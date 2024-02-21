Как россиянам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг

В 2024 году тарифы на оплату ЖКУ в России будут повышены с 1 июля. В среднем по стране индексация составит 9,8%. Но при этом есть ряд законных способов сэкономить на оплате коммунальных услуг уже сейчас. О них «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.

Социальная поддержка семей

В первую очередь семье нужно понять, может ли она претендовать на помощь от государства. Сегодня на льготы по оплате ЖКУ имеют право несколько категорий россиян.

Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%.

Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребенок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом.

Семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если оплата ЖКУ «съедает» больше 22% от семейного бюджета, однако показатель может меняться в зависимости от места проживания. Например, в Москве он оставляет 10%: то есть, если десятая часть семейных доходов уходит на платежки, семья может претендовать на поддержку.

Россиянам из этих категорий для получения господдержки нужно подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.

Как правило, для этого требуются паспорт, документ, подтверждающий место жительства, справка по форме № 9, основание права на льготу (в зависимости от причины: справка об инвалидности, удостоверение многодетной матери и прочее), заявление и квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.

При подаче заявления сообщат, если будут нужны еще какие-то документы (например, на детей). Рассмотрение заявки занимает до десяти рабочих дней. Если успеть до 15-го числа, то новая сумма в платежке будет в этом же месяце. Если с 16-го — со следующего.

Перерасчет за коммунальные услуги

Этот способ сэкономить подойдет семьям, которые по каким-то причинам отсутствовали (или планируют отсутствовать) дома более пяти дней (без учета дня отъезда и дня приезда). Например, если все уехали в отпуск, лечились в санатории или временно сменили место проживания из-за долгосрочной командировки одного из родителей.

В этом случае стоит подать заявку на перерасчет платы за услуги вывоза мусора, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (кроме газа для отопления). Но есть одно важное условие — отсутствие счетчиков из-за невозможности их установки. Ведь если счетчики есть, то жильцы будут платить по показаниям и могут самостоятельно указать «нулевое» пользование услугой.

При отсутствии приборов учета (и за услугу вывоза мусора) для перерасчета нужно:

проверить отсутствие долгов по квитанциям;

написать заявление в свободной форме на перерасчет;

приложить необходимые документы, подтверждающие отсутствие дома жильцов исходя из ситуации: путевки, авиабилеты, билеты на поезд, приказ о направлении в командировку (на документах, кроме билетов, должны быть печати, даты и подписи);

направить заявление и документы по почте заказным письмом в управляющую компанию или отдать лично, сохранив себе копию и попросив проставить регистрационный номер (подать пакет документов можно заранее до отъезда или в течение 30 календарных дней после возвращения).

Не стоит упускать эту возможность. Как минимум раз в год семьи стандартно уезжают на летний совместный отдых. И деньги за услуги, которыми в это время никто не пользуется, вполне можно вернуть в семейный бюджет, приложив для этого немного усилий.

Счетчики и «правильные» лампочки

Снизить сумму в платежке можно, соблюдая простые бытовые правила.

1.Используйте энергосберегающие лампочки. Да, они стоят дороже обычных, но со временем эти расходы окупятся. Такие лампочки работают намного дольше обычных, но главное — помогают сократить расходы на электроэнергию до 70-75%.

2.Выбирайте бытовую технику класса А. Она самая экономичная по потреблению энергии.

3.Можно установить аэраторы. Это специальные насадки на смесители, которые рассеивают струю воды, уменьшая ее расход в несколько раз. Сам прибор стоит копейки, а вот экономию дает ощутимую.

4.Установите электросчетчик. Лучше всего, если он будет трехтарифный. Такой прибор учета считает потребление энергии в самое дорогое время (с 7 до 10 часов, с 17 до 21), бюджетное дневное (с 10 до 17) и ночное (с 23 до 7 часов).

Также можно чаще использовать технику ночью (например, благодаря отложенному старту).

А ночная работа посудомоечной машины сэкономит одновременно и электроэнергию (ночное время — самое дешевое), и воду, так как посудомойка сокращает ее расход в три раза по сравнению с мытьем посуды руками.

5.Необходимы счетчики на воду. Они позволят платить за реально израсходованный объем воды, а не переплачивать по общим нормативам, которые изначально завышены.

Таким образом, чтобы уменьшить сумму в платежках, нужно подходить к вопросу со всех сторон. Соблюдать бытовые правила экономии, установить счетчики на воду и электричество, не лениться использовать возможность перерасчета при отъезде (хотя бы раз в год в отпуске), а также оформить положенные льготы, если вы можете на них претендовать.