Восстание обезьян: в Таиланде полицию бросили на борьбу с терроризирующими жителей бандами макак В тайском Лопбури создан отдел полиции по борьбе с агрессивными макаками

В тайском городе Лопбури ситуация с дикими обезьянами настолько накалилась, что на отлов макак бросили местную полицию. Приматы сколачивают собственные банды и терроризируют город, а полицейские даже не могут применять против них оружие. Вместо пистолетов полицию вооружили рогатками и клетками, главная задача — поймать лидеров обезьяньих банд. Раньше животные были местной достопримечательностью, но из-за COVID-19 ситуация изменилась.

Опергруппа по борьбе с макаками

Тайская полиция создала специальное подразделение для отлова диких обезьян в туристическом городке Лопбури, сообщило местное издание Thairath. Макаки вышли из-под контроля, сбиваются в стаи и толпами слоняются по городу, грабя жителей.

Новая полицейская команда называется «Оперативная группа по борьбе с обезьянами». Ее вооружили рогатками, потому что полиции запрещено стрелять по животным из табельного оружия. Полковник Татчават Сайота отметил, что обезьяны боятся рогаток. Заметив их, приматы реагируют так же, как преступники-люди при виде полицейского патруля.

Для быстрого передвижения по городу полицейский отряд использует мотоциклы. Его главная задача — ловить обезьян-вожаков, чтобы их «банды» распались.

«Это трудная работа, не думал, что когда-либо стану такое выполнять», — признался один из патрульных, лейтенант Чароенкиат Кломклом.

Полиции помогает департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда. Его сотрудники могут применять пистолеты с транквилизатором, но стараются этого не делать. В регионе сейчас около +40°С, и усыпление обезьян может плохо сказаться на их здоровье. Вместо этого охотники на обезьян используют ловушки.

Полицейские vs обезьян

Несмотря на все усилия, словить обезьяньих главарей сложно — «они пугливы, умны, и их не обмануть, даже если они голодны», описывает издание.

«У нашего анти-обезьяньего отряда должны быть острый слух и зоркий глаз», — прокомментировал начальник полиции провинции Лопбури, генерал-майор Апирак Вечаканчана.

Самые заметные самцы-лидеры даже получили клички у местных. Так, полиция пока безуспешно охотится за двумя макаками по имени Рыжий Дуан и Борода. Также владелец одного из городских магазинов одежды назначил награду в 300 бат ($8) за поимку двух особенно надоевших ему особей — «пухлого парня Танадет» и «кокетливой обезьяны Надеча».

«Терпеть не могу их поведение. Они любят воровать нижнее белье. За поимку я готов заплатить 300 бат немедленно», — пожаловался бизнесмен.

Кроме вожаков ловят и обычных обезьян. Местные власти ранжируют угрозы от разных стай. Самые опасные те, что живут в развалинах королевского дворца Нарай Ратчанивет. Их около 200 особей, они «имеют свирепый характер и нападают на людей». На втором месте группа из примерно 300 макак, обосновавшихся на рынке Манора. Если убрать обе банды, то у оставшихся приматов будет достаточно еды, чтобы они спокойно жили рядом с людьми и не трогали их.

Всех пойманных макак полиция сажает в клетки. Однако и тут не все так просто. Однажды запертая обезьяна подняла крик и позвала на помощь сородичей. Прибежала такая толпа, что полицейским и снимавшим их репортерам пришлось бросить клетку и ретироваться, описала газета Thairath.

Местные жители поддерживают полицию и хвалят за старание. «По крайней мере, это дает мне некоторый уровень комфорта», — поделился один из тайцев.

От банкета до неволи

Подразделение полиции по отлову обезьян начало работу 27 марта. За три дня работы его сотрудники смогли изловить 23 примата. Их временно отправят в природоохранный центр провинции Сарабури. Специалисты проверят здоровье макак, затем тех на пару месяцев поместят в «подходящее место».

В самом Лопбури тем временем достраивают парк обезьян, куда в итоге надеются переселить всех назойливых соседей. Макак, которых пока вывезут из города, затем заберут обратно и отправят в парк.

«Процесс завершен почти на 100 процентов. Ожидается, что к середине этого месяца мы сможем разместить [в парке] первую партию из 200 обезьян», — пообещал мэр Лопбури Джамроен Салачип.

Позже подготовят второй комплекс, который может вместить до 300 макак. Департамент национальных парков внимательно проверяет вольеры, чтобы убедиться, что обезьяны смогут «жить счастливо» в неволе. Потому что если обезьяна не счастлива, она будет доставлять неприятности, поясняет Thairath.

Раньше Лопбури был популярен у туристов именно из-за местных макак. Они свободно жили в руинах известного храма Пранг Сам Йот, иностранцам разрешали их кормить и фотографироваться. В городе даже проходил ежегодный фестиваль «Обезьяний банкет», когда макакам выставляли огромный стол с фруктами, а туристы собирались на это посмотреть.

Однако из-за коронавируса поток приезжих иссяк, а приматов перестали кормить. Тогда они стали собираться в большие группы и бродить по городу в поисках пищи. Макак оказалось так много, что они создали отдельные кланы, которые теперь периодически дерутся за территорию и пугают местных.

Жители пытались самостоятельно решить проблему. Городской банк стали сторожить охранники с рогатками, а владельцы магазинов выходят на дежурство с бамбуковыми палками. От обезьян поставили решетки на окнах, кабели обмотали проволокой, чтобы на них нельзя было раскачиваться. Тем не менее, как показывает ситуация, проблему решит только централизованное вмешательство властей.