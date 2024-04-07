В Подмосковье наркодилер убил полицейского и скрылся. Его заметили на пути в Петербург В Подмосковье неизвестный с оружием напал на двух полицейских, один из них убит

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, один из них погиб, другой в реанимации в тяжелом состоянии. Telegram-каналы сообщают, что полицейские караулили закладчика, но когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. По данным Shot, преступник был один, он скрылся на мотоцикле. В регионе ввели план «Перехват» и план «Сирена».

Неизвестные напали на полицейских в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщили Telegram-каналы 112, Mash и агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Shot пишет, что нападавший был один.

По предварительным данным, два силовика получили ранения, еще один погиб. РБК со ссылкой на близкий к МВД источник сообщает, что погиб оперативник, ранен помощник дежурного. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«В рамках операции «Лес» они прибыли на задержание «закладчиков», где все и произошло», — пишет РБК.

112 уточняет, что полицейские караулили закладчика в Ногинском районе (Baza пишет, что все произошло в Черноголовке на границе с Фряново) — накануне на этом месте нашли тайник с мефедроном, весом около 2 кг. Когда появился дилер, сотрудники попытались его задержать, но попали под огонь.

В МВД подтвердили, что нападение произошло во время оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика. По данным СК, двух раненых сотрудников МВД без сознания обнаружили на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново (городской округ Щелково). Один из полицейских скончался от огнестрельных ранений, подтвердили в СК.

По информации канала 112, злоумышленник стрелял из пистолета и уехал с места преступления на черном мотоцикле. Предположительно, он направился в сторону Санкт-Петербурга.

Поиски преступника

112 отмечает, что в регионе ввели план «Сирена», также работает план «Перехват».

На поиски преступника, расстрелявшего полицейских, подняли практически весь личный состав подмосковного МВД, пишет Baza. По данным канала, на работу вызывают сотрудников с выходных и отпусков.

Baza также сообщает, что мотоцикл с подозреваемым заметили в районе села Рогачево в Дмитровском районе. Мотоциклист в черном шлеме и камуфляже не остановился на требование сотрудников полиции и скрылся.

Канал Shot со ссылкой на источник написал, что убийца уехал на черном мотоцикле без номеров, на вид ему 30–35 лет, «славянской внешности». Shot утверждает, что преступник едет в сторону Петербурга на скорости под 150–200 км/час.

Что такое план «Сирена» План может применяться для пресечения массовых беспорядков, поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.



Правоохранители проводят розыск подозреваемых, патрулируют территорию, при необходимости проводят досмотры или задержания. Всем патрульно-постовым службам на территории, где действует план, передают ориентировки на преступников. Патрули ДПС останавливают и досматривают автомобили, проверяют личности водителей.

Дело на контроле у Бастрыкина

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских.