2018 годах. Это дело стали называть «Делом Ольги Зелениной».

Тогда в импортных семенах сотрудники правоохранительных органов тоже нашли минимальные доли наркотика, но всех фигурантов оправдали присяжные.

Экспертам на суде удалось объяснить, что избавиться от «следа», который остается на семенах, технически невозможно — он слишком незначительный.

Дело Шилова и Зелениной В 2010 году предприниматель Сергей Шилов привез в Россию из Испании 42 тонны кондитерского мака. Оперативники установили, что на поверхности семян были морфин (0,00069%) и кодеин (0,00049%). Против бизнесмена возбудили уголовное дело.



Шилов обратился за независимой экспертизой в Пензенское НИИ сельского хозяйства. Кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Зеленина пришла к выводу, что примеси образуются естественным путем и отделить морфин и кодеин от семян невозможно.



Дело закрыли, но спустя несколько лет возобновили, уже и на ученого за «злоупотребление полномочиями». В 2018 году присяжные оправдали всех обвиняемых за отсутствием состава преступления.

После этого, в феврале 2020 года, правительство России установило предельное содержание наркотических веществ в цветке мака, который выращивают в промышленных целях. Так, если в сухом виде в нем содержится до 0,6% наркотических веществ, то нарушения закона нет.

Правда, проблему с пищевым маком это не решило. После двухлетнего перерыва правоохранители снова взялись за бакалейщиков.

Юристы обратились в Верховный суд, отметив, что в случаях, когда наркотические вещества составляют незначительную часть семян мака, возникает правовая неопределенность.

С одной стороны, сами семена не признаны наркотическими, с другой — кодеин и морфин «на них» — наркотики.

Адвокаты просили изменить перечень наркотических средств в России, исключив из него морфин и кодеин для случаев, когда они являются частью мака, разрешенного для выращивания.

Суд отклонил доводы, отметив, что действующего законодательства достаточно. Эксперты опасаются, что таких дел будет все больше.

«Выходит, что формально, с точки зрения МВД, привлечь к ответственности можно любого человека, который приобрел пакетик мака. Достаточно изъять семена и найти следовые остатки», — объяснил Тугушев.