Наводнение дошло до Оренбурга. Мэр призвал эвакуироваться

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке, с утра вырос на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра (опасное значение 930 см) — гидрометцентр города
В Оренбужье может затопить три федеральные трассы на семи участках — пресс-служба правительства региона
Ситуация «на особом контроле», но пока трассы не перекрыты. Для машин только закрыты 47 мостов.
В Орске раскопали дамбу на реке Орь, чтобы отвести воду из реки Урал, затапливающей Оренбург и Орск — администрация города
Высвобожденная вода «уходит в поля и не представляет угрозы ни жителям города, ни их имуществу», подчеркнули власти.
Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 7 см и составляет 956 см (опасный начинается от 7 метров) — пресс-служба правительства региона
❗В Курганской области первый утонувший, пьяный житель деревни Секисово упал с моста в реку — местные власти
❗Аэропорт города Курган под угрозой затопления — МЧС Курганской области
Подтопить также может 62 населенных пункта, более 30 мостов и пять промышленных объектов.
❗В Орск прибыли военные инженеры для борьбы с паводками, это более 100 человек и 18 единиц спецтехники — Минобороны
Они будут помогать укреплять дамбу, эвакуировать население и развозить питьевую воду.
Задействованы служащие Ясненского ракетного соединения. Военные приехали по просьбе губернатора Оренбургской области.
⚡Президент Владимир Путин не собирается в Оренбургскую область, но «постоянно держит руку на пульсе» — Кремль
Пока не время оценивать действия главы МЧС и губернатора Оренбургской области, «эти критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика» — Кремль
Весеннее половодье в Оренбургской области изначально прогнозировали как «достаточно аномальное» — начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков
⚡В МЧС и правительстве Тюменской области по-разному оценили опасность затопления Тюмени.
«В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень», — передал информационный центр регионального правительства.
«В Тюмени также есть вероятность затопления целых районов города», — в то же время заявил глава МЧС Куренков на заседании Думы.
Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками — пресс-секретарь Дмитрий Песков Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками, ее возглавит руководитель МЧС Александр Куренков.
«Нормализация обстановки» на реке Урал в области от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не раньше 25 апреля — правительство Оренбургской области со ссылкой на Росгидрометцентр
В обозначенной области находятся Оренбург и Орск.
⚡Пик паводка ожидается 10 апреля — правительство Оренбургской области со ссылкой на Росгидрометцентр
В зоне затопления окажется еще «ряд районов» Оренбурга.
⚡Сводка правительства Оренбургской области:
- Затоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок.
- Эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Из них пунктами временного размещения воспользовались только 1213 человек.
- В Оренбурге затоплены пять микрорайонов.
- В городе Орск, где прорвало дамбу, подтоплен 6641 дом. Здесь эвакуировано более 2 тыс. человек.
- Нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах.
- Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.