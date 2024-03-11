В АТОР рассказали об изменениях в прямых рейсах из РФ в Египет

Часть рейсов из России в Египет временно будет проходить с технической посадкой в Анталье. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что несколько прямых рейсов авиакомпании Air Cairo, которыми летели туристы Pegas Touristik и Coral Travel, были заменены на перелеты с технической посадкой в Турции.

«Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, турагентства и туристы проинформированы», — говорится в сообщении.

До этого рейс Санкт-Петербург-Хургада пришлось посадить через несколько минут после взлета из-за двух нетрезвых пассажирок.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, вылетевшего из аэропорта Пулково в Египет. Сразу после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в Петербург.

Также газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan («Родина»), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю писала, что турецкие отели не могут получить плату за проживание от российских туристов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.