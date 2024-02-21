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Семья и Дети

Как россиянам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг

Юрист Голощапов: многодетным семьям положена скидка на оплату ЖКУ не менее 30%

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В 2024 году тарифы на оплату ЖКУ в России будут повышены с 1 июля. В среднем по стране индексация составит 9,8%. Но при этом есть ряд законных способов сэкономить на оплате коммунальных услуг уже сейчас. О них «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.

Социальная поддержка семей

В первую очередь семье нужно понять, может ли она претендовать на помощь от государства. Сегодня на льготы по оплате ЖКУ имеют право несколько категорий россиян.

  • Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%.

  • Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребенок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом.

  • Семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если оплата ЖКУ «съедает» больше 22% от семейного бюджета, однако показатель может меняться в зависимости от места проживания. Например, в Москве он оставляет 10%: то есть, если десятая часть семейных доходов уходит на платежки, семья может претендовать на поддержку.

Россиянам из этих категорий для получения господдержки нужно подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.

Как правило, для этого требуются паспорт, документ, подтверждающий место жительства, справка по форме № 9, основание права на льготу (в зависимости от причины: справка об инвалидности, удостоверение многодетной матери и прочее), заявление и квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.

При подаче заявления сообщат, если будут нужны еще какие-то документы (например, на детей). Рассмотрение заявки занимает до десяти рабочих дней. Если успеть до 15-го числа, то новая сумма в платежке будет в этом же месяце. Если с 16-го — со следующего.

Перерасчет за коммунальные услуги

Этот способ сэкономить подойдет семьям, которые по каким-то причинам отсутствовали (или планируют отсутствовать) дома более пяти дней (без учета дня отъезда и дня приезда). Например, если все уехали в отпуск, лечились в санатории или временно сменили место проживания из-за долгосрочной командировки одного из родителей.

В этом случае стоит подать заявку на перерасчет платы за услуги вывоза мусора, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (кроме газа для отопления). Но есть одно важное условие — отсутствие счетчиков из-за невозможности их установки. Ведь если счетчики есть, то жильцы будут платить по показаниям и могут самостоятельно указать «нулевое» пользование услугой.

При отсутствии приборов учета (и за услугу вывоза мусора) для перерасчета нужно:

  • проверить отсутствие долгов по квитанциям;

  • написать заявление в свободной форме на перерасчет;

  • приложить необходимые документы, подтверждающие отсутствие дома жильцов исходя из ситуации: путевки, авиабилеты, билеты на поезд, приказ о направлении в командировку (на документах, кроме билетов, должны быть печати, даты и подписи);

  • направить заявление и документы по почте заказным письмом в управляющую компанию или отдать лично, сохранив себе копию и попросив проставить регистрационный номер (подать пакет документов можно заранее до отъезда или в течение 30 календарных дней после возвращения).

Не стоит упускать эту возможность. Как минимум раз в год семьи стандартно уезжают на летний совместный отдых. И деньги за услуги, которыми в это время никто не пользуется, вполне можно вернуть в семейный бюджет, приложив для этого немного усилий.

Счетчики и «правильные» лампочки

Снизить сумму в платежке можно, соблюдая простые бытовые правила.

1.Используйте энергосберегающие лампочки. Да, они стоят дороже обычных, но со временем эти расходы окупятся. Такие лампочки работают намного дольше обычных, но главное — помогают сократить расходы на электроэнергию до 70-75%.

2.Выбирайте бытовую технику класса А. Она самая экономичная по потреблению энергии.

3.Можно установить аэраторы. Это специальные насадки на смесители, которые рассеивают струю воды, уменьшая ее расход в несколько раз. Сам прибор стоит копейки, а вот экономию дает ощутимую.

4.Установите электросчетчик. Лучше всего, если он будет трехтарифный. Такой прибор учета считает потребление энергии в самое дорогое время (с 7 до 10 часов, с 17 до 21), бюджетное дневное (с 10 до 17) и ночное (с 23 до 7 часов).

Также можно чаще использовать технику ночью (например, благодаря отложенному старту).

А ночная работа посудомоечной машины сэкономит одновременно и электроэнергию (ночное время — самое дешевое), и воду, так как посудомойка сокращает ее расход в три раза по сравнению с мытьем посуды руками.

5.Необходимы счетчики на воду. Они позволят платить за реально израсходованный объем воды, а не переплачивать по общим нормативам, которые изначально завышены.

Таким образом, чтобы уменьшить сумму в платежках, нужно подходить к вопросу со всех сторон. Соблюдать бытовые правила экономии, установить счетчики на воду и электричество, не лениться использовать возможность перерасчета при отъезде (хотя бы раз в год в отпуске), а также оформить положенные льготы, если вы можете на них претендовать.

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