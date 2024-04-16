«Дороги закрыты, цены взлетели»: жители Дубая рассказали о потопе из-за ливней

Один из крупнейших торговых центров в мире «Дубай Молл», расположенный в эмирате Дубай, затопило из-за сильных ливней. Об этом «Газете.Ru» рассказал Григорий (имя изменено), который сейчас находится в ОАЭ. По словам мужчины, несмотря на подтопления, в торговом центре много людей, которые продолжают делать покупки.

«Тяжело попасть в разные магазины [«в Дубай Молле»], осложнения, толпа. Полно всяких рабочих, которые стоят со швабрами и пытаются воду хотя бы отвести в сторону, чтобы магазины не затопило, и ленточкой все закрывают. Действуют очень быстро, потому что через две минуты, как началось, они уже большой круг, в котором все течет, закрыли желтой ленточкой. А через 25 минут они уже закрыли специальными блоками, чтобы люди не могли туда пройти. Сейчас рабочие пытаются как-то убрать эту воду, сушат специальные машины. Несмотря на потоп и то, что тут все закрывают огромные желтые ленточки, люди продолжают ходить», — сообщил Григорий.

В самом городе возможно передвигаться только на машинах, однако это несет для автомобилистов большие риски, рассказал мужчина. Для жилых домов угрозы затопления нет, только для малоэтажных строений в небогатых районах.

«Передвигаться можно, но очень осторожно, потому что в некоторых местах дороги собирается вода, и там на половину машину может просто забрать. Сегодня был такой случай у таксиста — он съезжал вниз, где была собрана вся эта вода, и у него аж бампер отлетел, номера. Ему пришлось выйти, доставать номера, положить в багажник. Для жилых домов угрозы нет. В не таких популярных, более дешевых районах, где помещения не такие уж высокие — двухэтажные, трехэтажные, где все рабочие живут, — там, в принципе, может быть», — сказал он.

Другой житель Эмиратов Василий (имя изменено) сообщил «Газете.Ru», что из-за наводнения в городе взлетели цены на такси и многие туристы опоздали в аэропорт.

«Все очень плохо, все очень тяжело. Дороги перекрыты, потопы. Цены на такси выросли в пять раз. Много людей опоздали в аэропорт на рейсы. Заказ такси не работает, доставка еды не работает. У кого есть рядом магазины, тем повезло, потому что абсолютно ничего не работает. Последний дождь будет совсем скоро, через час, в 18:00, по Москве это 17:00. Это будет последняя волна», — рассказал мужчина.

Сильнейшие дожди обрушились на ОАЭ, приведя к серьезным наводнениям в некоторых населенных пунктах. Среди затронутых территорий оказался и крупнейший город страны — Дубай.

Из-за погодных условий временно закрыты все горные дороги, аэропорт Дубая приостановил прием рейсов. В ряде городов введены ограничения на посещение общественных мест, а движение морского и автобусного транспорта приостановлено на некоторых направлениях.

Ранее сообщалось, что в Дубае затопило метро.