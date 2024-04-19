«Захват власти»: ректора Института Пушкина уволили после скандала с тестами для мигрантов Минобрнауки заявило о снятии с должности ректора Института Пушкина Трухановской

Ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили из-за «ненадлежащего контроля за проведением экзаменов для иностранцев», заявили в Минобрнауки. И.о. ректора стал бывший проректор МГУ Никита Гусев. В Институте Пушкина его назвали «лжеректором» и заявили, что налицо попытка взять вуз под контроль. В учебном заведении ранее также отрицали задержание своих сотрудников по делу о незаконной выдаче сертификатов о владении русским языком.

Ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталью Трухановскую уволили, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки России.

«Прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — объяснили в ведомстве.

В пресс-службе министерства сообщили РИА Новости, что Трухановскую сняли с поста еще 12 апреля «приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства».

Исполняющим обязанности ректора стал Никита Гусев. До этого он работал проректором МГУ.

«Международный скандал»

В Институте русского языка им. Пушкина сообщили «Газете.Ru», что не получали уведомления о смене ректора, поэтому расценивают происходящие как попытку взять контроль над учебным заведением.

«Сегодня без предварительного уведомления, пользуясь служебными удостоверениями, ранним утром, то есть часов в 8, до начала рабочего дня в здание Института русского языка вошли заместитель министра образования Российской Федерации и неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из 90-х, и потребовали немедленно организовать для них конференцию.

Они озвучили на словах приказ министерства о назначении нового ректора. При этом официально информация о смене ректора нигде не была опубликована», — пояснили в вузе.

В Институте уточнили, что Трухановская на больничном и никаких уведомлений о своем увольнении не получала. Поэтому, как заключили в учебном заведении, «налицо попытка взять контроль над вузом, причем с неизвестными целями». По мнению сотрудников вуза, подобные чрезвычайные и незаконные действия «способствуют обрушению репутации русского языка».

«По сути это международный скандал. У нас учатся иностранные студенты, и на наше здание, можно сказать, было совершенно незаконное нападение, проникновение с целью захвата власти. Лжеректор не отвечает за порядок в вузе. Если что-то случится со студентами, с сотрудниками, кто будет нести ответственность? Мы тут, мягко говоря, в панике. Это просто вопиющее нарушение даже режима безопасности», — добавили в институте.

В пресс-службе вуза позже также назвали свою версию того, что стало причиной увольнения Трухановской:

«Наталья Сергеевна выступает за ужесточение миграционного контроля, за то, чтобы не было такого повального въезда мигрантов к нам на территорию. По фактам фиктивных приемов экзаменов в России за эти годы возбуждены уже сотни уголовных дел по нелегальной миграции. Когда ситуация вышла в публичную плоскость и наш ректор это озвучила, Минобрнауки было вынуждено выступить с заявлением об изменении действующих правил».

Схема выдачи поддельных сертификатов

В начале апреля в Следственном комитете России сообщили, что в конце 2023 года группа лиц, в которую входили сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Получатели незаконных услуг в дальнейшем предоставляли документы в миграционные органы МВД, не получив необходимые знания.

Задержаны пять человек. В их квартирах и на рабочих местах сотрудники СК обнаружили доказательства выдачи поддельных сертификатов.

В Институте русского языка им. А.С. Пушкина «Газете.Ru» заявили, что не располагают данными о задержании своих сотрудников. Также представители учебного заведения сообщили, что оказывают «всестороннее содействие правоохранительным органам в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка процедуры проведения тестирования».

В суде стало известно, что подозреваемые в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана, сообщал ТАСС. СК попросил арестовать двух фигурантов этого дела. Суд удовлетворил ходатайство только в отношении одного из подозреваемых — Геннадия Тарасенко. Вторую — экс-сотрудницу Государственного института русского языка им. Пушкина Марину Бальбурову — отправили под домашний арест.

После этого Рособрнадзор объявил предостережение пяти вузам, в том числе РУДН и Институту Пушкина, о недопустимости нарушения требований при проведении экзамена по русскому для мигрантов.

В Минобрнауки РФ также сообщили, что с 1 мая 2024 года коммерческие организации больше не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов. В каждом регионе за эту процедуру будет отвечать конкретный государственный вуз.