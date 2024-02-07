Массовые ДТП и рекордные снегопады. В Москву пришел циклон «Ольга» На трассе М-8 «Холмогоры» в районе Пушкино столкнулись более 20 автомобилей

В Подмосковье из-за непогоды произошло несколько крупных ДТП. На трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье в районе округа Пушкино столкнулись 22 автомобиля, на шоссе М-4 «Дон» у города Ступино в аварии оказались одновременно 29 машин, есть один погибший. Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона «Ольга». Из-за него в течение нескольких дней ожидаются рекордные снегопады и снижение видимости на дорогах до 500 метров.

Несколько массовых аварий произошло Подмосковье из-за непогоды в среду, 7 февраля. Так, на 86-м километре трассы М-4 «Дон» в районе города Ступино в Московской области столкнулись 29 автомобилей, сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, на участке дороги одновременно столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, пострадали, по данным регионального минздрава, еще 15.

«Восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области», — рассказали в ведомстве.

Областное министерство транспорта сообщило о полном перекрытии движения на этом участке трассы, объехать место ДТП можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре. По данным РБК, пробка на трассе в направлении Москвы растянулась на несколько километров, движения в сторону столицы нет. На месте происшествия находятся машины скорой помощи и полиции, поврежденные при аварии автомобили уже переместили на обочину дороги.

ДТП через каждые 300 метров

Еще одно массовое ДТП произошло на 45-м км Ярославского шоссе — на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино, там столкнулись 22 автомобиля. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека. Движение перекрывали, в настоящее время проезд открыт.

«ДТП произошло в условиях сильного снегопада, поэтому скользкая дорогая рассматривается в качестве одной из версий произошедшего», — сказал представитель оперативных служб агентству ТАСС.

Канал RT со ссылкой на подмосковное управление МВД сообщил, что на Ярославском шоссе произошла не одна массовая авария, а семь ДТП через каждые 300 м.

«На 51-м километре той же трассы — еще четыре аварии. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Столкнулось более 20 машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, авария с участием нескольких автомобилей произошла на 64-м км Киевского шоссе при движении в сторону Москвы, а также около 5 машин столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Химок.

В 18:30 мск пробки в Москве, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигали девяти баллов. К 20:00 ситуация улучшилась до 7 баллов.

Самые большие затруднения наблюдаются в центре столицы. К настоящему времени заторы образовались на Садовом кольце на внешней и на внутренней стороне, также затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке города.

Непогода в Центральном регионе

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидаются рекордные снегопады и снижение видимости на дорогах до 500 метров в связи с приходом североатлантического циклона «Ольга». 6 февраля в российской столице уже наблюдался сильный снегопад — предвестник «Ольги».

По прогнозам центра погоды «Фобос», в Москве будет побит погодный рекорд от 7 февраля 1995 года. В тот день в российской столице выпало 9,6 мм осадков, а в среду ожидается до 12 мм осадков. Всего за несколько дней в регионе может выпасть около четверти от месячной нормы осадков. Высота сугробов может увеличиться на 7–10 см.

Кроме того, специалисты спрогнозировали усиление ветра до 15 м/с 7 февраля. Атмосферное давление составит от 717 до 721 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.

Утром 7 февраля, по данным Гидрометцентра России, в Москве ожидается от -5°C до -3°C. Сообщалось также, что в ночь на четверг может похолодать до -14°C. Кроме того, ночью пройдет снег, местами ожидаются метель и гололедица. В Подмосковье обещали от -7°C до -2°C. В ночь на 8 февраля в среднем ожидается похолодание до -17°C, однако местами температура может опуститься до -20°C.

Аномально холодная погода зафиксируется со среды по воскресенье в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ожидается температура на 7-14℃ ниже обычной.