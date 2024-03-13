Названы лучшие города России для жизни на пенсии

Сочи вновь возглавил рейтинг лучших российских городов для жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру», данные которого приводит «Российская газета».
Среди опрошенных после выхода на пенсию переехать в курортный город хотели бы 26% россиян. На втором месте оказался Краснодар с 19%. Топ-3 замыкает Анапа. За нее проголосовало 18% респондентов. Следом идут Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).
Москва заняла в рейтинге восьмое место. Жить на пенсии в столице захотели лишь 12% россиян. Десятку замыкает Калининград с 9%.
В качестве одного из главных критериев при выборе места жительства на пенсии опрошенные назвали климат. Также россияне обращают внимание на благоустройство города, темп жизни и инфраструктуру.
До этого россияне назвали размер «пенсии мечты».
Ранее стало известно, сколько граждан РФ рискуют остаться без пенсии.