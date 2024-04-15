«Вода прибывает очень быстро»: жительница Кургана — об обстановке в городе

В Кургане в микрорайоне Глинки топит дороги к дачам, где уже неделю идет эвакуация, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Дарья. Она отметила, что ее семья пока не покидает дом, так как опасается мародеров.

«Живем в микрорайоне Глинки в Кургане. В СНТ «Родничок-5». Сегодня ездили с мужем снимали. Вода прибывает очень быстро. Эвакуация объявлена примерно неделю. Предупреждают. Ежедневно ходят по домам. Но мы пока дом не оставляем, боимся мародеров. В дачах уже дороги топит, это видно на видео. Мост в Мало-Чаусова сравнялся с Тоболом. Мы многодетная семья, детей отправили к бабушке в деревню. Вообще в наших садах очень много детей и многодетных семей. Но наш район никто даже не спасает от наводнения. Нас отсыпают от города, засыпают выезды песком. Говорят, главное — спасти город», — рассказала Дарья.

Другой житель Кургана Ярослав сообщил «Газете.Ru», что в центре города обстановка намного лучше, чем на окраинах.

«Я в центре города живу, собственно, и слежу только за дамбой. Пригород топит, в центре все хорошо. МЧС вижу повсюду, работают, разбирают завалы, следят за дамбой по всей длине. Техника, самосвалы во всех опасных точках наготове стоят. Молодцы в целом. С сиреной каждый два часа перебор, по сути, только людей мучают без оснований: риск затопления города небольшой, на мой взгляд. Еще мне совершенно непонятно, зачем обложили мешками торговый центр «Воробьевы горы», — сказал Ярослав.

По данным администрации Курганской области на 15 апреля, почти 13 тысяч человек были эвакуированы из-за паводка. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников. Для тех, кому некуда отправиться, были развернуты пункты временного размещения.

До этого в мэрии Кургана сообщали, что уровень воды в реке Тобол вблизи города поднялся за два часа на 15 см и достиг 646 см.

14 апреля курганский губернатор Вадим Шумков сообщал, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.