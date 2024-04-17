«Поддерживал Гитлера и Муссолини». Студенты и депутаты требуют переименовать центр Ильина в РГГУ Депутат Исаков призвал Генпрокуратуру проверить центр имени Ильина в РГГУ

Депутат Владимир Исаков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность создания в РГГУ научного центра имени философа Ивана Ильина, который возглавил Александр Дугин. Ранее студенты создали петицию за переименование центра – в ней Ильин назван сторонником фашистских идей. При этом ректор вуза Александр Безбородов заявил, что петицию опубликовала «украинская агентура», а Дугин обвинил в нападках на центр «западные сети».

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Владимир Исаков попросил министерство науки и высшего образования и Генеральную прокуратуру РФ проверить законность создания научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» (ВПШ) в РГГУ, выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В своем обращении Исаков уточнил, что узнал об открытии центра из СМИ и открытых источников. Депутат добавил, что ВПШ создана с целью разработки и реализации новой социогуманитарной парадигмы в преподавании гуманитарных и общественных дисциплин в России.

«Широкий резонанс среди студентов, выпускников РГГУ, а также, в целом, общества вызвало решение о названии данного центра именем человека, чьи интересы в XX веке шли вразрез с интересами и самим фактом существования нашего государства. А ныне — попадают под статью уголовного кодекса: «Реабилитация нацизма», — говорится в обращении.

Исаков добавил, что Ильин открыто называл себя фашистом. Кроме этого, он «приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера и позитивно оценивал политику Бенито Муссолини». По словам депутата, философ не отказался от своих идей после Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса.

«Сегодня наша страна на всех фронтах борется с проявлением фашизма и национализма. И данная борьба должна быть последовательна. У фашизма не может быть оттенков или национальностей. Нет украинского, немецкого фашизма — это все одно. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина», — добавил депутат.

Исаков счел неудивительным тот факт, что студенты развернули кампанию против названия политической школы именем «пособника фашизму». По мнению депутата, научный центр одного из ведущих вузов не может быть назван в честь сторонника фашистских и националистических идей. В своем обращении Исаков попросил Минобрнауки и Генпрокуратуру проверить работы Ильина, а также дать оценку действиям ученого совета РГГУ, который создал научный центр без учета мнения студентов.

Студенты против Ильина

12 апреля студенты РГГУ опубликовали петицию на сайте Change.org, в которой потребовали переименовать ВПШ и провести голосование среди студентов.

«Научный центр одного из ведущих ВУЗов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей <...>

Мы убеждены, что философствования Ильина имеют мало общего с ценностями прогрессивного человечества, как и фашистская идея, являющаяся противоестественным политическим конструктом», — говорится в тексте петиции.

За шесть дней ее подписали более 15 тысяч человек. Кроме этого, инициативная группа расклеила около РГГУ листовки, выражающие несогласие с названием новой школы.

По данным «Осторожно, новости», новый научный центр основали в августе 2023 года. Он якобы должен был «заполнить русским содержанием идеологический вакуум» и сформировать мировоззрение с опорой «на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности». Директором центра назначили философа Александра Дугина, эту информацию подтвердил глава «Царьграда» Константин Малофеев. По его словам, Дугин якобы должен заняться пересмотром образовательных парадигм РГГУ.

Как сообщили авторы группы «РГГУ против школы Ильина» во «ВКонтакте», на заседании ученого совета РГГУ сам Дугин называл задачей центра «создание новой гуманитарной парадигмы и трансляцию ее в общество», а свое назначение на директором ВПШ счел «продвижением волей свыше».

«Власть берет на знамя неоднозначную фигуру»

Кроме обратившегося в прокуратуру Исакова против открытия центра имени Ильина выступил депутат Госдумы Денис Парфенов. Он обратился к ректору РГГУ и потребовал переименовать ВПШ в связи с профашистскими взглядами Ильина. Он утверждает, что идеи создания школы не соотносятся с личностью философа. Кроме этого, по мнению депутата, использование трудов Ильина в качестве теоретической базы «может крайне негативно повлиять на формирование мировоззрения студентов».

«Членов партии [КПРФ] и просто многих представителей общественности уже давно смущает, что власть берет себе на знамя такую, мягко говоря, неоднозначную фигуру, как Иван Ильин. У него достаточно четко выраженные крайне правые взгляды, очень сильная симпатия к фашизму как к идеологии, как к форме организации политической жизни. И то, что это находит своих почитателей среди правящей верхушки, не может не настораживать», — заявил Парфенов в разговоре с «Газетой.Ru».

Депутат также назвал чушью идею, что негатив вокруг имени философа «инспирирован из-за рубежа»:

«Это даже несолидно, несерьезно для уважаемых людей принижать самих себя тем, что якобы в нашей великой державе в любой сфере, начиная с ФСИН и заканчивая университетской средой, якобы хозяйничают иностранные агенты».

Конфликт из-за ВПШ возник также в Московской городской думе. По данным «Осторожно, новости!», на заседании 17 апреля Мосгордума предложила наградить РГГУ почетной грамотой, однако несколько депутатов выступили против: они обратили внимание, что в списке для награждения кроме университета присутствовали также 16 человек, помогавших посетителям «Крокус Сити Холла» во время теракта.

«С учетом того, что сейчас в РГГУ большой скандал, учебный центр назван именем философа, который поддерживал приход Гитлера и Муссолини к власти. Неправильно ставить в один ряд людей, которые помогали жертвам во время теракта в «Крокусе» и фашистского философа», — заявил депутат Павел Тарасов.

При этом депутат Мосгордумы Магомет Яндиев заступился за РГГУ, назвав обвинения в адрес учебного заведения «либо провокацией, либо непрофессионализмом» тех, кто их выдвигает. Он призвал коллегу, считающего Ильина фашистом, написать заявление в правоохранительные органы, и напомнил, что философа неоднократно цитировал президент России Владимир Путин.

Виновата «украинская агентура»

Ректор РГГУ Александр Безбородов, комментируя скандал вокруг ВПШ, заявил, что петицию опубликовала «украинская агентура», а не студенты:

«Украинская агентура работает какая-то в стране. И что, закрыть центр, как украинская агентура скажет? Студенты к этому никакого отношения не имеют, они у нас нормально работают, сейчас с проректорским корпусом будет развернута очень серьезная деятельность.

Да еще и не такую ждали, от украинской агентуры любую реакцию можно ждать. Получили три подписи и закрыли центр? Вы знаете, что и десять тысяч можно одним нажатием клика сделать. Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут», — сказал он «Газете.Ru».

Директор центра Александр Дугин в своем Telegram-канале обвинил в нападках на ВПШ «западные сети». По его словам, сначала публикация о центре появилась на ресурсе телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), а после в итальянской газете La Stampa.

«Дальше 11 же апреля возникает анонимная ячейка студентов РГГУ, которых проект ВПШ вообще никак не касается, но которые истерически протестуют против Русской Идеи и любимого философа президента Путина <...> Безусловно, сейчас подключится и ЦИПСО. Этого, конечно, следовало, ожидать. Но с подобными компаниями пора бы уже научиться бороться на первом этапе», — высказал свою оценку Дугин.