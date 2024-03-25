На руднике «Пионер» нашли подтопления. Но 13 застрявших горняков могут все еще быть живы

Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что прорыв породы и льда на руднике «Пионер» в Приамурье произошел на глубине 97 метров, а горняки застряли примерно на глубине 147 метров.
Место, где заблокированы горняки, может быть затоплено, поскольку на глубине 153 метров есть вода. Это следует из предварительных данных разведки, сообщил ТАСС. В Telergam-канале правительства Амурской области также написано, что на 243-м метре обнаружена вода. Специалисты убедились, что все еще есть опасность «повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран», поэтому спасателей и инженеров вывели из шахты.
«Ъ» поговорил с представителем компании-разработчика месторождения Романом Сорокиным. По его мнению, для однозначного вывода о затоплении шахты недостаточно данных.
«Сегодня вторую скважину планируют добурить. В первой обнаружена вода, но нет подтверждения, что это вода из подземной выработки. Мы продолжаем бурить, чтобы быть уверенными на сто процентов», — сказал Сорокин.
27 марта к руднику доставят специальный георадар, он поможет оперативно оценить подвижность горных масс, а также состояние льда и воды.
Кто виноват в обрушении рудника
ТАСС выяснил, что прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело о халатности из-за обрушения на руднике «Пионер».
Сотрудники правоохранительных органов установили, что во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах специалисты Ростехнадзора не выявили никаких нарушений, хотя на руднике они уже были. Должностные лица должны были приостановить работу.
Региональное СУ СК в Telegram-канале сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Прорыв на руднике
В Амурской области 18 марта произошел обвал, пока там работали 13 горняков. К ним направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон.
Через неделю в одной из разведочных шахт сотрудники МЧС обнаружили воду. Специалисты посчитали нужным приостановить работы внутри шахты из-за угрозы обвала, однако бурение разведывательных скважин продолжается.
«Вчера при бурении скважины на 243-м м удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — рассказали ТАСС в МЧС.
Связи с тринадцатью рабочими нет. Неизвестно, живы ли они. По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах. Спасатель Денис Бондаренко в разговоре с kp.ru заявил, что шансы извлечь горняков живыми есть.
Сейчас специалисты контролируют состояние карьера и уровень поступления грунтовых вод. Им нужно очистить дно ото льда и подготовить место для установки насоса. Специалисты пытаются попасть в шахту, где, вероятно, находятся люди, чтобы понять, есть ли там вода. Из завала вывозят грунт и возводят там водоупорные перемычки.
В Амурской области ввели режим ЧС. Родственников пострадавших оповещают о ситуации, с ними работают психологи.