«Это публичная казнь»: блогер Трансформатор признал вину в неуплате налогов

Бизнес-коуч Дмитрий «Трансформатор» Портнягин оказался среди крупных блогеров, пойманных на неуплате налогов. Он задолжал государству почти 190 млн руб. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег. Мужчину задержали сразу же, как он вернулся из гуманитарной поездки в зону СВО. Портнягин считает, что его преследуют по заказу другого бизнесмена — Андрея Ковалева. Тот давно ругает «инфоцыган» и уже помог силовикам в деле Аяза Шабутдинова.

Блогер и бизнес-тренер Дмитрий Портнягин (Трансформатор) признал вину в неуплате налогов, за которую на него завели уголовное дело, передает телеканал «360» со ссылкой на его адвоката.

При этом Портнягин отрицает вину в отмывании денег . На этот счет он дает «уклончивые показания», отмечает Telegram-канал Mash. Однако мужчина признал, что в 2018 году разделил бизнес между собой, женой и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Как рассказал блогер на допросе, бизнесом в семье в основном занималась его супруга Екатерина, а сам он выступал больше маркетологом, снимал видео и предлагал идеи.

Следствие, в частности, интересуется членами закрытого бизнес-клуба Портнягина «Club 500». Он объединяет более тысячи предпринимателей с оборотом бизнеса от 100 млн руб. в год. Некоторые бывшие участники называют его «одиозным клубом, где постоянно хотят тебе что-нибудь продать». Блогер отказался раскрыть список участников, сославшись на корпоративные правила.

На Трансформатора завели дело 11 апреля по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно заявлению Следственного комитета (СК), Портнягин с женой задолжали более 124 млн руб. в период с 2018-го по 2020 год. Вдобавок к этой сумме накапали штрафы и пени на 64 млн руб.

Защита подозреваемого настаивает, что бизнесмен полностью погасил долг перед государством, поэтому обвинение надо снять.

«Здрасте, давно не виделись!»: как задержали Трансфоматора

Сначала, в день возбуждения дела, задержали жену Портнягина. Одновременно провели обыски в квартире супругов в «Москва-Сити», их доме в Наро-Фоминске, а также в «Club 500» и банном комплексе Трансформатора «Siberia».

Сам Портнягин в это время был в зоне СВО. Он не воюет, но материально поддерживает российскую армию. В марте 2024-го бизнесмен зарегистрировал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военным и их близким.

«Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения. Только появилась связь, увидел новости... Я никуда не убегаю. Более того я вернулся домой, в Россию (последнее время пара жила в Дубае — «Газета.Ru»), чтобы продолжать свое дело и быть полезным стране в такое сложное время... Как только у меня появится возможность выехать, я сразу прибуду и отвечу на любые вопросы», — сообщил Трансформатор 11 апреля.

Он назвал дело против себя «очень странным». Бизнесмен заявил, что в августе 2022-го «без каких-либо вопросов» погасил «основное тело» долга перед государством. При этом не заплатил штрафы и пенни за долг, потому что не согласен с ними. Эту часть задолженности Портнягин решил оспорить в суде.

«Я считаю, что это моя гражданская позиция... Несмотря на это, я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей... Надеюсь, это недоразумение [разрешат] и в ближайшее время мою супругу отпустят, без каких-либо условий», — сообщил Трансформатор.

В тот же день его жену отпустили из СК, где она провела 15 часов. Екатерина подтвердила, что «все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы». Пресс-служба СК указала, что в рамках уголовного дела «оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба».

Однако уже на следующие сутки, 12 апреля, Трансформатора задержали в Ростове-на-Дону, когда он выехал из зоны СВО. Перед этим блогер записал видео из запорожского города Токмак и рассказал, что собирается в Москву.

«Поездка прошла хорошо, нужно немного, конечно, выспаться... Вчера то, что происходило, конечно, я последние несколько дней просто не спал. Скоро постараюсь ответить на все вопросы, которых было довольно много», — прокомментировал Портнягин.

Из Ростовской области задержанного 13 апреля привезли на допрос в Москву. Бизнесмена доставили в Главное следственное управление СК по Московской области (находится на столичной Садовой-Триумфальной улице).

«Здрасьте! Давно не виделись», — сказал Портнягин одному из встречающих людей у здания СК.

Суд 15 апреля изберет ему меру пресечения.

«Публичная казнь» по заказу Ковалева: версия блогера

Преследование Портнягина связано с угрозами лидера Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмена Андрея Ковалева, заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь Трансформатора София Шестак.

«Дмитрий жил в Дубае, опасаясь вернуться из-за Андрея Ковалева и его угроз... Ответственен за это [новое уголовное] преследование господин Андрей Ковалев... Он угрожал Дмитрию и активно искал «потерпевших», чтобы посадить. За день до ареста Ковалев все знал и опубликовал в своем Telegram-канале информацию об этом. Он владел информацией о ходе допросов и делился этой информацией в своем канале, хотя все участники следственных действий дали подписку о неразглашении», — отметила Шестак.

Она подчеркнула, что Портнягин с 2022 года «поддерживал страну в нелегкое время». По словам Шестак, последний раз бизнесмен купил российской армии помощи на 45,8 млн руб. «из своих денег». Он лично поехал отвозить груз солдатам 10 апреля. В это время на Портнягина завели дело и задержали, «даже до дома не дали доехать».

«Причины таких жестких действий не понятны... Получается, что во время СВО, когда страна нуждается в помощи каждого гражданина и особенно предпринимателя, отдельные представители силовых ведомств при патронаже бывшего депутата-олигарха Ковалева устраивают публичную казнь таким людям, как Дмитрий. На чьей стороне воюет Ковалев? Какой сигнал ушел российскому бизнесу за рубежом? Оставайтесь там, а здесь у вас все отберут и посадят в тюрьму», — резюмировала Шестак.

Сам Портнягин до задержания писал в своем канале, что Ковалев «как обычно знает все за день до случившегося события». Трансформатор предупредил, что сделал выводы и готовится «к ответным действиям».

Ковалев тоже активно ведет канал в Telegram. Он действительно написал о задержании Портнягина раньше всех СМИ. Сейчас активно репостит людей, которые считают, что Портнягин не искренне помогает на СВО, а использует Донбасс как «стиральную машину» для отмывания денег и своего имиджа.

По мнению Ковалева, Портнягин и прочие «бизнес-коучи» — это мошенники-инфоцыгане, которые вредят людям.

«Если вы испытываете непреодолимое желание записаться на какие-то бизнес-курсы, пойти к бизнес-тренерам... Может, бизнес это не ваше? Весь список Forbes не ходил к бизнес-тренерам и на бизнес-курсы... Они просто делали бизнес! Делали ошибки, вставали и шли дальше! Скорее всего после курсов вы купите какую-нибудь левую франшизу, наберете кредитов, потеряете семью и свое будущее! Подумайте...», — говорил Ковалев.

Среди прочего он указывал, что Портнягин призывал вкладываться в компании, котором потом прогорали. Ковалев также предлагал Трансформатору в 2021 году публично посоревноваться, кто больше заплатил НДФЛ на личный доход.

Помимо Портнягина Ковалев активно участвует в деле против другого известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова (его задержали осенью 2023-го по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере). Одна из потерпевших по делу Шабутдинова рассказывала «Газете.Ru», что пострадавшие массово писали заявления прямо в усадьбе Ковалева Гребнево.