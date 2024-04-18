В России могут изменить экзамены для мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) рассматривает возможность включения оценки устной речи в экзамен для трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства РБК.

Представители службы пояснили, что большинство мигрантов, находящихся в России, должны общаться на русском языке в различных ситуациях, поэтому проверка устной речи является важной. В настоящее время устная часть экзамена предусмотрена только для получения разрешения на работу или патент.

Рособрнадзор также рассматривает возможность повышения минимального балла экзамена для иностранцев до 80 баллов. Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская поддерживает идею повышения требований к знанию русского языка для мигрантов.

В Институте Пушкина высказали мнение, что умение говорить на русском языке является ключевым элементом успешной адаптации мигранта в обществе и на рабочем месте. Таким образом, включение проверки устной речи в экзамен может способствовать лучшей интеграции мигрантов в российское общество.

В апреле Рособрнадзор предупредил пять вузов, включая Институт Пушкина, о необходимости соблюдения требований при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов.

Ранее еще один российский регион решил ввести запрет для мигрантов работать в такси.