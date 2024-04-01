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Полковник рассказал о недостатках украинского беспилотника «Баба Яга»

Полковник Матвийчук назвал украинский БПЛА «Баба Яга» мощным, но медлительным

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотник «Баба Яга» достаточно мощный, но не очень эффективный из-за своего веса. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Как рассказал Матвийчук, «Баба Яга» разрабатывалась для сельскохозяйственных нужд и является достаточно тяжелой и громоздкой, при это у нее хорошая подъемная сила.

Этот БПЛА может поднять в воздух 5-6 кг взрывчатки либо боеприпасов, что поняли украинские военные и начали его использовать для нанесения ударов, отметил он.

Дрон обладает мощным мотором и способен подняться достаточно высоко, вести разведку и при обнаружении цели нанести удар.

«Это великолепный бомбометатель ввиду своих размеров и подъемной силы. Однако как дрон-камикадзе он не очень эффективный, так как достаточно медлительный», — сказал полковник в отставке.

До этого сообщалось, что российские специалисты установили место сборки «Бабы Яги».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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