Названы лучшие города России для жизни на пенсии

Сочи вновь возглавил рейтинг лучших российских городов для жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру», данные которого приводит «Российская газета».

Среди опрошенных после выхода на пенсию переехать в курортный город хотели бы 26% россиян. На втором месте оказался Краснодар с 19%. Топ-3 замыкает Анапа. За нее проголосовало 18% респондентов. Следом идут Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).

Москва заняла в рейтинге восьмое место. Жить на пенсии в столице захотели лишь 12% россиян. Десятку замыкает Калининград с 9%.

В качестве одного из главных критериев при выборе места жительства на пенсии опрошенные назвали климат. Также россияне обращают внимание на благоустройство города, темп жизни и инфраструктуру.

До этого россияне назвали размер «пенсии мечты».

Ранее стало известно, сколько граждан РФ рискуют остаться без пенсии.