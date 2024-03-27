«Минимум 40 задержанных». Полиция пришла с рейдом на склад Wildberries в Подмосковье Силовики проводят проверку на складе Wildberries в Электростали

Крупный рейд по проверке мигрантов проходит на складе Wildberries в Подмосковье. У сотрудников проверяют ВНЖ и разрешение на работу, а у обладателей российского гражданства – военные билеты. По словам очевидцев, «уклонистов» сажают в автозаки и увозят в военкомат. По данным Shot, задержаны «минимум 40 трудовых мигрантов».

Полиция устроила на складе Wildberries в Электростали массовый рейд по проверке документов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие», — передала пресс-служба.

В рейде участвуют не только полиция, но и Росгвардия и сотрудники военкоматов, проверяют мигрантов. У сотрудников требуют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание, а также военные билеты.

«Проверяют, кто стоит на воинском [учете], а кто уклоняется. Кто уклоняется — могут без разрешения увезти. Кто сопротивляется, ОМОН лупит палками», — рассказали работники склада.

Около склада припарковали несколько автозаков. Некоторых мигрантов сажают в них и отвозят в военкомат.

На этом фоне руководство велело всем сотрудникам прервать работу и уйти домой «через буфер досмотра», сообщил Telegram-канал Baza. На месте оставили только женщин с российским гражданством. Сам Wildberries утверждает, что после проверки сотрудники возвращаются к работе.

По данным Baza, задержан 21 человек. Это данные после проверки четырех блоков склада, когда непроверенными оставались еще пять. Всего под проверку попали 5 тыс. человек. При этом Mash сообщил о задержании «минимум 40 трудовых мигрантов» .

В ближайшее время поверки ждут все крупные склады и сортировочные центры Wildberries в Подмосковье, заявил источник Telegram-канала Shot. Источник канала ВЧК-ОГПУ в свою очередь сообщил, что в территориальные отделы МВД Москвы поступило негласное распоряжение «не щадить» мигрантов.

«В любых спорных ситуациях меры к приезжим будут применены самые жесткие», — указал собеседник канала.

Проблемный склад

Склад в Электростали не первый раз фигурирует в новостях. В начале февраля мигранты устроили здесь массовую драку. В ней участвовали больше 100 человек. Конфликт удалось закончить только с помощью вызова полиции — на место прибыла группа быстрого реагирования.

Причина драки, по данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» — замечание охранника, велевшего одному из работников сбрить бороду. Подмосковная полиция подтвердила, что дрались сотрудники и охрана, но назвала причиной «нарушение регламента сбора товара сотрудником склада».

«В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — описала полиция.

Один рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир нецензурно обозвал его, указал Telegram-канал Baza. В ответ рабочий потребовал «пояснить за слова».

Полиция доложила, что задержала 13 «активных нарушителей». Заодно у всех сотрудников проверили документы, десять участников драки отвезли в военкомат. Wildberries со своей стороны решил уволить всех причастных к потасовке.

Осенью 2023-го на том же складе и в окрестностях силовики провели «операцию Мигрант». Несколько десятков омоновцев рано утром «отлавливали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт», также раздавали повестки в военкомат.

«У мужчин смотрят паспорта и отметки о воинской обязанности, женщин — разворачивают еще на входе и не впускают, рассказывают сами сотрудники. Тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус», — отмечал Telegram-канал Mash.

Wildberries подчеркивал, что содействует полиции и старается быстрее вернуть склад к штатной работе. Компания предупредила, что из-за проверки не могли работать более 8 тыс. человек.

«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — указал Wildberries.

Одновременно со складом полиция провела рейд у соседней железнодорожной станции «Фрязино». Там задержали 16 человек за нарушения миграционного законодательства, их оштрафовали от двух до пяти тыс. руб., троих выдворили из страны.