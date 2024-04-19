«Хотел отомстить за брата»: мужчина угрожал взорвать консульство Ирана в Париже В Париже задержали выходца из Ирана, угрожавшего взорвать иранское консульство

В Париже пожилой мужчина пришел в иранское консульство с фальшивыми гранатами и угрожал взрывом. После переговоров со спецназом он сдался и был задержан. По данным СМИ, он уже пытался сжечь консульство в сентябре 2023 года — тогда мужчина объяснил нападение притеснением женщин в Иране, а в этот раз заявил, что хотел «отомстить за брата».

В Париже задержали иранца, который угрожал взорвать местное консульство Ирана, сообщил телеканал TF1 со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«[Прокуратура] была проинформирована об аресте человека, выходящего из иранского консульства <...>, в котором он предположительно высказывал угрозы применения насилия. Мужчина вышел сам, никаких взрывчатых веществ ни у него, ни на месте обнаружено не было», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, задержанный — мужчина 1963 года рождения из Ирана. Около 11:00 по местному времени (12:00 мск) он зашел в консульство на улице Френель в 16-м округе Париж. На нем был тактический жилет с бутафорскими гранатами .

«Предварительно, мужчина укрылся в комнате консульства в присутствии посла», — сообщала радиостанция Europe 1.

Сотрудники консульства вызвали полицию. На место быстро прибыли «крупные силы», включая спецназ и пожарных. Район оцепили, закрыли две соседние линии метро. Около 15:00 мск полиция сообщила в соцсетях, что продолжает работу на улице Френель, и попросила людей избегать этого места.

В итоге нападавший сдался после переговоров со спецназом, его задержали около 15:50 мск. Мужчина заявил, что хотел «отомстить за брата» — что именно он имел в виду пока не установлено.

Ортопед против «диктатуры» Ирана: что известно о нападавшем

После задержания стало известно, что мужчину уже арестовывали: в сентябре 2023 года он пытался поджечь иранское консульство. Тогда СМИ сообщали, что нападавшего зовут Николя Хорсанд, он родился в Тегеране и имеет гражданство Франции, ранее работал протезистом и ортопедом.

«Мужчина с вьющимися седыми волосами, толстыми черными очками и плохим слухом», — описывала его газета L'Orient-Le Jour.

Осенью 2023-го он поджег шину перед воротами консульства, нанеся незначительные повреждения. Хорсанда нашли и задержали на следующий день.

«Я с чистой совестью совершил этот поступок ради женщин Ирана. Женщина, жизнь, свобода (лозунг иранских протестов из-за смерти 22-летней Махсы Амини. — «Газета.Ru»)», — сказал Николя в суде.

Он добавил, что хотел своим «незаконным поступком показать иранским мужчинам и женщинам, живущим в стране, что он с ними, особенно с женщинами». Хорсанд пояснил, что больше не может мириться с тем, что на его родине «женщин и девочек арестовывают, избивают и насилуют», и назвал парижское консульство Ирана «диктаторским центром». Журналисты отмечают, что он завсегдатай мирных французских демонстраций в защиту прав женщин в Иране.

Хорсанда обвинили в повреждении чужого имущества опасным для людей способом. Суд приговорил его в октябре 2023-го к восьми месяцам условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, ему запретили появляться в 16-м округе Парижа и пять лет владеть оружием, а также обязали выплатить компенсацию.