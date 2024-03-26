В Госдуме обсудили возвращение смертной казни. Вот что думают депутаты Спикер ГД Володин: для возвращения смертной казни не нужен референдум

В Госдуме прошло пленарное заседание, на котором обсудили возвращение смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле». Спикер Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не понадобится референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. В КС воздержались от комментариев, поскольку «вопрос может стать предметом рассмотрения». Что говорят депутаты о снятии моратория — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, партия «Единая Россия»

«Не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда», — считает спикер нижней палаты парламента, выступление которого транслировала «Дума.ТВ».

По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году, поэтому отмена моратория требует обсуждения. Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит вице-спикер Ирина Яровая, а в ее состав войдут представители всех фракций.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, «Единая Россия»

«Если говорить серьезно и ответственно, то у нас есть два моратория — вы об одном сказали, есть мораторий КС и президента. У нас есть протокол относительно отмены смертной казни, который мы не денонсировали. Есть еще много-много других вопросов, которые нужно решать. Мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты, так что мы открыты к обсуждению».

При этом депутат отметил, что глобальное решение по вопросу смертной казни нужно принимать на холодную голову.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

«Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь».

Он также утверждал, что «украинский след» в этом теракте «становится все более отчетливым», поскольку террористы «убегали в сторону Украины».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов

«Выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум, его проведение может быть назначено на единый день голосования 8 сентября этого года», — сказал он и выразил желание, чтобы этот вопрос решило «всенародное волеизъявление граждан Российской Федерации».

«Что же касается моей позиции, она всегда была однозначной — мрази и нелюди, задумавшие такое злодейство, должны знать, какое возмездие их ожидает», — заявил депутат.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

«Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил злодеяние, не имеют права ходить по земле... Мы уже предлагали в 2019 году... это вопрос очень ответственный. Слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы».

По словам депутата, должна быть абсолютно исключительная мера наказания. Он также выступил против восстановления «Крокуса», ведь, по его словам, «какой может быть на кладбище новый зрительный зал?»

Днем ранее член КПРФ Александр Ющенко заявил RTVI, что партия и сам Зюганов еще до теракта выступали против моратория на смертную казнь.

«Наше общество не созрело, чтобы отказываться от такого вида наказания. Это форма социальной защиты, и мы рано отказались от нее в угоду западным ценностям», — утверждал он.

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев (комментарий для «Газеты.Ru»)

«Юристы сходятся во мнении, что даже в случае отмены моратория убийцы из «Крокуса» под высшую меру не попадут. Закон обратной силы не имеет».

Он также заявил, что террористы нужны живыми: «Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки».

«Смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей», — сказал Нечаев.

Депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева (комментарий для «Газеты.Ru»)

«Вся страна потрясена трагедией в Крокусе, и всем хочется возмездия, от государства ждут быстрых решений... Однако возвращение смертной казни — это эмоциональное решение, которое будет крайне сложно отыграть назад. Суд над этими террористами пройдет, а новая норма останется».

Она напомнила о несовершенстве судебной системы и добавила, что отмена моратория — это «очень опасный путь, предполагающий радикальное изменение законодательства» в то время, когда некоторые существующие законы «работают из рук вон плохо».

Первый замруководителя «Новых людей» Владислав Даванков

«Нет сомнений, что многие считают единственно верным казнить террористов, которые убили 133 человека. Это справедливая реакция, но вопрос — что будет со смертной казнью потом», — написал он в своем Telegram.

Он заявил о неизбежности судебных ошибок: «Ни одна ошибка не стоит человеческой жизни. А когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали».

А также напомнил, что расстрелянных в советские времена оправдывают и реабилитируют до сих пор: «Но посмертное оправдание — слабое утешение».

Взамен Даванков призвал ужесточить контроль за оборотом оружия и изменить миграционное законодательство, поскольку «слишком просто получается приехать в нашу страну не только тем, кто хочет здесь добросовестно работать, но и людям, которые хотят откровенного зла».

Депутат от Крыма Михаил Шеремет, «Единая Россия»

Политик сообщил, что направит запрос в КС об основаниях для снятия моратория на смертную казнь. Он считает, что под подобное наказание должны попадать террористы и их пособники, педофилы и наркодилеры. В качестве еще одной опции он предложил ввести смертную казнь только на время проведения военной операции на территории Украины.

В Конституционном суде заявили, что воздерживаются от комментариев по вопросу смертной казни, так как он «может стать предметом рассмотрения».

Позиция СПЧ:

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева считает, что нельзя снимать мораторий на смертную казнь. По ее словам, всех преступников, которых ожидала бы высшая мера наказания, необходимо изучать для понимания сути природы терроризма. Это позволит предупредить совершение подобных преступлений в будущем.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что потенциальное решение об отмене моратория должно быть «глубоко продуманным», и призвал сначала разобраться с проблемами, из-за которых появляются предложения вернуть высшую меру.

По словам Фадеева, в случае возвращения смертной казни для статей о терроризме есть риск «открыть ящик Пандоры» — люди начнут настаивать на такой мере и по другим статьям.