В офисе Зеленского отреагировали на инцидент в «Крокусе»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к инциденту в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, «Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям».

До этого кровля в районе сцены «Крокус сити холла», где произошел пожар, начала рушиться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала «чудовищным преступлением» стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Она подчеркнула, что все силы брошены на спасение людей.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».