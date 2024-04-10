Помогла мигранту, посадила убийц. Какие приговоры выносила новая глава Верховного суда

Новым председателем Верховного суда России (ВС РФ) стала Ирина Подносова, которую называют «сокурсницей Путина». Почти все сведения о ее прошлой работе удалены. Известно, что долгое время она рассматривала дела об убийствах и пьяном вождении. Чем запомнилась новая глава ВС и чего от нее ждут — в материале «Газеты.Ru».

Бесследные процессы

Совет Федерации назначил председателем Верховного суда России Ирину Подносову. В голосовании принимали участие 167 сенаторов, все они проголосовали за.

Кандидатуру Подносовой представил президент РФ Владимир Путин. Она стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля 2024 года его возглавлял Вячеслав Лебедев. После него временно исполняющим обязанности председателя стал Петр Серков.

В должности главы ВС Подносова проработает как минимум шесть лет.

Полномочия главы ВС РФ Председатель Верховного суда Российской Федерации:



— организует деятельность Верховного суда, судов общей юрисдикции и системы арбитражных судов;



— изучает и обобщает судебную статистику, созывает Пленум Верховного суда;



— представляет президенту кандидатов для назначения на должность судей ВС РФ и федеральных судов;



— распределяет обязанности между заместителями и судьями ВС РФ;



— проверяет сведения о поведении судей;



— принимает решение об увеличении размера единовременной социальной выплаты для покупки, строительства жилья или увеличения площади жилья для своих заместителей и судей Верховного суда.

Ирине Подносовой 71 год. В 1975 году, в один год с Владимиром Путиным, она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет).

Несколько лет после выпуска проработала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, а затем переехала в Саратовскую область, где устроилась юристом на Вольский завод строительных изделий.

В Санкт-Петербург вернулась в 90-е. Стала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 году указом президента была назначена его председателем.

В этой должности она проработала 10 лет, но на сайте судебных актов не осталось ни одного документа по делам с участием Подносовой. Все 154 файла сняты с публикации.

Сохранились только сведения о ее работе в Ленинградском областном суде, заместителем председателя которого ее в 2013 году назначил Владимир Путин.

Судебный быт

Из всех дел, рассмотренных под председательством Подносовой в Ленинградском областном суде, в открытом доступе сохранились 10, все за 2017 год. Большинство — административные дела о ДТП, пьяной езде, нарушении иностранцами правил пребывания в России и уголовные дела об убийствах.

Так, 6 декабря Подносова рассматривала дела в отношении двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения избили у кафе гражданина фрагментом металлической цепи. По словам задержанных, после этого они отправились домой, переоделись в чистую одежду и вернулись, чтобы «добить» жертву. Зарезав мужчину, скрылись с места преступления.

Подносова приговорила их к 15 годам и 14,5 года колонии строгого режима.

Другой приговор от 19 апреля — тоже о пьяном убийстве. В ходе ссоры мужчина зарезал двух собутыльников. На телах убитых было более 20 ран. Судья приговорила виновника к 16 годам колонии строгого режима. Это последние дело Подносовой в Ленинградском областном суде. Через четыре месяца она перевелась на новое место.

Авторитет и деловые качества

В июле 2017 года Пленум Верховного суда РФ принял постановление о создании отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Предполагалось, что это обеспечит независимость судов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

В итоге были сформированы пять новых судов. Один из них, Второй апелляционный суд, в сентябре 2018-го возглавила Ирина Подносова. Здесь она проработала два года. В августе 2020-го — снова повышение. Ее перевели в Верховный суд. Вместо убийств судье предстояло заниматься экономическими делами — Ирина Леонидовна стала председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

В сети осталось всего девять дел, рассмотренных ей за четыре года. Среди них жалобы АО «Большевичка», ООО «Монострой», ООО «ПромТехСервис» и СО «Тверьнефтепродукт».

Всего, по словам председателя Высшей квалификационной коллегии судей Николая Тимошина, с августа 2020 года по февраль 2024 года Подносова лично рассмотрела 11 737 кассационных жалоб и представлений на решения арбитражных судов и 1241 жалобу и представление о пересмотре решений в порядке надзора.

Тимошин отметил, что Подносова «высококвалифицированный юрист, обладающий необходимыми деловыми и нравственными качествами» и пользуется авторитетом у коллег. Ее кандидатуру на пост главы ВС РФ коллегия одобрила единогласно.

«Правосудие ценно ко времени»

Верховный суд — последняя надежда большинства россиян на пересмотр своего дела. Так, именно ВС в 2023 году оправдал Александра Макухина, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), а затем в превышении самообороны.

В 2020 году в его дом ворвался пьяный мужчина, вытащил на улицу жену Макухина и избил. Срочно вернувшийся домой Александр бросился на обидчика и в прыжке ударил ногой. Суды сочли эти действия «излишними», и только ВС заявил, что мужчина имел право защищать семью. Приговор был отменен, а дело закрыто за отсутствием состава преступления.

По мнению юристов, принятие подобных решений по существу — одна из ключевых ролей Верховного суда, и сейчас она даже важнее, чем вынесение постановлений (Постановления Пленума Верховного суда РФ — это нормативно-правовые акты, которыми должны руководствоваться все остальные суды. В них дается подробное разъяснение, как толковать те или иные нормы права. Например, границы самообороны, роль прецедентов, правила погашения и снятия судимости).

«Вынося свои решения, Верховный суд формирует судебную практику. Конечно, постановления за последние 10 лет — это выверенные научные труды, отлично написанные, но проблема в том, что исполняются они из рук вон плохо», — объяснил адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, то, какую задачу возложит на себя Верховный суд, зависит от его председателя.

«Есть дела, где сразу видно, что человек не виновен или ему вменяется не та квалификация. Верховный суд может принять окончательное решение, но чаще всего просто отправляет такое дело на пересмотр. Но ведь правосудие ценно ко времени», — подчеркнул юрист.