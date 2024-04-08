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В зоне СВО начали применять гибрид FPV-дрона и «Бабы Яги» МиС-35

Бойцы ВС России начали применять гибрид FPV-дрона и «Бабы Яги» МиС-35

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Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, который является гибридом FPV-дрона, «Мавика» и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса «Баба Яга». Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «МиС».

Там заявили, что в гексакоптере совмещены преимущества FPV-дрона, «Мавика» и «Бабы Яги».

«МиС-35 позволяет наносить точечные удары с более гарантированным результатом», — отметили в КБ.

Как рассказали в конструкторском бюро, гексакоптер проходит завершающий этап испытаний перед началом серийного производства. Работа проводится при содействии Первой академии беспилотных систем (Ярославль).

«Опытные операторы с боевым опытом оказывают консультационную поддержку специалистам нашего конструкторского бюро», — добавили в организации.

До этого стало известно, что снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат прототипа «Баба Яга» из винтовки. За это его приставили к награде медалью «За отвагу».

Ранее российский полковник назвал главное оружие РФ.

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