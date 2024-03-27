Конашенка арестовали за хулиганство. И обвинили в оправдании терроризма На мужа экс-гендиректора «Новой Голландии» завели дело об оправдании терроризма

Мужа бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, по информации СМИ, Следственный комитет возбудил против дизайнера уголовное дело об оправдании терроризма. Недовольство общественности вызвали его посты о теракте в «Крокус Сити Холле».

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужа бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка на 14 суток, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, вечером 25 марта Конашенка доставили в отдел полиции после того, как он «испугал проходящих мимо людей». На улице он «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью». «Фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок», — написала Лебедева в Telegram.

Его привлекли к ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание: 14 суток административного ареста.

В то же время против 41-летнего дизайнера Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники. По этой статье предусмотрено лишение свободы от 5 до 7 лет.

В чем обвиняют

Недовольство общественности вызвали посты Николая Конашенка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 139 человек.

В одном посте он спросил, что было бы, если бы теракт произошел не в «Крокусе», а в Кремле. Во втором поинтересовался, почему террористы напали на людей именно на концерте «чудовищной группы» «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива. Позже он удалил эти сообщения.

Вечером 25 марта сотрудники центра «Э» задержали Конашенка в аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Ереван. МВД распространило видео, на котором декоратор извиняется и заявляет, что не поддерживает терроризм.

«Новая Голландия»

Еще до задержания Конашенка его жена Роксана Шатуновская объявила об уходе с поста генерального директора известного петербургского культурного пространства «Новая Голландия».

Она объяснила свое увольнение из проекта, в котором работала 13 лет, «чудовищными, несовместимыми с человечностью высказываниями» «члена семьи».

Другое дело об оправдании терроризма

Также вчера, 26 марта, Мосгорсуд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, они останутся под стражей до 10 апреля.

Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма, которое следствие усмотрело в спектакле «Финист Ясный сокол» о женщинах, знакомящихся в соцсетях с радикальными исламистами. Спектакль получил «Золотую маску» и финансировался в том числе министерством культуры.

Вину Беркович и Петрийчук, которых задержали еще в мае 2023 года, не признают.

Предварительное расследование по делу закончено, защита знакомится с материалами дела.