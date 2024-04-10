Пуск «Ангары-А5» с Восточного отменен во второй раз

Первый старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен минимум на 24 часа, сообщил корреспондент ТАСС.
Жителей Хабаровского края просят не ходить в зону падения ступеней «Ангары-5А», после запуска части ракеты будут искать на земле специалисты — администрация Ванинского района
Зона возможного падения в границах леса поселка Высокогорный и села Кенада. Расчетное время падения ступеней — в пределах часа с момента запуска. Угрозы для населенных пунктов нет.
Госкомиссия разрешила провести вторую попытку первого старта ракеты «Ангара-А5» с Восточного 10 апреля в 12:00 мск, передавал «Роскосмос».