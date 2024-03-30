«Была угроза взрыва»: вооруженный мужчина захватил заложников в кафе в Нидерландах Полиция освободила всех заложников в кафе в Нидерландах, преступник задержан

Утром 30 марта вооруженный мужчина захватил заложников в кафе в нидерландском городе Эде. Район, где находится заведение, оцепили, пожарные эвакуировали жителей 150 близлежащих домов. Полиция вела переговоры с захватчиком шесть часов. В результате все заложники были освобождены, никто из них не пострадал. Самого захватчика задержала полиция.

Захват заложников

По данным нидерландских СМИ, сообщение о захвате заложников в кафе Petticoat в центре города Эде поступило в полицию в районе шести часов утра по местному времени. Как пишет De Gelderlander, накануне в кафе проходила вечеринка, которая закончилась около 4:00.

Владелец соседнего заведения рассказал изданию Nos, что покинул свое кафе вместе с сотрудниками около 5:15 утра. После этого их остановила и обыскала полиция.

Территорию вокруг Petticoat оцепили, в район Музейной площади, где находится кафе, прибыли полицейские и пожарные. По данным Nos, внутри Petticoat находились как минимум четыре человека — двое мужчин и две женщины. Владелец заведения подтвердил De Telegraaf, что в заложниках находятся его сотрудники.

Пожарные эвакуировали жителей 150 соседних домов. Магазины и заведения рядом с кафе были вынуждены закрыться. Рядом с Petticoat дежурила группа быстрого реагирования. Одна из жительниц района также рассказала De Telegraaf, что правоохранители задействовали снайперов. В район прибыл робот по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Полиция и власти провинции Гелдерланд подтвердили захват заложников только после 10 часов утра. При этом они сообщили, что им неизвестно о требованиях захватчика. Однако правоохранители заявили, что не видят в происходящем признаков теракта.

Освобождение заложников

Примерно в 11:20 СМИ сообщили, что из кафе вышли несколько человек. Спустя несколько минут полиция подтвердила, что трое заложников освобождены, однако ситуация еще не исчерпана. На фотографиях СМИ видно, что кафе покинули две девушки и мужчина. Все они были одеты в одинаковые кофты с логотипом Petticoat.

После этого мэр города Рене Верхюльст заявил, что в Эде происходит «ужасная ситуация». Он попросил жителей не распространять фото и видео с покидающими кафе заложниками, чтобы не нарушать их право на неприкосновенность частной жизни.

Примерно в 12:30 нидерландские издания сообщили, что кафе покинули еще двое человек. Как написало издание Nos, сначала на улицу вышел человек в оранжевой куртке с поднятыми руками, которого забрала полиция.

После этого Petticoat покинул человек в балаклаве. Правоохранители задержали его и, надев на мужчину наручники, увели. Спустя несколько минут полиция провинции заявила, что ситуация с заложниками исчерпана.

Преступник известен, его мотив — нет

Глава оперативного отдела полиции Восточных Нидерландов Энн Ян Остерхерт подтвердил, что правоохранители получили сообщение о захвате заложников в 5:15 утра, а спустя две минуты полицейские прибыли на место происшествия.

«Ситуация оказалась очень серьезной. Была угроза взрыва, мы также выяснили, что преступник имел при себе несколько ножей», — добавил Остерхерт.

После этого в район были стянуты практически все силы полиции, его оцепили. Правоохранители начали переговоры. Они закончились удачно, никто из заложников не пострадал.

Прокурор Восточных Нидерландов Мартин Кунст также сообщила, что у мужчины был с собой черный рюкзак. Полицейские пока не выяснили, что в нем находилось.

Она добавила, что у подозреваемого не было никакой связи с заложниками. Его мотивы также неизвестны. Однако личность захватчика известна правоохранителям — в прошлом году он уже привлекался к ответственности.