Молодые могут все. Как готовят молодых сельских лидеров для всей страны В Ростовской области помогают сельской молодежи в реализации их проектов

Сейчас в России функционирует 18 круглогодичных молодежных образовательных центров компетенций по приоритетным направлениям молодежной политики. Одно из таких направлений – сельская молодежь, а право на создание такого центра выиграла Ростовская область по итогам проведенного по поручению президента России Всероссийского конкурса в конце августа 2023 года. О том, как на Дону помогают молодым сельчанам в реализации их проектов и почему в круглогодичный молодежный образовательный центр «Молодежная станица «Дон» уже мечтают попасть десятки тысяч сельских жителей со всей страны, — в материале «Газеты.Ru»

Сельская молодежь и агропромышленный комплекс

Круглогодичный молодежный образовательный центр «Молодежная станица «Дон» в Ростовской области создан на базе Донского государственного технического университета, а основное направление его образовательной программы — «Сельская молодежь и агропромышленный комплекс». Очевидно, что регион победил во Всероссийском конкурсе Росмолодежи совсем не случайно. Сегодня Ростовская область – один из важнейших сельскохозяйственных регионов страны, крупнейший экспортер продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге России, лидирует по количеству продаваемой

сельхозтехники и входит в число лидеров России в отрасли растениеводства. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает второе место по стране, в 2023 году здесь установлен исторический рекорд — собрано 16,4 миллионов тонн зерна.

Так что сельское хозяйство в донском крае — всегда в приоритете, а ростовским специалистам, безусловно, есть чем поделиться с сельской молодежью из всех регионов страны. Программы рассчитаны на молодых работников сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, сельских органов местного самоуправления и социальной сферы, на руководителей и активистов местных отделений Российского союза сельской молодежи и других молодежных объединений, на преподавателей и студентов профильных образовательных организаций, на предпринимателей в сфере сельского хозяйства и на молодых ученых в сфере сельскохозяйственных наук.

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Стоит отметить, что Донской государственный технический университет к созданию круглогодичного центра подготовился основательно. Здесь была проведена модернизация аудиторий в учебно-лабораторный комплекс и созданы специальные аудитории для различных видов деятельности: криоконсервация, индустриальная аквакультура, кормопроизводство и пищевые технологии, автоматизация процессов пищевых производств, цифровое управление, виноделие, бродильные технологии и другие. Все это делает работу центра более эффективной.

Сегодня это целый комплекс аудиторий в фирменном стиле центра с самым современным оборудованием, где есть не только креативные и коворкинговые пространства для проведения лекций и командной работы, но и целые научные лаборатории. Работа центра организована по модульной системе, в которую включены четыре образовательных заезда с общим охватом 800 человек в год. Под каждый из четырех заездов разрабатывается обучающая программа, в которой учитываются запросы целевой аудитории и конкретных партнеров.

Организацией работы нового образовательного центра остался доволен и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который пообщался со студентами и посетил исследовательские площадки: лаборатории индустриальной аквакультуры, криоконсервации, автоматизации процессов пищевых производств, студенческое конструкторское бюро и технологическую линию производства кормов. Он подчеркнул, что в Ростовской области треть молодежи проживает на селе.

«Доля молодежи в сельских территориях у нас даже выше, чем в целом по России. Поэтому мы и стремились к созданию круглогодичного молодежного образовательного центра со специализацией АПК. Программа каждого потока будет разрабатываться именно с учетом запросов сельской молодежи», — отметил губернатор.

close 100% Молодежная станица «Дон»/VK

4 апреля Ростовская область стала участником федерального марафона открытия 12 круглогодичных молодежных образовательных центров, который в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин. «Все эти центры объединяет главное: они призваны стать точками притяжения, двигателями роста и в своих регионах, и во всей России и вместе дадут, уверен в этом, единый, прорывной результат, позволят серьезно, качественно наращивать возможности для самореализации молодых людей, — подчеркнул Путин. — А это, как не раз говорил уже, – один из главных приоритетов, стратегических ориентиров всей государственной политики».

Агроинновации в пилотном режиме

С 13 по 16 марта этого года на базе круглогодичного молодежного образовательного центра «Молодежная станица «Дон» в партнерстве с Российским союзом сельской молодежи и Донским государственным техническим университетом была успешно реализована пилотная образовательная программа «Агроинновации для устойчивого развития». В обучающем модуле приняли участие 100 студентов из регионов ЮФО и Донецкой народной республики. Их поделили на команды, которые работали по четырем трекам: малое предпринимательство, креативные индустрии, урбанистика и инженерные инновации.

Участники программы прослушали лекции от ведущих экспертов в сфере АПК и бизнес-предпринимателей, поучаствовали в проектно-аналитических сессиях и разработке социальных проектов по улучшению качества жизни на селе. На третий день во время экскурсии в агротехнологический холдинг «Бизон» они своими глазами увидели, как производится современная сельхозтехника и узнали о передовых конструкторских разработках в этой сфере. А в последний день все команды представили на защиту перед экспертным жюри разработанные проекты по своим направлениям, получив обратную связь.

Им рекомендовано доработать проекты под потребности своего региона или малой территории и подать их на грантовые конкурсы для получения финансирования. Причем, поддержку в доработке проектов готов оказать проектный офис социально-значимых инициатив «ПРО_офис», работающий на базе Агентства развития молодежных инициатив.

По окончании программы ребята получили сертификаты об участии и ценные призы от организаторов, а партнеры сказали им теплые напутственные слова. Наиболее активных участников пригласили на Всероссийский студенческий фестиваль проектной деятельности «АгроFest 2024». Он пройдет уже в шестой-раз, в этом году с 11 по 19 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» в селе Дивноморское Краснодарского края.

close 100% Молодежная станица «Дон»/VK

Возможности для дальнейшего развития

У участников образовательных заездов Центра есть и возможности для дальнейшего развития разработанных идей и проектов и их сопровождения, им также предлагается включиться в действующие институты по развитию сельской молодежи: для грантовой поддержки проектов в регионе работает проектный офис социально-значимых инициатив «ПРО_Офис», где абсолютно бесплатно можно проконсультироваться с грантовыми экспертами, которые помогут доработать проекты до оформления качественной заявки на различные грантовые конкурсы. Таким образом, повышаются шансы на победу в них, которая дает возможность проекту получить финансирование.

Проекты получают административную поддержку и на уровне муниципалитетов. Например, если участники программы предложили интересный проект по развитию какого-то села, района или малого города, то из образовательного центра могут быть направлены рекомендательные письма в адрес глав администраций муниципалитетов для рассмотрения и поддержки разработанного проекта.

close 100% Молодежная станица «Дон»/VK

Для участников также — треки Всероссийской программы «Кадры для села»: «Лидеры села» и «Мастерская развития сельских территорий», «Молодые предприниматели села», «Творчество на селе», «Спорт на селе», «Карьера на селе» и другие. Для развития по выбранному направлению предоставляется возможность вступить в ряды Российского союза сельской молодежи.

Лучших участников первой программы пригласили на Всероссийский студенческий фестиваль проектной деятельности «АгроFest 2024» без конкурсного отбора. В дальнейшем из выпускников всех образовательных заездов круглогодичного молодежного образовательного центра «Молодежная станица «Дон» планируется сформировать бренд-сообщество «Молодежь села» — объединение сельских лидеров изменений, транслирующих позитивную молодежную повестку на селе.

Молодежный форум «Ростов»

Уже в этом, 20024 году «Молодежная станица «Дон» послужит базой для подготовки федерального форума «Ростов», где ключевыми темами для дискуссий станут агропромышленный комплекс и развитие сел. За 15 лет работы форума «Ростов» в нем приняло участие порядка 13,5 тысяч молодых ребят со всей страны, а также более тысячи экспертов и спикеров в различных отраслях. Было проведено более 90 различных треков, среди которых патриотизм и профилактика, спорт, культура, работающая молодежь и многие другие.

Форум пройдет в сентябре этого года на территории лагеря «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области, на берегу Азовского моря, и соберет 500 молодых аграриев со всей России для совместной разработки идей по развитию села. По выбранным трекам для них пройдут открытые диалоги с экспертами, деловые игры, воркшопы, тренинги и практические мастер-классы. Смогут участники представить и свои собственные проекты на грантовом конкурсе Росмолодежи, у всех есть шанс получить финансовую поддержку на их реализацию.

close 100% Молодежная станица «Дон»/VK

Не разочарует и культурная программа «Ростова», насыщенная самыми разными соревнованиями, творческими мастер-классами, конкурсами, акциями и выступлениями музыкальных групп. Для круглогодичного молодежного образовательного центра «Молодежная станица «Дон» форум «Ростов» - мероприятие ключевое. На него будут приглашены выпускники образовательных заездов центра, которые смогут здесь окончательно доработать свои идеи и получить грант на реализацию собственного проекта.

Молодежный образовательный форум «Молодая волна. В движении»

В мае этого года в три смены пройдет Молодежный образовательный форум «Молодая волна. В движении» – первый в России форум для несовершеннолетних, который соберет более 1500 подростков из Южного федерального округа, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Образовательные мероприятия пройдут в интерактивном формате и будут включать деловые игры, воркшопы, тренинги, открытые диалоги, практические занятия и встречи с интересными людьми. А спикерами станут известные личности, журналисты, медийщики, спортсмены, профессиональные тренеры, эксперты по прокачке навыков soft-skills, художники, музыканты, руководители профессиональных сообществ, общественных организаций, представители вузов.

По итогам образовательной программы форума в рамках каждого трека будет создан уникальный конечный продукт, который представят на заключительном мероприятии и на региональных платформах. Стоит отметить, что «Молодая волна» является интерактивной образовательной площадкой по обмену опытом среди активных школьников и студентов 12 лет подряд, в форуме поучаствовало уже более 10 000 человек, было реализовано более 70 различных образовательных направлений, а гостями форума стали более тысячи спикеров и экспертов.

В этом году участникам форума предложено 11 основных направлений. Трек «Достигай и побеждай» – для тех, кто занимается спортом, интересуется вопросами здорового образа жизни, «Береги планету» – для тех, кому небезразлична экология, охрана природы и окружающей среды, «Найди призвание» – для молодых предпринимателей, лидеров молодежного самоуправления.

Для молодых программистов и ребят, занятых в сфере IT-технологий, участников культурно-образовательного экскурсионного проекта «Таганрог – IT-столица России» — трек «Дерзай и открывай» (наука и технологии), для участников детских и молодежных сообществ, которых интересует сотрудничество между странами — трек «Умей дружить» (дипломатия и международные отношения), а для ребят, интересующихся туризмом, путешествиями и походами, — трек «Открывай страну».

Тематический трек «Создавай и вдохновляй» создан для тех, кто занимается творчеством и культурой, а «Служи Отечеству» – для молодежи, которая интересуется вопросами истории, участвует в мероприятиях патриотической направленности, военно-исторических реконструкциях и поисковых отрядах, увлекается краеведением Дона, казачеством, обучается в кадетских корпусах и занимается военно-спортивной и духовной подготовкой.

Трек «Учись и познавай» должен увлечь молодых программистов и заинтересованных в работе искусственного интеллекта и базы данных, «Расскажи о главном» (медиа) – тех, кто интересуется средствами массовой информации, хочет стать профессиональным журналистом, видеооператором, радиоведущим или корреспондентом. А трек «Благо твори» (добровольчество) создан специально для участников молодежных общественных организаций, волонтеров, членов самоуправления и всех тех, кто хочет стать участником молодежного сообщества или создать собственное.

close 100% Молодая волна. В движении I Форум/VK

И, конечно, организаторы готовят насыщенную культурную и спортивную программы, где будут и соревнования, и творческие мастер-классы, и интерактивные площадки, и конкурсы, и интерактивные зоны от партнеров, так что скучать в свободное время юным участникам форума явно не придется.

Один из приоритетов всей государственной политики

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов высоко оценил как перспективы круглогодичного молодежного центра, так и в целом молодежную форумную кампанию на Дону.

«Для нас, дончан, сельское хозяйство – основа основ, и, конечно, без активной молодежи полноценно развивать село невозможно, — считает он. — Уверен, что «Молодежная станица «Дон» станет для активной сельской молодежи со всей страны отличным трамплином и прекрасным подспорьем для создания достойной и интересной жизни в их регионах, на их малых Родинах, а молодежные форумы помогут это делать сообща».

Хохлов подчеркнул, что Ростовская область к этой почетной, ответственной и очень интересной работе готова.