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Общество

Наводнение дошло до Оренбурга. Мэр призвал эвакуироваться

Онлайн-трансляция наводнения в Оренбургской области

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Вид на подтопленные территории Орска в результате прорыва дамбы, 8 апреля 2024 года

Вид на подтопленные территории Орска в результате прорыва дамбы, 8 апреля 2024 года

Егор Алеев/ТАСС
Из-за весенних паводков в Оренбургской области под воду уходят несколько населенных пунктов. В регионе объявлен режим ЧС федерального характера. По последним данным, затоплено больше 10 тыс. домов. Мэр Оренбурга назвал ситуацию беспрецедентной и призвал к немедленной эвакуации из зоны подтопления. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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14:29

Центробанк открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области.

14:27

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке, с утра вырос на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра (опасное значение 930 см) — гидрометцентр города

12:26

В Оренбужье может затопить три федеральные трассы на семи участках — пресс-служба правительства региона

Ситуация «на особом контроле», но пока трассы не перекрыты. Для машин только закрыты 47 мостов.

14:22

В Орске раскопали дамбу на реке Орь, чтобы отвести воду из реки Урал, затапливающей Оренбург и Орск — администрация города

Высвобожденная вода «уходит в поля и не представляет угрозы ни жителям города, ни их имуществу», подчеркнули власти.

14:20

14:20

Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 7 см и составляет 956 см (опасный начинается от 7 метров) — пресс-служба правительства региона

14:15

В Курганской области первый утонувший, пьяный житель деревни Секисово упал с моста в реку — местные власти

13:58

Аэропорт города Курган под угрозой затопления — МЧС Курганской области

Подтопить также может 62 населенных пункта, более 30 мостов и пять промышленных объектов.

13:57

В Орск прибыли военные инженеры для борьбы с паводками, это более 100 человек и 18 единиц спецтехники — Минобороны

Они будут помогать укреплять дамбу, эвакуировать население и развозить питьевую воду.

Задействованы служащие Ясненского ракетного соединения. Военные приехали по просьбе губернатора Оренбургской области.

13:51

Президент Владимир Путин не собирается в Оренбургскую область, но «постоянно держит руку на пульсе» — Кремль

13:49

Пока не время оценивать действия главы МЧС и губернатора Оренбургской области, «эти критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика» — Кремль

13:41

Очередной прорыв дамбы в Орске, на этот раз вблизи поселка Лесоторговый — корреспондент ТАСС

13:40

Власти Орска, которые «тоже граждане» затопленных районов, «работают не жалея себя» — Кремль

13:40

Весеннее половодье в Оренбургской области изначально прогнозировали как «достаточно аномальное» — начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков

13:38

13:30

В МЧС и правительстве Тюменской области по-разному оценили опасность затопления Тюмени.

«В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень», — передал информационный центр регионального правительства.

«В Тюмени также есть вероятность затопления целых районов города», — в то же время заявил глава МЧС Куренков на заседании Думы.

13:15

Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками — пресс-секретарь Дмитрий Песков Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками, ее возглавит руководитель МЧС Александр Куренков.

13:14

«Нормализация обстановки» на реке Урал в области от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не раньше 25 апреля — правительство Оренбургской области со ссылкой на Росгидрометцентр

В обозначенной области находятся Оренбург и Орск.

13:07

Ситуация в Оренбурге в ближайшие два дня будет только ухудшаться — мэр города Сергей Салмин

13:01

Пик паводка ожидается 10 апреля — правительство Оренбургской области со ссылкой на Росгидрометцентр

В зоне затопления окажется еще «ряд районов» Оренбурга.

13:00

Сводка правительства Оренбургской области:

- Затоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок.

- Эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Из них пунктами временного размещения воспользовались только 1213 человек.

- В Оренбурге затоплены пять микрорайонов.

- В городе Орск, где прорвало дамбу, подтоплен 6641 дом. Здесь эвакуировано более 2 тыс. человек.

- Нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах.

- Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.

13:00

Добрый день, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию происходящего в Оренбургской области, где из-за паводков и проблем с дамбами вода затапливает несколько населенных пунктов.

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