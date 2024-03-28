«Убейте людей за 500.000р?»: в Туве третьеклассница предложила незнакомке совершить теракт МВД: девятилетнюю девочку из Тувы, предложившую совершить теракт, поставят на учет

Девятилетняя девочка из Тувы от скуки предложила незнакомой женщине совершить теракт за полмиллиона рублей. «Убейте людей за 500.000р?» — такое сообщения школьница отправила одному из контактов в телефоне своей старшей сестры. Собеседница пригрозила сообщить о действиях школьницы правоохранителям. После этого девочку вместе с мамой доставили в отделение полиции для беседы. Теперь ребенка поставят на учет в ПДН.

В Туве девятилетняя девочка в мессенджере предложила незнакомке совершить теракт за деньги, ребенка вместе с мамой доставили в отдел полиции для разбирательств, сообщили в управлении МВД по региону. Пресс-служба ведомства также опубликовала скриншоты переписки.

«Убейте людей за 500.000р?» — такое сообщение школьница отправила незнакомой женщине, чем номер был записан в телефоне ее старшей сестры.

Собеседница отказалась от такого предложения, заявив, что она патриот своей родины. В ответ девочка написала: «До свидания! Нам нужны террористы. А не защитники». Тогда женщина заявила школьнице, что сообщит о ее действиях правоохранителям, и пообещала подключить ФСБ. После этих слов девочка испугалась, извинилась и попросила этого не делать.

«При опросе школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту… сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние», — сообщили в УМВД республики Тыва.

Решила пошутить

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД совместно с ФСБ выяснили, что девочка живет в городе Чадан. Семья школьницы полная и благополучная, на учете до этого инцидента не стояла. В пресс-службе МВД Тувы «Газете.Ru» сообщили, что, по словам девочки, она так пошутила.

«Доставлена она была как раз для разбирательства, чтобы в присутствии родителей ее опросили сотрудники ПДН. Ее никто не взламывал, это она сама написала. Она сама в этом призналась, телефон был проверен. Она действительно сказала, что решила так пошутить», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полицейские провели с девочкой и ее мамой профбеседу. В отношении матери составили протокол по ст. 5.35 кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Школьницу поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Хотел напугать людей

Ранее в Туве также задержали 16-летнего студента технического колледжа, который пытался подражать террористам и рассылал в соцсетях и мессенджерах сообщения о подготовке к теракту.

Своим собеседникам подросток предлагал «заработать по-крупному», а после того, как узнавал, что они из Тувы, говорил, что собирается устроить террористический акт в кинотеатре «Найырал» в Кызыле.

«Нас уже 20 человеков. У нас есть автоматы гранаты ножи», — написал студент одному из своих собеседников (орфография и пунктуация автора сохранены).

26 марта в УМВД по республике Тыва сообщили, что полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили и задержали подростка, который рассылал сообщения. На допросе он рассказал, что таким образом «хотел пошутить и напугать людей».

Правоохранители выяснили, что на учете в ПНД юноша не стоит, воспитывается в полной и благополучной семье. На родителей студента составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В УМВД сообщили, что в отношении подростка могут возбудить уголовное дело, в этом случае ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Материалы передали в региональный Следственный комитет.