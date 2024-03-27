Конец «наливаек», рост тарифов ЖКХ и нелегальные свитера: как изменится жизнь россиян в апреле Какие законы вступают в силу с 1 апреля

С 1 апреля некоторым категориям россиян проиндексируют пенсии, поменяются нормы перепланировки квартир, а власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в барах, расположенных в жилых домах. Об этих и других изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Перепланировка вместо реконструкции

С 1 апреля 2024 года для перепланировки и изменения границ помещения потребуется согласование в муниципальном органе власти.

Ранее объединение помещений или комнат внутри квартир (или сразу нескольких квартир) по закону считалось реконструкцией. Однако теперь с юридической точки зрения такие изменения будут считаться перепланировкой.

Согласования потребуют не только планы по увеличению или уменьшению площади комнат.

Необходимо также будет получить разрешение властей на оборудование кладовой, изменение внутренней планировки, а также перенос дверного проема (причем без разницы, в стене какого типа проем находится).

Сведения о проведенных изменениях в квартире будет ждать согласующий их орган муниципального управления. При этом надо предоставить приложение технического плана перепланированной квартиры. После ремонта — получить акт приемки, заказать новый техплан у кадастрового инженера. Его, в свою очередь, нужно передать в Росреестр — чтобы изменения были внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). После этого перепланировка квартиры будет официально завершена.

Без получения разрешения собственники смогут проводить в квартирах косметический ремонт, менять полы, двери, окна, заменять трубы, остеклять балкон, переставлять электроплиту на кухне.

Согласование потребуется для замены ванны на душ, газовой плиты на электрическую, замены систем отопления, газо- и водоснабжения, вентиляции. Кроме того, без разрешения органов нельзя будет переносить стены, менять положение перегородок (даже из гипсокартона).

Устанавливать новые перегородки и менять конструкции оконных проемов тоде нужно будет после согласования, равно как и менять полы в доме с деревянными перекрытиями. Наконец, без разрешения нельзя устраивать антресоли.

Индексация пенсий

Социальная пенсия россиян будет проиндексирована с 1 апреля на 7,5% . Это происходит каждый год, и в следующий раз повысить размер пенсионных выплат государство планирует 1 апреля 2025 года. Социальные пенсии в РФ получают граждане, не имеющие достаточно стажа для получения страховой пенсии.

Повышение пенсий коснется более 4,1 млн человек . Кроме социальных пенсионеров, изменения затронут военных и членов их семей, ветеранов ВОВ и блокадников, граждан, живших в осажденных гитлеровцами Севастополе и Сталинграде (Волгограде). Получат индексированные пенсии и пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф и члены их семей, сотрудники летно-испытательного состава, космонавты и их близкие.

На повышение социальных пенсий в 2024 году в федеральном бюджете заложена сумма в 37,5 млрд рублей. Фиксированный размер соцпенсии будет равен 7 733,34 руб.

Рост платежей за ЖКУ

В апреле россияне найдут в почтовых ящиках платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с новой строчкой о перерасчете потребления за прошлый период. Это коснется собственников, у которых в квартирах стоят счетчики воды и электричества. Однако произойдет перерасчет лишь в случае, если его не было в прошлом году.

Коммунальщики изучат расход ресурсов на отопление многоквартирных домов и траты на уборку подъездов, а также на освещение лестничных клеток за 2023 год.

Точная сумма перерасчета зависит от разных факторов в каждом конкретном случае, но по мнению ряда экспертов, в среднем платежка может вырасти на 1–1,5 тыс. рублей.

В целом же тарифы на услуги ЖКХ в России должны измениться с 1 июля 2024 года. В последний раз они индексировались в декабре 2022 года — примерно на 9%. Обычно индексация производится дважды в год, но в 2023-м тарифы на ЖКУ не менялись.

Конец «наливаек»

С 1 апреля региональные власти смогут запрещать продажу спиртного в «наливайках» — магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Запрет касается в первую очередь тех магазинов, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) как точки общепита. Согласно действующему законодательству, для этого предпринимателям нужно организовать восемь посадочных мест и продавать горячее питание.

Кроме того, c 1 апреля власти смогут ограничивать время продажи алкоголя (в том числе пива и сидра) в барах, расположенных в жилых домах. Однако данные нововведения не коснутся ресторанов.

Продление водительских прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут продлены с 1 апреля на три года. Заменить документ водители смогут, когда захотят.

Дополнительные действия для продления не нужны — права будут пролонгированы автоматически.

Маркировка товаров

Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке в системе «Честный знак», будет расширен с 1 апреля. Изменения коснутся как производителей, так и поставщиков с импортерами.

Необходимой станет маркировка одежды, пива и слабоалкогольных напитков в кегах, табака и никотиносодержащей продукции и икры. При этом пиво и другие слабоалкогольные напитки в бутылочной таре могут продаваться без маркировки до 15 января 2025 года.

Продавцы также обязаны будут маркировать рубашки и блузки, вещи из искусственного меха, пальто и плащи, шали и шарфы, спортивные костюмы, пиджаки и брюки, шорты, пуловеры и так далее.