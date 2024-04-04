Штормовой ветер в Москве привел к обрушениям. Два человека погибли Собянин: из-за штормового ветра в Москве погибли два человека, 15 пострадали

Штормовой ветер в Москве обернулся трагедией: 17 человек пострадали, двое погибли, сообщил Собянин. Мэр столицы подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана помощь. Согласно прогнозам синоптиков, мощные порывы ветра в Москве стихнут только к утру 4 апреля.

В результате штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», — добавил глава города.

Собянин отметил, что порывы ветра превысили 21 м/c. Он сообщил, что городские власти предприняли все необходимые меры оповещения. В частности, было принято решение о закрытии крупных городских парков и других открытых общественных мест. Также были размещены сообщения об опасности на экранах города, на табло ЦОДД (Центр организации дорожного движения правительства Москвы. — прим. «Газеты.Ru») и в других местах оповещения.

Пострадавшие и разрушения

Мэр Москвы не предоставил подробностей о смерти двух человек, однако ранее столичная прокуратура сообщала, что на строительной площадке на юго-востоке Москвы погиб мужчина 1962 года рождения, когда на него обрушилась ограда, сорванная сильным ветром.

3 апреля МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 21 м/с и рекомендовало избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности, из-за штормового ветра до 23:00 был объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за погодных условий были закрыты общественные уличные пространства, в том числе Московский зоопарк, парк «Сокольники» и парк Горького.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в двух учебных заведениях Москвы произошли обрушения потолков, предположительно, вызванные сильным ветром. В школе №1550 города Москвы пострадали четверо старшеклассников, которым была оказана медицинская помощь. Также сообщалось об обрушении потолка в коридоре школы №1636, расположенной в районе Орехово-Борисово Южное, однако удачно обошлось без пострадавших.

Также известно о случае в подмосковном микрорайоне Южное Кучино, где из-за штормового ветра часть металлического забора влетела в человека. На кадрах с места инцидента заметно, как по дороге идет мужчина. В какой-то момент металлический забор из-за ветра поднимается в воздух и падает прямо на него.

Прогнозы синоптиков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС заявил, что мощный ветер в Москве станет умеренным только к утру 4 апреля.

Он пояснил, что подобная погода связана с холодным атмосферным фронтом циклона «Патриция». Штормовой ветер до 17-22 м/с также может наблюдаться в Брянской, Калужской, Орловской, Московской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях, а также в Среднем Поволжье.