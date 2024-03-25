На руднике «Пионер» нашли подтопления. Но 13 застрявших горняков могут все еще быть живы ТАСС: прорыв на руднике «Пионер» произошёл выше места с 13 горняками

На руднике «Пионер» уже неделю пытаются найти застрявших под завалами тринадцать горняков. С ними все еще нет связи. Разведка показала, что некоторые участки точно затоплены, но места, где находятся горняки, вода могла обойти. Спасатели надеются достать их живыми. При этом, рудник обваливается, поэтому из шахты пока вывели спасателей и инженеров.

Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что прорыв породы и льда на руднике «Пионер» в Приамурье произошел на глубине 97 метров, а горняки застряли примерно на глубине 147 метров.

Место, где заблокированы горняки, может быть затоплено, поскольку на глубине 153 метров есть вода. Это следует из предварительных данных разведки, сообщил ТАСС. В Telergam-канале правительства Амурской области также написано, что на 243-м метре обнаружена вода. Специалисты убедились, что все еще есть опасность «повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран», поэтому спасателей и инженеров вывели из шахты.

«Ъ» поговорил с представителем компании-разработчика месторождения Романом Сорокиным. По его мнению, для однозначного вывода о затоплении шахты недостаточно данных.

«Сегодня вторую скважину планируют добурить. В первой обнаружена вода, но нет подтверждения, что это вода из подземной выработки. Мы продолжаем бурить, чтобы быть уверенными на сто процентов», — сказал Сорокин.

27 марта к руднику доставят специальный георадар, он поможет оперативно оценить подвижность горных масс, а также состояние льда и воды.

Кто виноват в обрушении рудника

ТАСС выяснил, что прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело о халатности из-за обрушения на руднике «Пионер».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах специалисты Ростехнадзора не выявили никаких нарушений, хотя на руднике они уже были. Должностные лица должны были приостановить работу.

Региональное СУ СК в Telegram-канале сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Прорыв на руднике

В Амурской области 18 марта произошел обвал, пока там работали 13 горняков. К ним направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон.

Через неделю в одной из разведочных шахт сотрудники МЧС обнаружили воду. Специалисты посчитали нужным приостановить работы внутри шахты из-за угрозы обвала, однако бурение разведывательных скважин продолжается.

«Вчера при бурении скважины на 243-м м удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — рассказали ТАСС в МЧС.

Связи с тринадцатью рабочими нет. Неизвестно, живы ли они. По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах. Спасатель Денис Бондаренко в разговоре с kp.ru заявил, что шансы извлечь горняков живыми есть.

Сейчас специалисты контролируют состояние карьера и уровень поступления грунтовых вод. Им нужно очистить дно ото льда и подготовить место для установки насоса. Специалисты пытаются попасть в шахту, где, вероятно, находятся люди, чтобы понять, есть ли там вода. Из завала вывозят грунт и возводят там водоупорные перемычки.

В Амурской области ввели режим ЧС. Родственников пострадавших оповещают о ситуации, с ними работают психологи.