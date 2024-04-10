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Общество

Пуск «Ангары-А5» с Восточного отменен во второй раз

Онлайн-трансляция повторного пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке космодрома Восточный, 10 апреля 2024 года

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке космодрома Восточный, 10 апреля 2024 года

Сергей Савостьянов/ТАСС
На космодроме Восточный в Амурской области должны были запустить тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5». 9 апреля пуск отменили за две минуты до старта из-за технических неполадок. 10 апреля ракету снова не запустили, отмена произошла за полминуты до старта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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12:20

12:07

Первый старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен минимум на 24 часа, сообщил корреспондент ТАСС.

12:00

⚡️Запуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменен.

11:56

11:50

Жителей Хабаровского края просят не ходить в зону падения ступеней «Ангары-5А», после запуска части ракеты будут искать на земле специалисты — администрация Ванинского района

Зона возможного падения в границах леса поселка Высокогорный и села Кенада. Расчетное время падения ступеней — в пределах часа с момента запуска. Угрозы для населенных пунктов нет.

11:46

Госкомиссия разрешила провести вторую попытку первого старта ракеты «Ангара-А5» с Восточного 10 апреля в 12:00 мск, передавал «Роскосмос».

11:45

Добрый день, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию первого запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

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