«Было двое стрелков». Новые детали дела об убийстве летчика Кузьминова

Испанские спецслужбы предполагают, что летчика Максима Кузьминова, перегнавшего на Украину российский Ми-8, убили два стрелка, сообщила газета El Pais. Найденные у него поддельные документы, по данным издания, могли выдать власти Испании. При этом в Минобороны страны утверждают, что не знали о приезде пилота.

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину, получил поддельные документы от испанских властей, сообщили источники газеты El Pais.

По их информации, дело об убийстве Кузьминова засекречено, расследование ведет Гражданская гвардия. Пока известно лишь, что к преступлению были причастны два человека.

«Его убийство <...> расследуется в условиях строгой секретности, <...> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — говорится в материале.

Уточняется также, что правительство Испании не давало Кузьминову гарантий безопасности и не должно было обеспечивать его защиту. Летчик жил в районе Ла-Кала города Вильяхойоса и в основном посещал те места, где живут испанцы (в этом районе живет много россиян и украинцев).

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что испанское правительство не знало о том, что летчик находится в стране. «У правительства не было доказательств того, что этот человек находился здесь, в Испании», — отметила Роблес.

Украинский паспорт?

Ранее El Espanol сообщила со ссылкой на соседей Кузьминова, что у перебежчика был украинский паспорт, и это позволило ему попасть в Испанию. Эту версию подтвердила газета El Periodico, опубликовавшая снимок паспорта. В документе указано, что мужчина родился в Донецке 15 сентября 1990 года (на самом деле Кузьминов родился в 1995-м). Паспорт выдан в сентябре 2023 года на имя Игоря Шевченко.

В настоящее время следователи пытаются выяснить, кто выдал Кузьминову поддельный документ.

Отец Кузьминова полагает, что сына могли «убрать» именно украинцы. Предателей не любит никто, поэтому таких людей «по-любому» убирают рано или поздно, высказал свое мнение мужчина телеканалу RT.

Угон Ми-8 и новая жизнь

Российский пилот Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске. Он перелетел на нем в Харьковскую область и сдался ВСУ. На борту судна были еще двое российских военнослужащих — они оказали сопротивление украинцам и были убиты.

Дезертир поселился в испанском Вильяхойосе с целью начать новую жизнь и стать «профессионалом в области ремонта».

«Этот российский пилот поселился «в квартире у друзей» в жилом районе Кала-Альта-де-Вильяхойоса, в нескольких метрах от моря, с целью… начать новую жизнь «как профессионал в области ремонта», — писала газета Espanol.

19 февраля испанские СМИ сообщили, что человек, похожий на Кузьминова, был найден в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с пулевыми ранениями. Как пишет Il-Corrispondente, его убили еще 13 февраля: в мужчину выстрелили 12 раз, после чего переехали его тело на автомобиле. Тело, которое никто пока не опознал, до сих пор лежит в Институте судебной медицины.

В Кремле ранее заявляли, что не располагают информацией о летчике. При этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал его гибель словами «собаке — собачья смерть». Журналисты уточнили, знает ли Медведев, от чьих рук погиб летчик. «Я сказал все, что хотел», — ответил политик.