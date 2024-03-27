Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Минимум 40 задержанных». Полиция пришла с рейдом на склад Wildberries в Подмосковье

Силовики проводят проверку на складе Wildberries в Электростали

Крупный рейд по проверке мигрантов проходит на складе Wildberries в Подмосковье. У сотрудников проверяют ВНЖ и разрешение на работу, а у обладателей российского гражданства – военные билеты. По словам очевидцев, «уклонистов» сажают в автозаки и увозят в военкомат. По данным Shot, задержаны «минимум 40 трудовых мигрантов».

Полиция устроила на складе Wildberries в Электростали массовый рейд по проверке документов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие», — передала пресс-служба.

В рейде участвуют не только полиция, но и Росгвардия и сотрудники военкоматов, проверяют мигрантов. У сотрудников требуют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание, а также военные билеты.

«Проверяют, кто стоит на воинском [учете], а кто уклоняется. Кто уклоняется — могут без разрешения увезти. Кто сопротивляется, ОМОН лупит палками», — рассказали работники склада.

Около склада припарковали несколько автозаков. Некоторых мигрантов сажают в них и отвозят в военкомат.

На этом фоне руководство велело всем сотрудникам прервать работу и уйти домой «через буфер досмотра», сообщил Telegram-канал Baza. На месте оставили только женщин с российским гражданством. Сам Wildberries утверждает, что после проверки сотрудники возвращаются к работе.

По данным Baza, задержан 21 человек. Это данные после проверки четырех блоков склада, когда непроверенными оставались еще пять. Всего под проверку попали 5 тыс. человек. При этом Mash сообщил о задержании «минимум 40 трудовых мигрантов».

В ближайшее время поверки ждут все крупные склады и сортировочные центры Wildberries в Подмосковье, заявил источник Telegram-канала Shot. Источник канала ВЧК-ОГПУ в свою очередь сообщил, что в территориальные отделы МВД Москвы поступило негласное распоряжение «не щадить» мигрантов.

«В любых спорных ситуациях меры к приезжим будут применены самые жесткие», — указал собеседник канала.

Проблемный склад

Склад в Электростали не первый раз фигурирует в новостях. В начале февраля мигранты устроили здесь массовую драку. В ней участвовали больше 100 человек. Конфликт удалось закончить только с помощью вызова полиции — на место прибыла группа быстрого реагирования.

Причина драки, по данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» — замечание охранника, велевшего одному из работников сбрить бороду. Подмосковная полиция подтвердила, что дрались сотрудники и охрана, но назвала причиной «нарушение регламента сбора товара сотрудником склада».

«В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — описала полиция.

Один рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир нецензурно обозвал его, указал Telegram-канал Baza. В ответ рабочий потребовал «пояснить за слова».

Полиция доложила, что задержала 13 «активных нарушителей». Заодно у всех сотрудников проверили документы, десять участников драки отвезли в военкомат. Wildberries со своей стороны решил уволить всех причастных к потасовке.

Осенью 2023-го на том же складе и в окрестностях силовики провели «операцию Мигрант». Несколько десятков омоновцев рано утром «отлавливали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт», также раздавали повестки в военкомат.

«У мужчин смотрят паспорта и отметки о воинской обязанности, женщин — разворачивают еще на входе и не впускают, рассказывают сами сотрудники. Тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус», — отмечал Telegram-канал Mash.

Wildberries подчеркивал, что содействует полиции и старается быстрее вернуть склад к штатной работе. Компания предупредила, что из-за проверки не могли работать более 8 тыс. человек.

«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — указал Wildberries.

Одновременно со складом полиция провела рейд у соседней железнодорожной станции «Фрязино». Там задержали 16 человек за нарушения миграционного законодательства, их оштрафовали от двух до пяти тыс. руб., троих выдворили из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами