Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве, 24 марта 2024 года

«Нельзя даже без моратория»: в Совфеде ответили на призыв вернуть казнь для террористов Клишас назвал невозможной смертную казнь для террористов даже без моратория

Казнить террористов и педофилов в России невозможно даже без моратория на смертную казнь, заявил сенатор Клишас. Он пояснил, что смертный приговор может вынести только суд присяжных, а он в РФ не рассматривает дела по этим статьям. Кроме того, Конституция гарантирует каждому право на жизнь. При этом казнь в качестве меры наказания есть в УК: в случае отмены моратория она стала бы возможной для осужденных по пяти статьям, в числе которых геноцид.

Террористов и педофилов в России по закону нельзя казнить, даже если бы не было моратория на смертную казнь, сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

«Дискуссия о смертной казни набирает обороты. Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить, и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде <...> Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория <...> Приговорить педофилов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — написал Клишас.

Во-первых, в Конституции говорится, что «каждый имеет право на жизнь», подчеркнул сенатор.

Во-вторых, основной закон гласит, что смертный приговор может вынести только суд присяжных. А присяжным законодательно запрещено рассматривать дела о терроризме и педофилии. Поэтому максимально возможное наказание для обвиняемых по таким делам — пожизненное лишение свободы.

Казнь в качестве меры наказания есть в УК. При отсутствии моратория, высшую меру можно назначить как «исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления против жизни».

Казнить в России можно было бы по пяти статьям : за геноцид, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительного органа, а также лица, «осуществляющего правосудие или предварительное расследование». Кроме того, предусмотрена смерть за «квалифицированный состав убийства» (ч. 2 ст. 105 УК).

Те, кто на фоне теракта в «Крокусе» называет Конституционный суд «препятствием для справедливого возмездия», просто спекулируют на трагедии, резюмировал Клишас. Сенатор рекомендовал всем внимательно читать Конституцию, УК и выступления председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов ранее заявил, что у моратория на смертную казнь есть «влиятельные сторонники».

«Которые, пользуясь своим статусом и авторитетом, выдают свою личную позицию чуть ли не за правовую норму», — обвинил Миронов.

Кто в Госдуме хочет смертной казни

За возвращение смертной казни в России высказались лидеры трех фракций Госдумы из пяти: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Миронов («Справедливая Россия») и Геннадий Зюганов (КПРФ). Все они ссылаются на произошедшее в «Крокусе» и требует убить террористов.

«Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — высказал свое мнение Слуцкий.

Зюганов поддержал его, заявив, что «те, кто совершил злодеяние, не имеют права ходить по земле». В то же время он признал, что снятие моратория на казнь «очень ответственный вопрос», поскольку в правоохранительной системе много злоупотреблений.

Член КПРФ Александр Ющенко говорил, что российское общество еще «не созрело» для отказа от казни.

«Это форма социальной защиты, и мы рано отказались от нее в угоду западным ценностям», — сообщил Ющенко.

Миронов же высказал мнение, что террористы — это «нелюди», которые «не заслуживают места на нашей планете». Эту точку зрения, по его утверждению, поддерживает большинство населения, «что подтверждено многочисленными опросами».

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев выступил однозначно против. Он пояснил «Газете.Ru», что судьба террористов из «Крокуса», которых приговорят к пожизненному и так незавидна, а в случае снятия моратория возникнут риски судебных ошибок для всех остальных.

«Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей. Даже в Китае, где есть смертная казнь за коррупцию, проблема никуда не уходит», — отметил Нечаев.

Депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева также предостерегла, что возвращение смертной казни на эмоциях — это решение, которое будет крайне сложно отыграть назад. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Вячеслав Даванков, комментируя тему, подчеркнул, что ни одна ошибка не стоит человеческой жизни.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев же пообещал, что вопрос возвращения казни глубоко и профессионально проработают в Думе.

«Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — резюмировал Васильев.

Можно ли снять мораторий на казнь

Миронов предложил поставить вопрос на общенациональный референдум. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что «не надо никаких референдумов», достаточно решения Конституционного суда.

Сам суд признал, что может заново рассмотреть вопрос. По этой причине КС сейчас отказывается от каких-то комментариев по теме.

При этом председатель КС Зорькин еще осенью 2022-го говорил, что смертный приговор можно вернуть, только изменив Конституцию. Например, нужно вычеркнуть из ст. 20 строчку о праве каждого на жизнь.

«Конституция так построена, чтобы изменить эту статью и ввести, придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию.

Поэтому, если готовы те авторы, которые выступают за это, что называется, флаг им в руки... Хочу сказать, что это не мое субъективное мнение, я выступил в этой части по поручению судей, излагая консолидированную позицию Конституционного суда по этому вопросу», — сказал Зорькин.

Председатель указывал, что работа судов должна опираться не только на справедливость, но и на гуманизм. Он также напомнил, что КС уже дважды принимал решение о смертной казни: в 1999 году он вынес мораторий, а в 2009-м подтвердил его.

«В России сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане Российской Федерации получили право не быть приговоренными к смертной казни», — констатировал КС в 2009 году.

Согласно ст. 186 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) России, смертная казнь в РФ может осуществляться только «непублично путем расстрела». При этом, в соответствии со ст. 59 УК РФ, высшая мера не применяется к женщинам, несовершеннолетним и людям старше 65 лет.

В СССР после Великой Отечественной войны действовал мораторий на смертную казнь, но недолго. «По многочисленным просьбам трудящихся» ее восстановили 12 января 1950 года для «изменников Родины», шпионов, диверсантов. В последующие годы список тех, кого можно казнить, значительно расшили, включив туда, например, осужденных за экономические преступления. С 1962 по 1989 год в СССР расстреляли 22 067 человек.