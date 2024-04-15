«Покидайте дома немедленно»: уровень воды в Тоболе превысил 7 метров

Уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом резко вырос. Он уже достиг отметки неблагоприятного явления и составляет 716 см. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды находится в 10 км от города. В связи с этим глава региона призвал жителей районов, которые находятся в зоне подтопления, немедленно эвакуироваться.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды на реке Тобол находится в 10 км от Кургана и движется на город. Об этом Шумков написал в Telegram-канале.

«Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — заявил глава региона.

Шумков также добавил, что отрезанным уже оказался микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово. Также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество садовых и дачных некоммерческих товариществ (СНТ и ДНТ).

В связи с этим губернатор области призвал жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ до дамбы немедленно эвакуироваться. По его словам, существует вероятность отрезания дорог водой в низменностях, из-за чего эвакуация может быть затруднена.

«Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество. И покидайте ваши дома и дачи немедленно», — заключил Шумков.

Для проведения эвакуации с правобережья Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления, также сообщил глава региона. Он призвал людей выполнять все требования спасателей:

«Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий».

Уровень воды продолжает расти

По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля подъем воды в Тоболе рядом с Курганом и ниже по течению продолжится. Как сообщили в правительстве Курганской области, рядом с городом уровень воды уже превысил отметку неблагоприятного явления и составляет 716 см . Опасным явлением считается уровень в 850 см.

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По словам корреспондента ТАСС, на востоке Кургана уже прервано транспортное сообщение с СНТ «Сады Корвет» и «Просвещение». Вода переливается через дорогу, которая ведет к этим садовым товариществам. Подтоплены несколько десятков участков.

Меньше чем за сутки ушел под воду Мало-Чаусовский мост, который соединяет два микрорайона, сообщили в администрации Кургана.

«Будет девять или не будет, никто не знает»

Некоторые жители микрорайонов и СНТ, к которым подступает вода, находятся в безвыходной ситуации, сообщает РИА Новости. Они готовы эвакуироваться, но не могут оставить животных. А эвакуировать скот просто некуда.

«Мы недавно переехали на этот участок, здесь 20 лет не топило, а сейчас нам говорят, что будет наводнение и вода придет сюда уже к вечеру. У нас безвыходная ситуация», — рассказала агентству Наталья Мальсагова.

Она живет в микрорайоне Тополя, который находится в низине. Женщина владеет фермой с достаточно крупным поголовьем — в хозяйстве 30 коней, 50 баранов, 15 коз, 20 кроликов, пять собак и пять кошек. По словам Мальсаговой, председатель Тополей предлагал ей построить в лесу временный пункт размещения для животных на время паводка. Это уже сделали некоторые жители. Однако, как рассказала женщина, строить его не из чего, да и для лошадей там нет места.

«Все кричат: «Эвакуируетесь». Но эвакуировать животных мне некуда», — заключила Наталья.

Еще одна жительница микрорайона, пожелавшая остаться анонимной, уже подготовилась к тому, что участок придется покинуть, — многие вещи она подняла наверх. При этом свой дом женщина пока не покинула.

«Я знаю, где и какой уровень. А будет девять [метров воды] или не будет, никто не знает. Я, как коренной житель, помню свой уровень по прошлым годам: знаю, что семь метров — топит Тюнино, 7,2 метра — закрывают дороги. Сейчас по районам уровни не говорят, и непонятно, где вода находится», — заявила жительница Тополей.