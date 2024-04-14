«Есть надежда»: россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь Российский моряк с захваченного КСИР судна связался с женой

Россиянин Колчанов с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой и сообщил, что с ним «все хорошо». Гражданин РФ работает старшим механиком на контейнеровозе MCS Aries, связанном с израильским бизнесменом. 13 апреля иранский спецназ высадился на судно с вертолета и угнал его к берегам своей страны. На борту находятся 25 человек, в их числе граждане Индии, Эстонии, Филиппин и Пакистана. По словам Колчанова, у моряков «есть надежда» на скорое освобождение.

Россиянин Тимофей Колчанов, находящийся на боту захваченного Ираном судна MCS Aries, жив и смог связаться с родными, сообщила «Известиям» его жена Мария Колчанова.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала женщина.

Колчанова добавила, что с ней связался представитель крюингового агентства (посредник между судовладельцем и моряком. — «Газета.Ru»). Он подтвердил, что члены экипажа живы и в безопасности. Но пока с ними нет связи.

Российское посольство в Тегеране сообщило, что находится «в постоянном контакте с местными властями» для выяснения деталий его нахождения на борту судна. Дипломаты также поддерживают связь с его родными.

Колчанову 38 лет, он родом из города Фокино в Приморском крае. Последнее время жил в Тюмени. Давно работает с международной лондонской компанией Zodiac Maritime, которой принадлежит захваченное судно. Сейчас идет его четвертый контракт с фирмой, на угнанном судне Колчанов работает старшим механиком.

Всего на борту судна 25 членов экипажа. Среди них 17 индийцев.

«Мы поддерживаем связь с иранскими властями по дипломатическим каналам, как в Тегеране, так и в Дели, чтобы обеспечить безопасность, благополучие и скорейшее освобождение граждан Индии», — сообщил источник The Indian Express в Нью-Дели.

Власти Индии недавно рекомендовали своим гражданам не ездить в Иран и Израиль «ввиду сложившейся ситуации в регионе».

В числе членов команды также четыре филиппинца, два пакистанца и эстонец. Других россиян, кроме Коваленко, нет. Непосредственный оператор судна — итало-швейцарская судоходная группа MSC.

«Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их (моряков. — «Газета.Ru») благополучие и безопасное возвращение судна», — сообщила MSC.

close 100% Момент захвата судна MCS Aries в Ормузском проливе, 13 апреля 2024 года Reuters

Почему Иран захватил судно с контейнерами

Захваченный MCS Aries — это грузовое судно, контейнеровоз. Иран угнал его в субботу, 13 апреля. Операцию провело спецподразделение «Сепах» ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Судно шло под португальским флагом в Персидском заливе. Иранский спецназ подлетел к нему на вертолете Ми-17 советской разработки и спустился с помощью веревок на гору контейнеров на палубе. После захвата судно увели к иранскому берегу.

Zodiac Maritime — часть Zodiac Group, актива израильского бизнесмена Эяля Офера. Иранские СМИ пишут, что судно связано с враждебным «сионистским режимом». Стоимость судна оценивается в несколько миллиардов долларов. Израиль обвинил Иран в пиратстве.

«Режим аятоллы [Ирана Али] Хаменеи — это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАСа и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана», — призвал глава израильского МИДа Исраэль Кац.

MSC Aries вышел из порта ОАЭ и следовал в сторону Ормузского пролива. По пути экипаж отключил данные отслеживания. Это обычная практика для связанных с Израилем судов во враждебных регионах.

Как считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, Иран хочет заставить другие государства не сотрудничать с Израилем. По его мнению, израильская сторона не сможет силой вернуть судно.

«Полагаю, что Иран намекает: не сотрудничайте с Израилем в любой форме, иначе ваше судно окажется в опасности. Вряд ли дойдет дело до каких-то боевых действий, ведь Иран может просто отправить судно на дно вместе с грузом», — отметил эксперт в беседе с News.ru.

Захват судна произошел на фоне крупнейшей воздушной атаки Ирана на Израиля, которая стала ответом на израильский удар по иранскому консульству в Сирии. По данным ЦАХАЛ, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по еврейскому государству 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. Несколько десятков дронов сбили вдали от границы Израиля воздушные силы США и Великобритании, некоторое количество уничтожила Иордания. Иранский Генштаб заявил, что целился по израильским авиабазе «Неватим» и информационному центру на сирийско-израильской границе. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль отразил 99% атаки.