МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье. Его до сих пор не поймали МВД объявило в розыск Василия Бурякова за расстрел полицейских в Подмосковье

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве полицейского и нападении на его коллегу в Подмосковье. Им оказался москвич Василий Буряков. В МВД считают, что именно он 7 апреля расстрелял полицейских, которые искали «закладчика» в Ногинском районе. Полицейских без сознания нашли прохожие, один из них скончался от огнестрельных ранений. Убийца скрылся на мотоцикле, его до сих пор не нашли.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, которого подозревают в убийстве полицейского и нападении на его коллегу в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале:

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию».

Волк уточнила, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому гражданам стоит быть осторожнее: не вступать с ним в диалог и не пытаться задержать его самостоятельно.

Shot выяснил, что 34-летний Буряков владеет мотоциклом Yamaha FZ6-N. Мужчина купил его четыре года назад за 450 тысяч рублей. Кроме этого, у него есть «Нива». Возможно, он скрывается на автомобиле.

В 2017 году он работал связистом в «Газпромсвязи», после чего открыл свой бизнес, связанный с рекламой. Судя по социальным сетям, в свободное от работы время мужчина катался на мотоцикле и путешествовал. В конце 2023 года он закрыл ИП. Возможно, после этого он начал заниматься продажей наркотиков.

Свои аккаунты в социальных сетях подозреваемый успел «почистить». Полицейские продолжают его поиск, ориентировки разосланы во все отделения полиции, а также на вокзалы и в аэропорты. Буряков не покупал билеты на поезд или самолет.

7 апреля два сотрудника отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский проводили операцию «Лес» по поимке наркоторговцев в Ногинском районе. Накануне на этом месте нашли тайник с мефедроном, весом около 2 кг, писала Baza.

Telegram-канал Mash сообщал, что полицейские в штатском проверяли местность, так как на днях в том же районе задержали распространителя наркотиков. Когда появился дилер, сотрудники попытались его задержать, но попали под огонь.

Закладчик выстрелил в полицейских из неустановленного оружия, предположительно, из пистолета.

Shot пишет, что полицейских обнаружили прохожие, они были без сознания. От ранений скончался старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, ему было 40 лет. Преступник выстрелил в него пять раз, дважды попал в голову. У мужчины остались две дочери. 26-летний лейтенант Георгий С. сейчас находится в реанимации, у него одно пулевое ранение в голову. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Нападавший скрылся с места преступления на черном мотоцикле без номеров. Его заметили на трассе М11, под 200 км/ч он ехал в сторону Санкт-Петербурга. Для поимки злоумышленника вводили планы «Сирена» и «Перехват».

По факту произошедшего возбуждено уголовного дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Telegram-канал Baza пишет, что в одном из домов в микрорайоне «Химинститут» Тверской области по подозрению в совершении преступления задержали некого Филиппа Ж., у которого есть черный мотоцикл. Мужчина сказал полицейским, что не садился за руль транспортного средства с 2 апреля, а во время совершения преступления был в гостях у своей возлюбленной. Сотрудники правоохранительных органов допросили Филиппа и сочли его непричастным к нападению.