Принудительные работы и 2 года без соцсетей: чем закончилось «щекотание» монумента «Родина-мать» «Щекотавшую» «Родину-мать» блогершу Агафонову отправили на принудительные работы

Волгоградский областной суд вынес приговор блогеру Алене Агафоновой, которая «пощекотала» монумент «Родина-мать». Ей назначили 10 месяцев принудительных работ и запретили вести соцсети. Девушка полностью признала вину, на суде с ней случилась истерика.

«Человек может быть и под конем»

Волгоградский областной суд признал виновной в реабилитации нацизма в интернете жительницу Самары Алену Агафонову из-за видео, на котором она «щекочет» монумент «Родина-мать», назначил ей 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства и запретил в течение двух лет вести соцсети. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

«Девушка освобождена из-под стражи в зале суда», — говорится в публикации.

Журналисты местных СМИ отметили, что девушка на заседании выглядела подавленной. Согласно материалу V1.Ru, гособвинение на заседании было «весьма гуманно» — прокурор просил освободить Агафонову в зале суда, заменить реальное лишение свободы на один год принудительных работ, а также запретить вести соцсети на четыре года.

«Во время зачитывания прокурором обвинительного заключения у Алены Агафоновой случилась истерика. Девушка горько расплакалась, у нее тряслись руки»,— написал «Блокнот-Волгоград».

Подсудимая в полном объеме признала свою вину. В ближайшее время она будет находиться под подпиской о невыезде.

Ее адвокат Дмитрий Жадченко назвал приговор справедливым и сообщил, что намерения его обжаловать нет.

«Это было очень эмоциональное дело, вы и сами видели состоянии Алены. Хватит уже пиара вокруг этого дела. Благодаря СМИ человек может быть на коне, а может и под конем», — отметил он.

В прокуратуре, по данным издания V1.Ru, еще не решили, будут ли обжаловать приговор.

«Сглупила, за что каюсь»

Эпизод, из-за которого было возбуждено уголовное дело, произошел в июне 2023 года. 23-летняя Агафонова направила камеру телефона на монумент «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди скульптуры и начала ее «щекотать», напевая цирковую мелодию.

Девушка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), после чего возник общественный резонанс.

«Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. <…> Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — говорила девушка в беседе с «Газетой.Ru».

Агафонову задержали в феврале 2024 года в московском аэропорту, когда она возвращалась из Шри-Ланки. В Следственном комитете РФ посчитали, что девушка «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны». Ее отправили в СИЗО.

Идея одеть «Родину-мать»

После инцидента с видео Агафоновой активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры:

«Советский Союз сделал немало ошибок и одна из ошибок — эта статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника».

Однако это обращение обернулось травлей Ахияретдинова в соцсетях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении самого активиста, который, по версии ведомства, допустил «высказывания об оскорблении чувств верующих».

Спустя некоторое время Ахияретдинов записал еще одно видео — на этот раз с извинениями.