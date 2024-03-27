Конашенка арестовали за хулиганство. И обвинили в оправдании терроризма

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужа бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка на 14 суток, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, вечером 25 марта Конашенка доставили в отдел полиции после того, как он «испугал проходящих мимо людей». На улице он «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью». «Фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок», — написала Лебедева в Telegram.
Его привлекли к ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание: 14 суток административного ареста.
В то же время против 41-летнего дизайнера Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники. По этой статье предусмотрено лишение свободы от 5 до 7 лет.
В чем обвиняют
Недовольство общественности вызвали посты Николая Конашенка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 139 человек.
В одном посте он спросил, что было бы, если бы теракт произошел не в «Крокусе», а в Кремле. Во втором поинтересовался, почему террористы напали на людей именно на концерте «чудовищной группы» «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива. Позже он удалил эти сообщения.
Вечером 25 марта сотрудники центра «Э» задержали Конашенка в аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Ереван. МВД распространило видео, на котором декоратор извиняется и заявляет, что не поддерживает терроризм.
«Новая Голландия»
Еще до задержания Конашенка его жена Роксана Шатуновская объявила об уходе с поста генерального директора известного петербургского культурного пространства «Новая Голландия».
Она объяснила свое увольнение из проекта, в котором работала 13 лет, «чудовищными, несовместимыми с человечностью высказываниями» «члена семьи».
Другое дело об оправдании терроризма
Также вчера, 26 марта, Мосгорсуд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, они останутся под стражей до 10 апреля.
Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма, которое следствие усмотрело в спектакле «Финист Ясный сокол» о женщинах, знакомящихся в соцсетях с радикальными исламистами. Спектакль получил «Золотую маску» и финансировался в том числе министерством культуры.
Вину Беркович и Петрийчук, которых задержали еще в мае 2023 года, не признают.
Предварительное расследование по делу закончено, защита знакомится с материалами дела.
Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения БерковичСтанислав Красильников/РИА Новости