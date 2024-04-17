Заперты в аэропорту, помощи никакой: 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за рекордных ливней АТОР: около 2,5 тыс. россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за рекордных ливней

На Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять. По затопленным дорогам до терминалов не могут добраться рабочие и пилоты, а российские туристы были вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров.

Из-за рекордных дождей из ОАЭ не могут улететь около 2,5 тыс. россиян, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», — передала она.

Дубайские отели продлевают сроки размещения отдыхающим, которые не могут улететь из-за ливней, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он добавил, что туристам «оказывается поддержка по мере сил».

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Гостям города «придется считаться» с сильными логистическими проблемами, предупредил вице-президент. В частности, до аэропортов трудно добраться по затопленным дорогам, трансферы сильно опаздывают.

«Машины ломаются, а дороги перекрываются, и, зачастую, альтернативных маршрутов нет. Туристам рекомендуем... выезжать из отеля не менее чем за 4-5 часов до рейса. В случае опоздания транспорта советуем пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется», — сообщил он.

Такси на фоне непогоды подорожало в Дубае «до пары сотен баксов за поездку», пишет Telegram-канал Mash. Житель Эмиратов Василий (имя изменено) сказал «Газете.Ru», что цены на такси выросли в пять раз.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя.

Как аэропорты переживают рекордные ливни

Международный аэропорт Дубая (DXB) считается самым загруженным в мире. Сначала он полностью прекратил работу 16 апреля примерно на полчаса, затем возобновил отправку рейсов. Самолеты взлетали прямо по залитой водой полосе.

Успевшие вылететь из Дубая россияне вспоминают, что на поле самолеты «ужасно качало» от ветра, на земле было «сантиметров 10 воды».

При этом пресс-служба дубайского аэропорта указала, что воздушная гавань не принимает рейсы. Причина — продолжающиеся «исключительные погодные явления»: дороги к аэропорту затопило, не могут доехать не только пассажиры, но и «рабочие бригады».

В аэропорт Шарджи не удается доехать даже пилотам самолетов, сообщил «Газете.Ru» россиянин Роман. Там застряли больше сотни человек, у которых был вылет в Москву.

Многие российские туристы, некоторые с детьми, всю ночь 17 апреля провели в дубайском аэропорту. Они жалуются, что остались без какой-либо помощи. Авиаперевозчики и туроператоры игнорировали застрявших пассажиров, без уведомлений снимали рейсы. Представитель местной госкомпании Flydubai, в частности, только на расспросы туристов сказал, что их рейс отменен, «сами покупайте билеты и улетайте».

«Никто не удосуживается объяснить, что нужно делать, куда нужно подойти, чтобы какой-то вопрос решить. Туроператоры просто отнекиваются... Еду не предоставляют, стаканчики с водой, конечно, дали, но... мне дали один стакан воды, нас пятеро членов семьи», — рассказывал один из россиян в дубайском аэропорту.

Залы ожидания переполнены, людям приходится сидеть и лежать на полу. Рейсы переносятся на сутки.

«Мы советуем не приезжать в аэропорт без крайней необходимости. Рейсы продолжают задерживаться и перенаправляться... Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу в очень сложных условиях», — сообщил дубайский аэропорт в 8 утра мск 17 апреля.

Одни гостиницы в Дубае уже заняты застрявшими пассажирами, до других не доехать из-за наводнения, поделилась с «Газетой.Ru» россиянка Алена.

«Ночевали в аэропорту на креслах. Гостиницы все заняты, их отдали тем, кто был в аэропорту раньше или от авиакомпании Emirates, как мы поняли. До других гостиниц не доехать, потому что все дороги затоплены. Еду можно взять в «Макдоналдсе». Что там дают, не проверили из-за большой очереди в основном из индусов. Питаемся самостоятельно. Никакой помощи нет, воду не предлагают. Никакой общей огласки информации», — сказала Алена.

«Вылетов-прилетов нет. Уже вся трасса [для взлета] выглядит сухой, непонятно, почему все не работает», — описала Алена.

По-прежнему не лучше ситуация в Шардже. По словам собеседника «Газеты.Ru», людей «из аэропорта не выпускают».

«Не удалось вылететь в Москву... Более 13 часов находимся в аэропорту. Воду предоставили, питание хоть какое-то: печенка, детям наггетсы», — передал Роман.