«Организаторы прячутся в тени ИГ»*. Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе» Зампред Совбеза Медведев назвал Макрона «пособником» теракта в «Крокусе»

Дмитрий Медведев обвинил «официальных лиц Украины» в организации теракта в «Крокусе», а лидеров стран НАТО и в частности Эммануэля Макрона – в «пособничестве». По его мнению, заявления об ответственности ИГ – это «легенда», а настоящие организаторы «прячутся в тени». Ранее с аналогичными заявлениями уже выступали секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу. Киев обвинения в свой адрес отвергает.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что к теракт в «Крокус Сити Холле» организовали «официальные лица Украины» с целью «компенсировать неудачи на фронте». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ (организация запрещена в России). Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица <...> Украины», — заявил Медведев.

Он назвал сообщения о причастности к теракту «Исламского государства» «легендой, которую экстремисты с радостью подтвердили» ради «увеличения своего капитала» и получения денег. Как полагает политик, задержанные исполнители теракта, несмотря на заявления об их принадлежности к ИГ, «отнюдь не религиозные фанатики», так как «ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали».

Кроме того, зампред Совбеза обвинил в пособничестве теракту лидеров стран НАТО, в частности президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению Медведева, «риторика» и «действия» Макрона, а также его «санкции на тайные операции» с украинскими властями «вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта».

«Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», — высказал свою оценку Медведев.

Россия настаивает на причастности Украины, Киев отрицает

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. В результате происшествия погибли 144 человека, более 550 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ «террористический акт». Всего по делу о теракте задержаны 12 человек. Из них четырех человек считают непосредственными участниками нападения. Все они граждане Таджикистана. Еще несколько человек задержали в самой республике.

Россия считает, что за нападением в концертном зале стоит Украина. СК сообщил, что на допросах задержанные рассказали о планах поехать в Киев за вознаграждением. После этого президент России Владимир Путин задался вопросом, кто ожидал исполнителей теракта со стороны Украины.

3 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в концертном зале в Подмосковье ведут к украинским спецслужбам.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел первый за полтора года разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в котором также заявил об «украинском следе в организации теракта», подчеркнув, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов». При этом в пресс-службе российского оборонного ведомства отметили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к трагедии.

Украина обвинения российских официальных лиц отвергает — о непричастности Киева к теракту в частности говорил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ответственность за нападение на концертный зал взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Вскоре после теракта участники формирования опубликовали отчет объемом в 16 страниц, в котором представили свою интерпретацию событий.