Как россиянам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг

Социальная поддержка семей
В первую очередь семье нужно понять, может ли она претендовать на помощь от государства. Сегодня на льготы по оплате ЖКУ имеют право несколько категорий россиян.
- Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%.
- Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребенок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом.
- Семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если оплата ЖКУ «съедает» больше 22% от семейного бюджета, однако показатель может меняться в зависимости от места проживания. Например, в Москве он оставляет 10%: то есть, если десятая часть семейных доходов уходит на платежки, семья может претендовать на поддержку.
Россиянам из этих категорий для получения господдержки нужно подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.
Как правило, для этого требуются паспорт, документ, подтверждающий место жительства, справка по форме № 9, основание права на льготу (в зависимости от причины: справка об инвалидности, удостоверение многодетной матери и прочее), заявление и квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.
При подаче заявления сообщат, если будут нужны еще какие-то документы (например, на детей). Рассмотрение заявки занимает до десяти рабочих дней. Если успеть до 15-го числа, то новая сумма в платежке будет в этом же месяце. Если с 16-го — со следующего.
Перерасчет за коммунальные услуги
Этот способ сэкономить подойдет семьям, которые по каким-то причинам отсутствовали (или планируют отсутствовать) дома более пяти дней (без учета дня отъезда и дня приезда). Например, если все уехали в отпуск, лечились в санатории или временно сменили место проживания из-за долгосрочной командировки одного из родителей.
В этом случае стоит подать заявку на перерасчет платы за услуги вывоза мусора, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (кроме газа для отопления). Но есть одно важное условие — отсутствие счетчиков из-за невозможности их установки. Ведь если счетчики есть, то жильцы будут платить по показаниям и могут самостоятельно указать «нулевое» пользование услугой.
При отсутствии приборов учета (и за услугу вывоза мусора) для перерасчета нужно:
- проверить отсутствие долгов по квитанциям;
- написать заявление в свободной форме на перерасчет;
- приложить необходимые документы, подтверждающие отсутствие дома жильцов исходя из ситуации: путевки, авиабилеты, билеты на поезд, приказ о направлении в командировку (на документах, кроме билетов, должны быть печати, даты и подписи);
- направить заявление и документы по почте заказным письмом в управляющую компанию или отдать лично, сохранив себе копию и попросив проставить регистрационный номер (подать пакет документов можно заранее до отъезда или в течение 30 календарных дней после возвращения).
Не стоит упускать эту возможность. Как минимум раз в год семьи стандартно уезжают на летний совместный отдых. И деньги за услуги, которыми в это время никто не пользуется, вполне можно вернуть в семейный бюджет, приложив для этого немного усилий.
Счетчики и «правильные» лампочки
Снизить сумму в платежке можно, соблюдая простые бытовые правила.
1.Используйте энергосберегающие лампочки. Да, они стоят дороже обычных, но со временем эти расходы окупятся. Такие лампочки работают намного дольше обычных, но главное — помогают сократить расходы на электроэнергию до 70-75%.
2.Выбирайте бытовую технику класса А. Она самая экономичная по потреблению энергии.
3.Можно установить аэраторы. Это специальные насадки на смесители, которые рассеивают струю воды, уменьшая ее расход в несколько раз. Сам прибор стоит копейки, а вот экономию дает ощутимую.
4.Установите электросчетчик. Лучше всего, если он будет трехтарифный. Такой прибор учета считает потребление энергии в самое дорогое время (с 7 до 10 часов, с 17 до 21), бюджетное дневное (с 10 до 17) и ночное (с 23 до 7 часов).
Также можно чаще использовать технику ночью (например, благодаря отложенному старту).
А ночная работа посудомоечной машины сэкономит одновременно и электроэнергию (ночное время — самое дешевое), и воду, так как посудомойка сокращает ее расход в три раза по сравнению с мытьем посуды руками.
5.Необходимы счетчики на воду. Они позволят платить за реально израсходованный объем воды, а не переплачивать по общим нормативам, которые изначально завышены.
Таким образом, чтобы уменьшить сумму в платежках, нужно подходить к вопросу со всех сторон. Соблюдать бытовые правила экономии, установить счетчики на воду и электричество, не лениться использовать возможность перерасчета при отъезде (хотя бы раз в год в отпуске), а также оформить положенные льготы, если вы можете на них претендовать.