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МЧС выступило с неблагоприятным прогнозом по подтоплениям в РФ

МЧС предрекло рост числа подтоплений в РФ 5 апреля

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Виталий Аньков/РИА Новости

Начальник главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев заявил, что ведомство прогнозирует рост числа подтоплений в РФ 5 апреля. Его слова приводит ТАСС.

«Обстановка находится на контроле, но прогноз на сегодняшний день неблагоприятный», — подчеркнул он.

По словам Лекомцева, число подтопленных из-за весеннего половодья зданий и жилых домов продолжит расти.

4 апреля МЧС сообщило, что 11 регионам ЦФО России грозит увеличение площади подтопления паводков.

По данным МЧС РФ, подтопления при весеннем половодье могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, включая Московскую область, и более 4,3 тысячи населенных пунктов.

Для борьбы с половодьем подготовлена группировка из около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, включая 350 воздушных судов. На данный момент определены 755 затороопасных мест на водных путях и запланированы мероприятия по ослаблению и разрушению льда на 419 участках.

Ранее Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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