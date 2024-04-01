Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Восстание обезьян: в Таиланде полицию бросили на борьбу с терроризирующими жителей бандами макак

В тайском Лопбури создан отдел полиции по борьбе с агрессивными макаками

close
100%
Global Look Press
В тайском городе Лопбури ситуация с дикими обезьянами настолько накалилась, что на отлов макак бросили местную полицию. Приматы сколачивают собственные банды и терроризируют город, а полицейские даже не могут применять против них оружие. Вместо пистолетов полицию вооружили рогатками и клетками, главная задача — поймать лидеров обезьяньих банд. Раньше животные были местной достопримечательностью, но из-за COVID-19 ситуация изменилась.

Опергруппа по борьбе с макаками

Тайская полиция создала специальное подразделение для отлова диких обезьян в туристическом городке Лопбури, сообщило местное издание Thairath. Макаки вышли из-под контроля, сбиваются в стаи и толпами слоняются по городу, грабя жителей.

Новая полицейская команда называется «Оперативная группа по борьбе с обезьянами». Ее вооружили рогатками, потому что полиции запрещено стрелять по животным из табельного оружия. Полковник Татчават Сайота отметил, что обезьяны боятся рогаток. Заметив их, приматы реагируют так же, как преступники-люди при виде полицейского патруля.

Для быстрого передвижения по городу полицейский отряд использует мотоциклы. Его главная задача — ловить обезьян-вожаков, чтобы их «банды» распались.

«Это трудная работа, не думал, что когда-либо стану такое выполнять», — признался один из патрульных, лейтенант Чароенкиат Кломклом.

Полиции помогает департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда. Его сотрудники могут применять пистолеты с транквилизатором, но стараются этого не делать. В регионе сейчас около +40°С, и усыпление обезьян может плохо сказаться на их здоровье. Вместо этого охотники на обезьян используют ловушки.

Полицейские vs обезьян

Несмотря на все усилия, словить обезьяньих главарей сложно — «они пугливы, умны, и их не обмануть, даже если они голодны», описывает издание.

«У нашего анти-обезьяньего отряда должны быть острый слух и зоркий глаз», — прокомментировал начальник полиции провинции Лопбури, генерал-майор Апирак Вечаканчана.

Самые заметные самцы-лидеры даже получили клички у местных. Так, полиция пока безуспешно охотится за двумя макаками по имени Рыжий Дуан и Борода. Также владелец одного из городских магазинов одежды назначил награду в 300 бат ($8) за поимку двух особенно надоевших ему особей — «пухлого парня Танадет» и «кокетливой обезьяны Надеча».

«Терпеть не могу их поведение. Они любят воровать нижнее белье. За поимку я готов заплатить 300 бат немедленно», — пожаловался бизнесмен.

Кроме вожаков ловят и обычных обезьян. Местные власти ранжируют угрозы от разных стай. Самые опасные те, что живут в развалинах королевского дворца Нарай Ратчанивет. Их около 200 особей, они «имеют свирепый характер и нападают на людей». На втором месте группа из примерно 300 макак, обосновавшихся на рынке Манора. Если убрать обе банды, то у оставшихся приматов будет достаточно еды, чтобы они спокойно жили рядом с людьми и не трогали их.

Всех пойманных макак полиция сажает в клетки. Однако и тут не все так просто. Однажды запертая обезьяна подняла крик и позвала на помощь сородичей. Прибежала такая толпа, что полицейским и снимавшим их репортерам пришлось бросить клетку и ретироваться, описала газета Thairath.

Местные жители поддерживают полицию и хвалят за старание. «По крайней мере, это дает мне некоторый уровень комфорта», — поделился один из тайцев.

От банкета до неволи

Подразделение полиции по отлову обезьян начало работу 27 марта. За три дня работы его сотрудники смогли изловить 23 примата. Их временно отправят в природоохранный центр провинции Сарабури. Специалисты проверят здоровье макак, затем тех на пару месяцев поместят в «подходящее место».

В самом Лопбури тем временем достраивают парк обезьян, куда в итоге надеются переселить всех назойливых соседей. Макак, которых пока вывезут из города, затем заберут обратно и отправят в парк.

«Процесс завершен почти на 100 процентов. Ожидается, что к середине этого месяца мы сможем разместить [в парке] первую партию из 200 обезьян», — пообещал мэр Лопбури Джамроен Салачип.

Позже подготовят второй комплекс, который может вместить до 300 макак. Департамент национальных парков внимательно проверяет вольеры, чтобы убедиться, что обезьяны смогут «жить счастливо» в неволе. Потому что если обезьяна не счастлива, она будет доставлять неприятности, поясняет Thairath.

Раньше Лопбури был популярен у туристов именно из-за местных макак. Они свободно жили в руинах известного храма Пранг Сам Йот, иностранцам разрешали их кормить и фотографироваться. В городе даже проходил ежегодный фестиваль «Обезьяний банкет», когда макакам выставляли огромный стол с фруктами, а туристы собирались на это посмотреть.

Однако из-за коронавируса поток приезжих иссяк, а приматов перестали кормить. Тогда они стали собираться в большие группы и бродить по городу в поисках пищи. Макак оказалось так много, что они создали отдельные кланы, которые теперь периодически дерутся за территорию и пугают местных.

Жители пытались самостоятельно решить проблему. Городской банк стали сторожить охранники с рогатками, а владельцы магазинов выходят на дежурство с бамбуковыми палками. От обезьян поставили решетки на окнах, кабели обмотали проволокой, чтобы на них нельзя было раскачиваться. Тем не менее, как показывает ситуация, проблему решит только централизованное вмешательство властей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами