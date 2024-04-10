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В Вильнюсе приняли решение по напавшему на посольство России

Суд в Вильнюсе арестовал бросившего в здание посольства России коктейли Молотова

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Районный суд в Вильнюсе принял решение арестовать на три месяца мужчину, бросившего в здание посольства России в Литве коктейли Молотова. Об этом пишет Delfi Литва.

«Подозреваемый в нападении на посольство России арестован на три месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья полностью удовлетворил ходатайство прокурора об аресте подозреваемого.

8 апреля представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

По подозрению в причастности к случившемуся полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который до этого уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Из людей никто не пострадал, на стене здания посольства остались следы огня и дыма.

Ранее Захарова прокомментировала нападение на посольство РФ в Вильнюсе.

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