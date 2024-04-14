«Есть надежда»: россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь

Россиянин Тимофей Колчанов, находящийся на боту захваченного Ираном судна MCS Aries, жив и смог связаться с родными, сообщила «Известиям» его жена Мария Колчанова.
«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала женщина.
Колчанова добавила, что с ней связался представитель крюингового агентства (посредник между судовладельцем и моряком. — «Газета.Ru»). Он подтвердил, что члены экипажа живы и в безопасности. Но пока с ними нет связи.
Российское посольство в Тегеране сообщило, что находится «в постоянном контакте с местными властями» для выяснения деталий его нахождения на борту судна. Дипломаты также поддерживают связь с его родными.
Колчанову 38 лет, он родом из города Фокино в Приморском крае. Последнее время жил в Тюмени. Давно работает с международной лондонской компанией Zodiac Maritime, которой принадлежит захваченное судно. Сейчас идет его четвертый контракт с фирмой, на угнанном судне Колчанов работает старшим механиком.
Всего на борту судна 25 членов экипажа. Среди них 17 индийцев.
«Мы поддерживаем связь с иранскими властями по дипломатическим каналам, как в Тегеране, так и в Дели, чтобы обеспечить безопасность, благополучие и скорейшее освобождение граждан Индии», — сообщил источник The Indian Express в Нью-Дели.
Власти Индии недавно рекомендовали своим гражданам не ездить в Иран и Израиль «ввиду сложившейся ситуации в регионе».
В числе членов команды также четыре филиппинца, два пакистанца и эстонец. Других россиян, кроме Коваленко, нет. Непосредственный оператор судна — итало-швейцарская судоходная группа MSC.
«Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их (моряков. — «Газета.Ru») благополучие и безопасное возвращение судна», — сообщила MSC.
Момент захвата судна MCS Aries в Ормузском проливе, 13 апреля 2024 годаReuters
Почему Иран захватил судно с контейнерами
Захваченный MCS Aries — это грузовое судно, контейнеровоз. Иран угнал его в субботу, 13 апреля. Операцию провело спецподразделение «Сепах» ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Судно шло под португальским флагом в Персидском заливе. Иранский спецназ подлетел к нему на вертолете Ми-17 советской разработки и спустился с помощью веревок на гору контейнеров на палубе. После захвата судно увели к иранскому берегу.
Zodiac Maritime — часть Zodiac Group, актива израильского бизнесмена Эяля Офера. Иранские СМИ пишут, что судно связано с враждебным «сионистским режимом». Стоимость судна оценивается в несколько миллиардов долларов. Израиль обвинил Иран в пиратстве.
«Режим аятоллы [Ирана Али] Хаменеи — это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАСа и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана», — призвал глава израильского МИДа Исраэль Кац.
MSC Aries вышел из порта ОАЭ и следовал в сторону Ормузского пролива. По пути экипаж отключил данные отслеживания. Это обычная практика для связанных с Израилем судов во враждебных регионах.
Как считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, Иран хочет заставить другие государства не сотрудничать с Израилем. По его мнению, израильская сторона не сможет силой вернуть судно.
«Полагаю, что Иран намекает: не сотрудничайте с Израилем в любой форме, иначе ваше судно окажется в опасности. Вряд ли дойдет дело до каких-то боевых действий, ведь Иран может просто отправить судно на дно вместе с грузом», — отметил эксперт в беседе с News.ru.
Захват судна произошел на фоне крупнейшей воздушной атаки Ирана на Израиля, которая стала ответом на израильский удар по иранскому консульству в Сирии. По данным ЦАХАЛ, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по еврейскому государству 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. Несколько десятков дронов сбили вдали от границы Израиля воздушные силы США и Великобритании, некоторое количество уничтожила Иордания. Иранский Генштаб заявил, что целился по израильским авиабазе «Неватим» и информационному центру на сирийско-израильской границе. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль отразил 99% атаки.