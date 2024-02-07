«Если она убита, пусть преследуют убийц»: что случилось с Седой Сулеймановой?

Уроженка Чечни Седа Сулейманова, бежавшая в Петербург и насильно возвращенная в Грозный летом 2023 года, могла быть убита родственниками. Об этом сообщили правозащитники, информацию подтвердила «Газете.Ru» подруга девушки Елена Патяева. По ее словам, связи с Седой нет уже полгода. В последний раз о судьбе девушки сообщалось в сентябре 2023-го — тогда омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что она «находится в хорошем расположении духа» и «жалоб не имеет».

Чеченку Седу Сулейманову, задержанную в прошлом году в Санкт-Петербурге и возвращенную семье в Чечню, могли убить родственники, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на правозащитников.

«Информация о вероятном «убийстве чести» поступила в кризисную группу в начале этого месяца. Вчера они подали заявление в СК и прокуратуру с требованием провести срочную проверку этой информации», — говорится в сообщении.

Сулейманова не выходила на связь уже 150 дней, заявляют правозащитники. В то же время чеченский омбудсмен Мансур Солтаев утверждает, что дважды навещал девушку у нее дома — в конце августа и в сентябре 2023 года.

По его словам, у родственников ей ничего не угрожает и «никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет».

«Увидел, что ей приятно находиться вместе с родными. Седа опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней. Девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб она не имеет», — отчитывался он о сентябрьском визите в Telegram-канале.

«Если жива, пусть запишут с ней видео»

Подруга Седы Елена Патяева рассказала «Газете.Ru», что находится на связи с правозащитниками. Она поддержала их решение опубликовать заявление о возможном убийстве Сулеймановой, так как «только так можно узнать, правдивы ли слухи».

«Смыл заявления в том, чтобы вынудить уже дать нам какой-то официальный ответ, потому что ходят слухи, что ее убили. Я лично не знаю, можно этому верить или нет. <...> Мне очень важно сейчас получить какой-то официальный ответ, чтобы какая-то официальная проверка была проведена. Если она жива, пусть хотя бы снова запишут с ней видео, просто подтверждающее факт того, что она живет и дышит.

Если она убита, пусть преследуют ее убийц, пусть эти никогда уже больше не будут жить спокойно, пусть их посадят, пусть они ответят перед законом. Жива она или не жива, в любом случае необходима сейчас огласка, необходимо, чтобы была проведена проверка, расследование», — заявила Патяева.

Она назвала ситуацию с Сулеймановой «запретной темой».

«Как [Седу] похитили, никакой прямой связи, никакого контакта с ней не было, потому что ее телефон остался дома. Даже если бы этот телефон не остался дома, все равно у нее бы его отняли. Все наши контакты она знает, не говоря уже о контактах правозащитников. <...> Поэтому если бы у нее была возможность воспользоваться телефоном, чужим, чьим-то, как-то, если бы она жива была и у нее был в руках телефон, она бы обратилась и ко мне, и к своему парню, и к правозащитникам, и к нашим общим друзьям», — отметила подруга пропавшей.

По ее словам, Седу могли убить, и поводом для «убийства чести» могло стать то, что она уехала из Чечни и жила в Санкт-Петербурге со своим женихом. «Хотя это действительно ее жених, у них очень серьезные отношения, они планировали свадьбу, планировали уже детей заводить, но после свадьбы. Для ее родственников это является поводом для убийства», — подчеркнула Патяева.

Кто такая Седа Сулейманова?

Седа Сулейманова сбежала из дома в Чечне после конфликта с семьей, которая хотела насильно выдать ее замуж. В октябре 2022 года она впервые обратилась за помощью к правозащитникам. Чеченка рассказала, что ей угрожают «убийством чести» из-за того, что она якобы «недостаточно религиозна».

Девушке удалось переехать в Санкт-Петербург и найти там работу, у нее также начались романтические отношения. Но уже в августе 2023 года родственники нашли ее и попытались заставить вернуться в Чечню.

В это же время девушку обвинили в краже украшений на 150 тысяч рублей, вечером 23 августа ее задержала петербургская полиция. Свою вину она отрицала. Через несколько дней Седу увезли в Чечню.

«Уже в регионе с ней выпустили видео, в котором утверждалось, что девушка находится в нормальном состоянии. С тех пор никаких данных о ее судьбе не было. Молодой человек Сулеймановой Станислав Кудрявцев, который принял ради нее ислам, умолял власти и семью разрешить им увидеться, чтобы быть вместе», — сообщил канал «Осторожно, новости!»