Мэр обещал, что затопления Орска не будет. СК возбудил уголовное дело Уголовное дело возбудили после прорывов дамбы в Орске

СК возбудил дело по статьям УК о халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Прокуратура установила, что ответственные не приняли мер по содержанию технического сооружения в надлежащем состоянии. Еще в марте заместителю главы города выносили предостережение. Глава Орска Козупица сообщал, что уровень воды в Урале превысил 9,27 м. По данным областного правительства, сооружение рассчитывалось на уровень реки до 5,5 м. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Дело завели по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ»), ч. 1 ст. 293 («Халатность») УК РФ. Следователи оценят действия должностных лиц, которые несут ответственность за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.





Уголовное дело потребовала возбудить прокуратура Оренбургской области, сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве. Выяснилось, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре, дамбу ввели в эксплуатацию еще в 2010 году. Гостехнадзор с того времени выявлял ряд нарушений по содержанию объекта. В марте прокуратура вынесла предостережение первому заместителю главы Орска о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале писал еще 3 апреля, что приезжал проверять дамбу.

«Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет.

Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность», — писал он.

Погибшие и эвакуированные

Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщение источника, количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до четырех.

До этого сообщалось, что в результате прорыва дамбы погибли три человека. Их тела в зоне подтопления обнаружили спасатели. Двоих нашли на улице, еще один находился в доме. Он отказался покинуть свое жилище вечером в пятницу. К эвакуации накануне вечером настоятельно призвали местные власти.

Всего из зоны подтопления (где преимущественно расположены частные жилые дома), по последним данным, вывезли более 2 тыс. человек. Затопленной оказалась половина микрорайона Старый Орск. По данным МЧС, подтоплены около 600 домов на девяти улицах.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Орске за день госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией. В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших одинаковые симптомы — рвота и тошнота. По данным канала, 5 апреля за помощью к медикам обращались несколько человек. Причины случившегося пока неизвестны. До этого в соцсетях появилась информация о загрязнении питьевой воды, однако местные власти опровергали сообщения об этом.

Ситуация с продовольствием

Орчане, как писало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение местной администрации, массово скупать питьевую воду. Однако, согласно данным администрации, торговые представители успевают подвозить в торговые точки населенного пункта бутилированную воду.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили об отсутствии проблем с поставками продовольствия и иных товаров в магазины города Орска.

Исключительный паводок

Как заявлял в субботу Козупица, уровень воды в реке Урал превысил критический и составил 9,27 метров при том, что опасным уровнем воды в этой реке считается 7 и более метров.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили, что частично разрушившаяся дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра. Власти оценили уровень воды в реке в настоящее время на уровне 9,6 метра.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объяснил, что при строительстве дамбы не предполагалось, что вода поднимется до такой высокой отметки. Он назвал нынешний паводок исключением.

Такая паводковая ситуация в Орске случается раз в 100 лет, заявили в правительства Оренбургской области

Случаи наводнений в Орске

Действительно, за последние годы таких серьезных наводнений в Орске на реке Урал не происходило. Тем не менее страшные наводнения случались.

Весной 1922 года начальник орской милиции писал в докладе, что в городе и приуральных волостях из-за небывалого разлива Урала, наводнение причинены страшные бедствия жителям.

«Большая часть Орска находилась в воде, и сообщение по улицам возможно было только на лодке. Будучи захваченными врасплох, многие погибали, у многих размыло, разрушило и унесло их постройки.

Умершие от голодной смерти во время наводнения выкатывались из домов, и трупы их несло по улицам. Умирающих в приютах, ночлежках и больницах нельзя было хоронить на кладбищах, каковые тоже были залиты водой, в силу чего масса трупов была зарыта в центре города в общей яме», — писал он.

Спустя 20 лет, в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны в городе случилось наводнение, в результате которого затопило 95% населенного пункта. У 50% домов оказались видны лишь крыши. Были полностью повреждены 4 тыс. домов. Тогда в результате наводнения погибли восемь человек, в соответствии со сводкой НКВД.

Через 15 лет, в 1957 году случилось еще одно страшное наводнение: известно, что река Урал поднималась до рекордных 12 метров. Тогда наплыв воды произошел ночью: ложась спать люди не подозревал, что проснутся утром из-за плеска волн в домах.

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин полагает, что нынешнее наводнение спровоцировано снежной зимой и чрезвычайно теплой погодой. К тому же, по его словам, выше Орска находится Риклинское водохранилище с большим количеством воды, поступавшей с других территорий. Ее начали спускать, и большой поток устремился вниз по Уралу.