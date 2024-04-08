Наводнение дошло до Оренбурга. Мэр призвал эвакуироваться

13:57

❗В Орск прибыли военные инженеры для борьбы с паводками, это более 100 человек и 18 единиц спецтехники — Минобороны

Они будут помогать укреплять дамбу, эвакуировать население и развозить питьевую воду.

Задействованы служащие Ясненского ракетного соединения. Военные приехали по просьбе губернатора Оренбургской области.