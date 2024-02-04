Заняли храм, хоронят сородичей в кинотеатре. Армия макак захватила тайский город

Один из популярных туристических городков Таиланда уже несколько лет терроризируют стаи обезьян. Раньше они привлекали в город туристов, но теперь сами стали неприятностью для местных жителей и отдыхающих. Из-за пандемии в страну приезжало меньше иностранцев, макак никто не подкармливал, они одичали и стали грабить дома с магазинами. Местные власти пытались решить проблему сами, но безуспешно.

Популярный у туристов тайский город Лопбури страдает от нашествия длиннохвостых макак. Их держали специально для туристов, но сейчас ситуация выходит из-под контроля, сообщает французская газета Le Courrier International.

«Армия из 3500 обезьян поставила экономику Лопбури на колени. <..> Они начали грабить дома и магазины», — пишет газета.

Лопбури — один из старейших городов Таиланда в 150 километрах от Бангкока, столица одноименной провинции. Сам по себе он небольшой (около 58 тыс. населения), но раньше сюда часто заглядывали отдыхающие. Главная фишка Лопбури — как раз макаки, из-за чего его называли «городом обезьян».

Целая популяция приматов, например, жила в руинах известного храма Пранг Сам Йот. Гостям разрешали их кормить и фотографироваться с макаками. В ноябре жители проводили ежегодный фестиваль «Обезьяний банкет», когда на развалинах храма для них накрывали огромный стол с фруктами, а туристы собирались на это посмотреть.

Однако сейчас Лопбури рискует превратиться в город обезьян в прямом смысле. Из-за пандемии коронавируса резко упало число туристов, которые были основным источником пищи. Макаки в это время начали сбиваться в большие группы и рыскать по городу в поисках еды.

Вдобавок, некоторые стаи принялись драться между собой на улицах, а именно, городские обезьяны с пришедшими из храма. Одна из таких стычек была настолько большой, что попала в газеты и парализовала движение в Лопбури на десять минут.

Сейчас, по подсчетам местных, в городе образовалось семь-восемь больших кланов обезьян. Каждый завладел территорией, которую считает своей и защищает от сородичей.

Жителям пришлось вооружаться рогатками и пневматическим оружием, чтобы отпугивать обезьян, рассказывал журналист The Times Филипп Шервелл. По его словам, осмелевшие приматы залезали не только в дома и магазины, но интересовались и машинами. Кроме того, они, конечно же, обчищали окрестные мусорки. Человеческая еда при этом может быть вредной для обезьян.

«Это будто антиутопия. Группа обезьян завладела заброшенным кинотеатром у храма. Люди, подошедшие слишком близко, подвергаются нападению. Некоторые жители даже утверждают, что обезьяны превратили проекционную будку в своего рода мавзолей для своих умерших», — поделился корреспондент.

Особенно от нашествия приматов страдает бизнес.

«Обезьяны очень часто вторгаются в помещения и беспокоят покупателей», — пожаловался представитель местного торгового центра «Пингья» Сурачат Чанпрасит.

Они также повреждают фасады магазинов, вынуждая некоторых торговцев постоянно ремонтировать здания или закрываться.

«Проблема в том, что их [обезьян] слишком много, а некоторые центральные районы города заброшены. Целые городские кварталы теперь отданы макакам, осыпающемуся бетону и граффити (хотя в последнем нельзя винить обезьян). Там невозможно жить, не говоря о том, чтобы держать магазин, офис или кафе», — сообщал прошлой осенью портал allpointseast.com.

Местный банк стали сторожить охранники с рогатками, а владельцы магазинов дежурят в дверях с бамбуковыми палками. От обезьян отгораживаются решетками и колючей проволокой — ей даже обмотали электрические и телефонные кабели, чтобы макаки не могли качаться на них как на качелях.

В одном из кварталов под натиском обезьян остался работать единственный магазин. Его владелец придумал ставить вокруг пластиковых крокодилов и головы тигров в натуральную величину, утверждая, что это, якобы, может помочь отпугнуть макак.

«Сердце города, которое когда-то было важным деловым районом провинции, сегодня заброшено и обветшало из-за закрытия предприятий», — сокрушается президент торгово-промышленной палаты Лопбури Понгсаторн Чайчанапанич.

ТЦ «Пингья» в итоге выставили на продажу. Сначала за 100 млн батов ($2,8 млн), потом цену опустили до 70 млн батов ($2 млн), но и так центр уже два года не может найти покупателей. Пока всем владельцам магазинов внутри снизили арендную плату на 50-70%, чтобы помочь торговцам справиться с кризисом и убедить их не расторгать арендные договоры.

«Ранее китайский инвестор посетил этот [деловой] район, чтобы проверить осуществимость инвестиций. Однако, когда понял, что проблема обезьян не решена, отложил инвестиции на неопределенный срок», — говорит Чанпрасит.

Еще в 2020 году местные власти пытались справиться с проблемой, начав массовую стерилизацию обезьян. Зимой 2022 года Le Courrier International писала, что за 12 месяцев получилось стерилизовать лишь 500 макак, чего явно недостаточно.

«Поймать и прооперировать около 3 тыс. самцов макак не только чрезвычайно дорого, но и совершенно невозможно», — оценивал allpointseast.com.

Летом прошлого года в качестве еще одной меры на улицах Лопбури появилась туристическая полиция, которая просила иностранцев кормить обезьян только в специально отведенных местах. Нарушителей угрожали штрафовать на 2 тыс. бат ($56).

Глава городской торгово-промышленной палаты считает, что прежде всего нужно изменить местные законы, которые позволяют обезьянам свободно жить в городе. Контроль над макаками необходимо передать специальному органу — например, департаменту национальных парков, дикой природы и охраны растений.

«Правительству необходимо решить на политическом уровне, как оно будет развивать Лопбури ... и привлекать туристов», — призвал Чайчанапанич.

На фоне проблемы губернатор Лопбури Ампол Ангхапакорнкул этой зимой посетил проблемные городские районы. По решению властей, уже 7 февраля провинция подпишет меморандум с департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений, чтобы совместно попытаться решить вопрос с обезьянами.

«Специально построенные пригородные парки могут временно принять обезьян, но большинство из них просто вернутся в город, а переместить их куда-то еще невозможно, поскольку кому нужны тысячи макак?», — задался вопросом allpointseast.com.