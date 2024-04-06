Сотрудник МЧС РФ на месте прорыва дамбы в Орске, 5 апреля 2024 года

«Говорили, с дамбой все будет окей»: в Орске под угрозой затопления больше 4 тыс. домов В Орске прорвало дамбу, вода идет в Оренбург

В городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

В Оренбургской области прорвало насыпную дамбу в городе Орск, может затопить более 4 тыс. частных домов, передает газета «Оренбужье».

В пятницу днем в дамбе обнаружили две «небольшие протечки». На место выехали губернатор региона Денис Паслер и глава Орска Василий Козупица. Протечки попытались засыпать бутом (строительный камень). Одна из них была в поселке Строитель, вторая в микрорайоне Орска Старый город.

Окончательно дамбу прорвало около 22:18 (20:18 мск).

«Вот эта вот промоина [в дамбе] буквально за короткий промежуток времени значительно увеличилась в размерах... Видно, что прилегающие дома уже начало топить», — описал ситуацию журналист НТВ Константин Макаров с места событий.

По последней информации, в дамбе два «частичных повреждения». Мэр Орска Василий Козупица назвал ситуацию очень сложной и «практически аварийной».

Орская дамба стоит на реке Урал. Рядом находится Ириклинское водохранилище, которое из-за паводков сбросило крупнейший объем воды. Произошло это перед прорывом дамбы . Козупица заверял, что она должна выдержать сброс. Сегодня уровень воды в реке в районе города достиг критической отметки 774 см, перейдя опасный уровень 700 см.

Дамбу соорудили в Орске в 2014 году. Прежде ей не приходилось сдерживать такой напор.

Власти пытаются заделать дамбу

В зоне возможного затопления проживают 10 987 человек , сообщила администрация Орска. В Оренбургской области объявлен режим ЧС, в самом Орске тоже — муниципального характера.

Дамбу по-прежнему стараются починить, несмотря на ночное время. На место прорыва в Старом Городе отправили 33 самосвала с «засыпным материалом». Им помогают пять фронтальных погрузчиков. Всего в зоне бедствия работают 113 единиц техники.

Чтобы вода не хлынула из Старого города в новые районы Орска, засыпают камнями разделяющую их автомобильную дорогу.

«Небольшой порыв сейчас устраняется... Техника вся в непрерывном режиме работы», — прокомментировал глава пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

В МЧС настаивают, что это не «прорыв дамбы», а «порыв».

«То есть, дамба напор воды держит. Сейчас наполняется овраг перед городом водой... Я надеюсь, что нам удастся ликвидировать порыв до того, как овраг наполнится водой и начнется подтопление части улиц», — сказал директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

По словам местных, в дамбе появилась течь еще два дня назад, а Орск затапливает минимум со вчера.

«Поселок Первомайский... плывет. Вода пришла с раннего утра, и к двум часам дня уже было все подтоплено – и вокруг, и в самом доме. Мы на третьей улице, первую улицу еще вчера начало топить», — рассказал «Газете.Ru» житель Владимир 5 апреля.

Ситуация со второй протечкой в дамбе, по словам мэра, «вроде бы как стабилизируется», но «еще неустойчивая».

Эвакуация жителей

Днем в Орске включили сирены тревоги из-за угрозы разрушения дамбы. Жителей несколько улиц просили временно покинуть дома. Теперь власти срочно эвакуируют весь Старый город, поселки Форштадт и Никель, дома площади Гагарина, улицы Строителей и Докучаева. В зоне затопления отключили электричество.

«Что могли, подняли [в доме с пола], все оставили. Зато говорили, дамба надежная, все будет окей», — прокомментировала пожилая жительница, которой пришлось эвакуироваться.

Для эвакуации открыты шесть пунктов временного размещения в школах и гимназиях. Население вывозят автобусами. Специалисты МЧС обходят дворы и просят всех жителей уезжать. Всего последствия прорыва устраняют 240 человек.

«Хочу сказать, что ситуация непредсказуемая. Вода может хлынуть в любой момент в большем объеме», — предупредил Козупица.

По последней информации МЧС, в пунктах временного размещения 135 человек, из них 55 детей. Большинство предпочитают переждать у родственником и знакомых, пояснило ведомство.

Пострадавших нет, передала пресс-служба правительства Оренбургской области. Если такие появятся, им обещали выплаты по 10 тыс. руб. на человека и от 25 до 50 тыс. руб. при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.

На очереди Оренбург

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 5 апреля заявил, что ситуация в его городе критическая из-за подъема воды в той же реке, что течет в Орске. Он призвал часть жителей из опасных районов эвакуироваться.

«Я сейчас хочу обратиться к оренбуржцам, проживающим в зонах возможного подтопления. Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см! И сейчас составляет 778 см! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать... Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» — обратился Салмин.

По его словам, уже затопило более 300 домовладений и 750 участков. Под угрозой еще больше десяти районов. Мэр подчеркнул, что в зоне риска отключат электричество и газ.

«Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными», — описал порядок действий Салмин.