«Ребята быстро выросли»: налоговая объяснила проверки блогеров

Проблемы блогеров с налогами связаны с тем, что они выстраивают бизнес не по классической схеме, зачастую не заботясь о юридических и бухгалтерских аспектах предпринимательской деятельности, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. В то же время, некоторые блогеры намеренно пытаются обойти закон. Руководитель ФНС также усомнился во мнении, что дела против блогеров связаны с политикой.

Сегодня налоговая относится к блогерам так же серьезно, как и к остальному бизнесу, и проверяет их наравне со всеми, подчеркнул глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Блогеры — такие же налогоплательщики, как мы все. <...> В случае с блогерами проходили обычные проверки», — отметил Егоров.

Он уточнил, что к блогерам нельзя «относиться пренебрежительно», потому что те влияют на экономику и вносят свой вклад в формирование ВВП. В то же время, с точки зрения поступления налогов, вклад блоггинга в бюджет незначителен по сравнению с другими отраслями.

Не все блогеры уклонялись от уплаты налогов злонамеренно, считает глава ФНС. Проблема в том, что бизнес в этой области может быть устроен специфично. Например, блогеры способны обходиться без собственного отдела бухгалтерии, что потом приводит к определенным проблемам.

«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли, и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — описал ситуацию Егоров.

В то же время, есть те, кто осознал свои недочеты, исправился и стал работать в легальном поле. Но и есть и те, кто пытается продолжать зарабатывать в обход обязательных правил.

Глава ФНС также опроверг мнение, что громкие дела блогеров имеют политическую подоплеку. Он указал, что те, кто закрыл свои обязательства перед ФНС, теперь «прекрасно работают дальше».

«Не сбавлять взятые темпы»: как оценивает работу налоговой Путин

Президент России Владимир Путин 21 ноября отметил в поздравлении ФНС с профессиональным праздником, что налоговая работает последнее время «успешно и эффективно».

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы», — считает президент.

Глава страны также 20 ноября лично разговаривал с Егоровым по видеосвязи. Путин уточнил, что согласно прогнозам, бюджет должен получить по итогам этого года 46 триллионов рублей с налоговых сборов. Глава ФСН подтвердил эти планы и добавил, что налоговая уже смогла собрать 37,6 триллиона.

Что касается проверок блогеров, Кремль ранее уточнял, что не имеет на этот счет какой-то «специальной позиции».

Кто из блогеров не платил налоги

Обвинения в неуплате налогов посыпались на блогеров-миллионников с начала этого года. Первой под удар попали «Лерчек» (31-летняя Валерия Чекалина, взлетела на фитнес-марафонах по похудению) и ее муж Артем Чекалин. В марте следствие завело против них дело из-за уклонения и пособничества в уклонении от налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Позже пару также обвинили в отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Тогда же в доме блогера провели «неотложные обыски». Подобные обыски станут одной из самых обсуждаемых и характерных деталей дел против блогеров — у авторов фитнес-курсов и «марафонов желаний» обнаружатся шикарные особняки, премиум-машины и даже килограммы золотых слитков. Так у Лерчек изъяли восемь килограммов чистого золота на сумму около 36 млн рублей.

По словам источников, Лерчека «слила» налоговой ее личный стилист Эльвира Янковская. До этого она обвинила блогера в том, что та продавала ей подделки известных брендов по цене оригиналов.

По итогам расследования СК выяснил, что Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, в рамках которой прибыль не должна превышать 150 млн рублей в год. На деле автор фитнес-советов зарабатывала намного больше, но скрывала это от закона. По той же схеме действовали другие блогеры, которым предъявят схожие обвинения. В случае Чекалиной, бюджет не досчитался больше 300 млн рублей.

Сами Чекалины не признали вину и заявили, что честно вели бизнес и платили налоги. В то же время, Лерчек согласилась погасить долг и отметила, что главное — это «признавать ошибки и сотрудничать».

«Мы готовы всё возместить. А те, кто злорадствует, будьте уверены: такое может случиться с каждым. Так же проснетесь утром и офигеете», — пророчески предупредила Чекалина.

Полностью рассчитаться с налоговой пара смогла только недавно, выплатив последнюю сумму к 19 ноября. В общей сложности им пришлось заплатить 500 млн.

Следом за Лерчеком в конце марта следователи пришли к Александре Митрошиной (29-летняя блогер продавала курсы по раскрутке в соцсетях). Она недоплатила в бюджет 120 млн рублей и получила обвинение в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). Блогер погасила долг уже к маю, выплатив 127 млн, и частично признала себя виноватой.

«Я относилась, как сейчас понимаю, совершенно к этому безответственно. Поэтому — да, я признаю свою ошибку. И, действительно, некоторые налоги были недоуплачены», — сказала Митрошина.

В апреле следствие заинтересовалось Еленой Блиновской (42-летняя блогер известна своими марафонами желаний). Та задолжала бюджету рекордную сумму, более 900 млн. Кроме уклонении от налогов, ее обвинили в отмывании денег. Как и в случае Лерчека, в качестве соучастника привлекли мужа блогера. После обвинения Блиновская попыталась сбежать в Белоруссию, но ее задержали на границе. С тех пор она под домашним арестом. Защита женщины заявляла, что та перечислила в бюджет «значительную сумму», но позже выяснилось, что блогер выплатила всего 5% от задолженности (50 млн). Свою вину она полностью признала и раскаялась, передавал СК.

Последним в числе громких дел против блогеров стал Аяз Шабутдинов (32-летний создатель бизнес-тренингов, кроме продажи интернет-курсов основал сеть хостелов Like Hostel и кофе-баров Coffee Like)???. В начале ноября его задержали в Москве. В отличие от остальных, против него выдвинули обвинение в мошенничестве, организованном группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Шабутдинов уточнял, что на него пожаловались в полицию восемь бывших учеников.

Бизнесмен отреагировал на обвинения острее остальных, назвав ситуацию абсурдом и плохим знаком для всех предпринимателей. Свою вину он не признает.

«Из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — считает Шабутдинов.