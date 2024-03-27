Повышение пенсии с 1 апреля: кому и на сколько проиндексируют выплаты Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля 2024 года

Часть российских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 апреля 2024 года. Индексация коснется примерно 4 млн человек. Кому этой весной повысят пенсионные выплаты и на сколько — в материале «Газеты.Ru».

Кому повысят пенсии с 1 апреля 2024 года

В России 1 апреля пройдет масштабная индексация выплат пенсионерам. Они будут увеличены для получателей социальных пенсий. Согласно статье 25 закона № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года, правительство должно каждый год увеличивать социальные и государственные пенсии в соответствии с прожиточным минимумом для пенсионеров.

Социальные пенсии государство назначает нетрудоспособным гражданам, которые не могут работать по той или иной причине (например, в силу возраста или из-за тяжелой болезни). В отличие от страховых выплат на социальные не влияют ни трудовой стаж, ни накопленные пенсионные баллы.

Сейчас социальные пенсии получают примерно 4 млн россиян. Они назначаются:



по старости;



по инвалидности;



по потере кормильца;



детям, родители которых неизвестны.

Весь список получателей, которые имеет право на социальные пенсии, можно посмотреть в законе № 166-ФЗ.

Если человек может претендовать на обе категории пенсий (и страховую, и социальную), выплаты не суммируются. Например, пенсионеру с I группой инвалидности, у которого есть трудовой стаж, назначат большую из двух возможных выплат (чаще всего — это страховая). Работающим пенсионерам положена только страховая пенсия, а социальная — нет.

На сколько повысят пенсии с 1 апреля

В этом году размер индексации социальных пенсий совпал со страховыми и составил 7,5% . Хотя, как правило, их увеличивают на разный коэффициент.

Средний размер социальной пенсии в 2024 году после индексации достигнет отметки в приблизительно 13,5 тыс. руб., что почти в два раза меньше размера страховой.

Выплаты для разных категорий граждан изменятся следующим образом:



по старости: 7 733,34 руб. вместо 7 153,33 руб.;



по потере кормильца: 7 733,34 руб. вместо 7 153,33 руб.;



если оба родители неизвестны или погибли: 15 466,73 руб. вместо 14 306,73 руб.;



инвалидам I группы: 18 559,82 руб. вместо 17 167,83 руб.;



инвалидам II группы: 7 733,34 руб. вместо 7 153,33 руб.;



инвалидам III группы: 6 573,38 руб. вместо 6 080,38 руб.;



инвалидам с детства I группы и детям с инвалидностью: 18 559,82 руб. вместо 17 167,83 руб.;



инвалидам с детства II группы: 15 466,73 руб. вместо 14 306,73 руб.;



представителям малочисленных народов Севера в возрасте 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин): 7 733,34 руб. вместо 7 153,33 руб.

Прибавку также начнут получать некоторые федеральные льготники, размер выплат которым привязан к социальной пенсии. Для них базовая часть выплаты возрастет с 7 153,33 до 7 733,34 руб. Далее к этой сумме применяются разные коэффициенты в зависимости от категории получателей:

призванные военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы. Им выплачивают от 150% до 300% социальной пенсии: от 11 600 до 23 200 руб.;



дети погибших военнослужащих — от 150% до 200% социальной пенсии по потере кормильца: от 11 600 до 15 466,68 руб.;



ветераны Великой Отечественной войны с инвалидностью и блокадники — от 100% до 250%: от 7 733,34 до 19 333,35 руб.;



люди, пострадавшие от радиационной или техногенной катастрофы — 250%, 19 333,35 руб.;



летчики-испытатели на пенсии — от 1000% до 1500%: от 77 333,4 до 116 000,10 руб.

Помимо этого, пенсионерам, которые отпраздновали свой 80-й день рождения в марте 2024 года, с апреля назначат двойную выплату фиксированной страховой части, то есть 16 269,76 руб.

Следующая масштабная индексация пенсий в России пройдет 1 августа — она затронет работающих пенсионеров. С 1 октября вырастут военные пенсии. Получателям страховой пенсии выплаты проиндексировали 1 января этого года, следующее повышение запланировано на начало 2025-го.

Как получить повышенные выплаты

Индексация социальных пенсий произойдет автоматически, их поэтому получателям не нужно никуда дополнительно обращаться. Социальный фонд России (СФР) начнет выплачивать деньги в апреле по обычному графику.

Тем, кто только планирует начать получать социальную пенсию, необходимо собрать документы и подать заявление в районный отдел социальной защиты населения.