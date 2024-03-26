Гендиректор «Новой Голландии» уволилась из-за поста мужа о теракте. Его самого задержали в Пулково Муж экс-гендиректора «Новой Голландии» задержан за посты о теракте в «Крокусе»

Мужа гендиректора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николая Конашенка задержали в аэропорту Пулково. Его проверяют на экстремизм после постов в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 139 человек. Его жена Роксана Шатуновская сообщила, что из-за высказываний супруга вынуждена уйти со своей должности.

Вечером 25 марта сотрудники центра «Э» задержали декоратора Николая Конашенка в аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Ереван, сообщает 78.ru. Его высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле» вызвали волну негодования в соцсетях, в том числе в патриотических Telegram-каналах.

В одном посте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Конашенок задавался вопросом, что было бы, если бы теракт произошел не в «Крокусе», а в Кремле. Во втором сообщении он размышлял, почему террористы напали на людей именно на концерте «чудовищной группы» «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива. Позже он удалил эти сообщения.

41-летний петербуржец ранее работал журналистом, сотрудничал с крупными СМИ, переводил книги с английского и турецкого языков. В последние годы он занялся реставрацией старинной мебели, у него есть мебельное ателье и доля в петербургском баре, сообщает «Фонтанка».

Ночью МВД распространило видео, на котором декоратор извиняется и заявляет, что не поддерживает терроризм.

«Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, из-за которого мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — говорит мужчина на видео.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Увольнение из «Новой Голландии»

Еще до задержания Конашенка его супруга, генеральный директор известного петербургского культурного пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская заявила об уходе из проекта, в котором работала 13 лет.

«Член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта», — написала она в соцсетях.

В АНО «Новая Голландия» подтвердили уход Шатуновской и опровергли появившуюся в СМИ информацию, что Николай Конашенок работал на проекте: по словам пресс-службы, он «не имел отношения к деятельности проекта».

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, более 180 пострадали. Арестованы семь участников теракта из 11 задержанных.